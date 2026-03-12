"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

Andreia Miranda
Há 1h e 33min
Nuno Markl

Haverá um dia em que obviamente voltarei aqui todos os dias. Fazer rádio é quase como respirar. A pessoa começa a ressacar.

A tua médica diz que quando te deu a ideia o teu rosto se iluminou.

O filme do Homem que mordeu o cão será rodado em junho.

Acho que nao foram inventadas palavras para a emoção que é ter-te aqui depois de tanto tempo

O regresso acontece no dia de aniversário da Rádio Comercial

Quatro meses depois de ter sofrido um AVC, Nuno Markl regressou - fisicamente - à Rádio Comercial. O radialista de 54 anos tem estado internado num hospital privado a recuperar do AVC e este era um regresso há muito aguardado.

"Ainda estamos em março, mas já sabemos que hoje vai ser um dos melhores dias do ano", lê-se na publicação nas redes sociais da Comercial.

"Estou muito emocionado com isto tudo", afirmou o radialista.

Segundo Pedro Ribeiro, diretor de programas da rádio Comercial, muitos são os colegas que quando chegam ao trabalho entram no estúdio para dar um abraço a Nuno Markl.

"Acho que não foram inventadas palavras para a emoção que é ter-te aqui depois de tanto tempo", confessou.

No final da visita, Nuno Markl diz que "nunca" se sentiu "tão cansado". "Mas é um cansaço bom!".

Temas: Nuno Markl AVC Rádio Comercial

