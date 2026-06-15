MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica

Ana Valente
Há 16 min
Exclusivo «Cacau»: O tão esperado reencontro de Simone e Mário
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Ator fica ainda proibido de contactos com a vítima e vai manter a pulseira eletrónica

Nuno Homem de Sá foi esta segunda-feira condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica.

O ator estava acusado de violência doméstica, violação de domicílio e perturbação da vida privada contra a ex-namorada Frederica Lima, mas acabou condenado apenas pelo primeiro crime.

"Há muitos factos provados e alguns não provados", disse a juíza na leitura da sentença, que decorreu esta tarde no Tribunal de Torres Vedras.

Nuno Homem de Sá fica ainda proibido de contacto com a vítima, direta ou indiretamente (como através das redes sociais ou por intermédio de outras pessoas), terá de manter a pulseira eletrónica por mais seis meses e ainda de pagar uma indemnização de 3.000 euros à vítima.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Nuno Homem de Sá Frederica Lima Violência doméstica
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica

Há 16 min

Suspeito de ameaçar a mãe idosa fica com pulseira eletrónica

Há 2h e 22min

Ofereceu telemóvel e aliança de noivado a uma menina de 12 anos. Supremo reduz pena a dono de ATL condenado por abuso de menores

Há 2h e 56min

APAV apoiou 8.540 idosos vítimas de violência em cinco anos

Há 3h e 19min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Depois de mais de 66 anos a voar, a comissária de bordo com mais tempo de serviço prepara-se para se reformar

13 jun, 15:00

Famílias monoparentais reclamam direitos iguais: "Uma criança não adoece menos por viver só com a mãe ou com o pai"

13 jun, 10:08

Cantor Oliver Tree entre as vítimas de acidente aéreo no Rio de Janeiro

Ontem às 19:53

Trump recebeu um presente envenenado no aniversário. "Não devia ter acontecido, especialmente num dia tão especial"

Ontem às 16:28

Uma misteriosa "mancha fria" no Atlântico tem intrigado cientistas. Novo estudo aponta para um sinal sinistro

12 jun, 15:41

Infarmed manda retirar do mercado mais de 50 produtos cosméticos

13 jun, 09:08

Pode pôr o chapéu de sol em frente às concessões, mas não se esqueça destas coimas que podem chegar aos 4.000 euros

12 jun, 14:07

Gasóleo desce, gasolina sobe: o preço dos combustíveis na próxima semana

12 jun, 10:50

Sentado confortavelmente: as casas de banho dos aviões estão a liderar uma corrida altamente competitiva ao luxo nas viagens aéreas

13 jun, 17:00

Rede criminosa terá enviado 88 milhões de euros para a China através de esquema de vendas sem fatura na Varziela

Hoje às 07:58

Garfo para cima ou para baixo? As regras de etiqueta que denunciam qualquer um à mesa

Ontem às 11:00

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Hoje às 08:43