Novo hospital de Lisboa: data para conclusão da obra começou por ser 2027, passou para 2028 e agora já vai a meio de 2029

Catarina Guerreiro
Há 59 min
Montenegro tem a primeira grande obra para lançar: o novo hospital de Lisboa – que pode parar em caso de sismo

Governo explica que aguarda ainda a entrega dos projetos, que tiveram de passar a integrar um sistema anti sismo, por parte da Mota Engil

Estava previsto estar pronto em junho de 2027, mas agora o Governo admite que o novo hospital de Todos os Santos, em Lisboa, não terá a obra concluída antes do primeiro semestre de 2029. Um atraso que tanto o Estado como a concessionária, liderada pela Mota Engil, atribuem à decisão de se incluir a meio do processo um Sistema de Isolamento de Base Sísmico.

À CNN Portugal fonte oficial do Ministério da Saúde (MS) admite que “atualmente, o que está previsto é que a conclusão da construção possa ocorrer no primeiro semestre de 2029”. Isto, acrescenta a mesma fonte do gabinete de Ana Paula Martins “se não houver vicissitudes supervenientes”.

É que, neste momento, há o risco de o processo ainda se atrasar mais uma vez que o Estado ainda não recebeu os projetos principais, de arquitetura, fundições e estruturas para dar início às obras do edifício por parte do consórcio encarregue do plano de engenharia.   

O MS confirma, aliás, que neste momento, “o projeto de execução completo, com as alterações determinadas pela integração de um sistema de isolamento de base sísmico não foi ainda submetido à Entidade Pública Contratante pelo Concessionário”.  Trata-se, admite o MS, de um projeto que coloca “questões e dificuldades técnicas”.

Este sistema anti sismos teve de ser introduzido a meio do projeto, por indicação o Tribunal de Contas. Assim, o contrato inicial assinado em 2024 entre o Estado e consórcio, liderado pela Mota Engil que previa a abertura do hospital em 2017 teve de ter uma adenda em outubro de 2025 para a integração desse sistema. Por isso, no site da Mota Engil a informação que consta atualmente é a de uma previsão para a conclusão das obras “em dezembro de 2028”. Mas agora, perante a falta de aprovação de projetos, o Governo já admite um prazo que vai até agosto de 2029.

A construção do complexo hospitalar, que ainda parece assim longe de se iniciar, está prevista demorar 36 meses.  Isto sem contar com os prazos que o Estado tem para aprovar todos os projetos.

Ou seja, os prazos são cada vez mais apertados, até para se cumprir esta data do primeiro semestre de 2029, diz à CNN Portugal uma fonte ligada ao processo. “Aguarda-se que o concessionário submeta para aprovação os projetos de execução completos definitivos do complexo hospitalar”, explica aquela fonte oficial do MS. A Mota Engil, por seu lado, garante que está tudo a correr como previsto.

Temas: Novo hospital Hospital de Todos os santos Governo Mota engil Ministra da saude

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