Nuno Homem de Sá condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica

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Ator fica ainda proibido de contactos com a vítima e vai manter a pulseira eletrónica

Nuno Homem de Sá foi esta segunda-feira condenado a três anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica.

O ator estava acusado de violência doméstica, violação de domicílio e perturbação da vida privada contra a ex-namorada Frederica Lima, mas acabou condenado apenas pelo primeiro crime.

"Há muitos factos provados e alguns não provados", disse a juíza na leitura da sentença, que decorreu esta tarde no Tribunal de Torres Vedras.

Nuno Homem de Sá fica ainda proibido de contacto com a vítima, direta ou indiretamente (como através das redes sociais ou por intermédio de outras pessoas), terá de manter a pulseira eletrónica por mais seis meses e ainda de pagar uma indemnização de 3.000 euros à vítima.