"Estou muito emocionado com isto tudo". Nuno Markl regressa à Rádio Comercial em dia de aniversário

O regresso acontece no dia de aniversário da Rádio Comercial
Quatro meses depois de ter sofrido um AVC, Nuno Markl regressou - fisicamente - à Rádio Comercial. O radialista de 54 anos tem estado internado num hospital privado a recuperar do AVC e este era um regresso há muito aguardado.
"Ainda estamos em março, mas já sabemos que hoje vai ser um dos melhores dias do ano", lê-se na publicação nas redes sociais da Comercial.
O regresso acontece no dia de aniversário da Rádio Comercial.
"Estou muito emocionado com isto tudo", afirmou o radialista.
Segundo Pedro Ribeiro, diretor de programas da rádio Comercial, muitos são os colegas que quando chegam ao trabalho entram no estúdio para dar um abraço a Nuno Markl.
"Acho que não foram inventadas palavras para a emoção que é ter-te aqui depois de tanto tempo", confessou.
No final da visita, Nuno Markl diz que "nunca" se sentiu "tão cansado". "Mas é um cansaço bom!".