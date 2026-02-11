Presidente do ICNF garante nunca ter sido pressionado por qualquer ministro

Há 42 min

Nuno BanzaO presidente do ICNF afirmou no Parlamento que nunca sofreu pressões de ministros, rejeitando ingerência política nas decisões técnicas do instituto após polémica com o ministro da Agricultura

O presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) garantiu que nunca, nos sete anos que dirige a instituição, sofreu qualquer pressão de ministros.

“Em todo o período em que eu levo nestas funções nunca tive nenhuma pressão de nenhum ministro, nem dos ministros que tutelavam o ICNF nos governos anteriores, nem do senhor ministro da Agricultura nem da senhora ministra do Ambiente”, afirmou Nuno Banza durante uma audição conjunta das comissões parlamentares de Agricultura e Pescas e de Ambiente e Energia.

A audição surgiu na sequência de um requerimento da deputada Inês Sousa Real, do PAN, relacionada com declarações do ministro da Agricultura, num vídeo enviado aos dirigentes do ICNF e depois com palavras que geraram polémica.

Em janeiro o ministro José Manuel Fernandes enviou um vídeo a uma reunião de dirigentes do ICNF no qual disse que se a legislação não permite que se faça algo deve perguntar-se se devia permitir e se sim deve mudar-se essa legislação. Na sequência da polémica sobre a matéria o ministro falou depois em elementos do instituto “cobardes” e “radicais” e depois, como referiu Inês Sousa Real, em “meia dúzia de empatas que se tivessem vergonha se demitiam".

No entender da deputada tal configura pressões políticas do Governo sobre o ICNF, que tem no essencial o papel de fazer cumprir a legislação ambiental, questionando Nuno Banza sobre a existência de ingerência política no que têm de ser decisões técnicas.

Na resposta Nuno Banza começou por traçar o quadro do que é o atual ICNF, disse que foi duplicado o número de vigilantes da natureza, e afirmou que há uma grande dificuldade em contratar técnicos superiores, estando a decorrer um concurso para contratar 50.

“O ICNF tem uma atividade de total transparência e isenção. Nós aplicamos aquilo que é o código do procedimento administrativo de uma forma completa e portanto os trabalhadores produzem informações, os dirigentes intermédios proferem pareceres e os dirigentes superiores proferem despachos”, disse o presidente do ICNF.

“Não há diferenças de tratamento dos processos e não há intervenções externas aos processos e isso pode ser auditado”, afirmou Nuno Banza.

Todo o trabalho do ICNF, milhares de processos, “tramita de forma completamente desmaterializada” e todas as intervenções do instituto ocorrem num sistema de informação e tudo está disponível e pode ser auditado, adiantou.

Nuno Banza acrescentou que o ICNF tem melhorado as condições de trabalho, referiu que estão agora a ser distribuídas 125 carrinhas todo o terreno para todo o país, e disse ainda que foram criadas dezenas de normas internas nos últimos anos para aumentar a transparência.

“O ICNF não é pressionável, nunca foi pressionado, a sua atividade é completamente transparente, completamente auditável”, e nenhum processo é conduzido por uma única pessoa e todos “são sujeitos a apreciação técnica. Tomamos decisões baseadas em ciência e em conhecimento”, assegurou.

Nuno Banza disse também que na sequência da polémica com o ministro da Agricultura nunca houve qualquer queixa de trabalhadores.

Nas respostas aos deputados referiu que a exibição do vídeo se inseriu numa ação de formação para dirigentes e explicou que 90% das decisões do instituto são tomadas por direções regionais e visam assuntos regionais.

Mas disse também que foi identificada a necessidade, já em novembro, de criar um grupo de trabalho interno para “garantir a uniformização” da interpretação da legislação. Esse grupo, enfatizou, não tem dirigentes superiores e pretende apoiar os trabalhadores nessa uniformização.

A atuação do ministro da Agricultura foi criticada por vários deputados, de várias bancadas mas o presidente do ICNF nunca a comentou.