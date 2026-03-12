"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Haverá um dia em que obviamente voltarei aqui todos os dias. Fazer rádio é quase como respirar. A pessoa começa a ressacar.

A tua médica diz que quando te deu a ideia o teu rosto se iluminou.

O filme do Homem que mordeu o cão será rodado em junho.

Acho que nao foram inventadas palavras para a emoção que é ter-te aqui depois de tanto tempo