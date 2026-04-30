Venda do Novobanco ao grupo francês BPCE concluída por 6,7 mil milhões de euros

Há 1h e 40min

O negócio marca o fim de um processo iniciado após a reestruturação do banco

O Estado português confirmou, esta quinta-feira, a conclusão da operação de venda do Novobanco ao grupo francês BPCE, após a realização da última fase do processo, que envolveu o pagamento final e a transferência das ações.

"O Estado Português congratula-se com a conclusão da operação de venda do novobanco ao segundo maior grupo bancário francês, o BPCE - Banque Populaire et Caisse d'Epargne, tendo ocorrido hoje a última fase do processo, relativa ao pagamento e à respetiva transferência das ações", lê-se no comunicado do Ministério das Finanças.

De acordo com os termos definidos no memorando de entendimento assinado em junho de 2025, o preço inicial da aquisição foi fixado em 6,5 mil milhões de euros, com base nos resultados de 2025. Contudo, com o reforço do capital próprio do banco nos primeiros meses de 2026, o valor total da operação subiu para 6,7 mil milhões de euros, à data de 30 de abril.

A transação traduz-se num encaixe financeiro significativo para o Estado e para o Fundo de Resolução, que em conjunto detinham 25% do capital da instituição. No total, serão arrecadados 1.673 milhões de euros, dos quais 906 milhões revertem para o Fundo de Resolução e 766 milhões para o Estado.

O negócio marca o fim de um processo iniciado após a reestruturação do banco e representa uma das maiores operações no setor financeiro português nos últimos anos.