Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Venda do Novo Banco ao grupo francês BPCE "será concluída na próxima semana", revela Governo

Agência Lusa , BCE
Há 2h e 6min
novobanco

Neste momento, o Novo Banco é detido em 75% pelo grupo norte-americano Lone Star e em 25% pelo Estado português

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A venda do Novo Banco ao grupo francês Banque Populaire et Caisse d'Epargne (BPCE) será concluída na próxima semana, confirmou esta quinta-feira o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

“Na próxima semana será concluída a compra do Novo Banco pelo BPCE”, disse, no final da reunião do Conselho de Ministros.

Miranda Sarmento falava do processo de venda da TAP, que entra agora numa nova fase com o convite à Air France-KLM e à Lufthansa para apresentarem propostas vinculativas, e referiu-se quer à alienação de parte do capital da TAP quer à venda do Novo Banco como duas grandes operações, confirmando que no caso da instituição financeira o processo estará terminado dentro de dias.

O valor da venda deverá ser superior aos 6.4000 milhões de euros anunciados em junho de 2025, segundo indicou à Lusa fonte próxima do processo.

A venda do banco que resultou da resolução do BES em 2014 ao grupo francês BPCE foi acordada em 2025.

Neste momento, o banco é detido em 75% pelo grupo norte-americano Lone Star e em 25% pelo Estado português.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Para dia 29 de abril está marcada uma assembeia-geral, em que um dos pontos é a nomeação de três novos membros para o Conselho Geral e de Supervisão.

O Público noticiou que de saída estão Kambiz Nourbakhsh, Mark Andrew Coker e Evgeniy Kazarez. Os novos nomes não são conhecidos para já.

O presidente executivo do Novo Banco, o irlandês Mark Bourke, continuará no cargo mas o grupo francês trará novos nomes para cargos de chefia.

Quando se soube do acordo de compra, o presidente do BPCE, Nicolas Nimas, teve um encontro com os trabalhadores do banco em que disse que o investimento do grupo em Portugal é de longo prazo (ao contrário do investimento da Lone Star).

O Novo Banco foi criado em 2014 para ficar com parte da atividade bancária do Banco Espírito Santo (BES) quando, em agosto desse ano, o banco foi alvo de uma medida de resolução face à grave crise em que estava imerso.

Em 2017, a maioria do Novo Banco (75%) foi vendida o Lone Star, mantendo o Estado português o restante (25%).

Nessa venda, foi acordado um mecanismo pelo qual o Fundo de Resolução bancário compensaria os Novo Banco por ativos 'tóxicos' herdados do BES. Nos anos seguintes, o Fundo de Resolução injetou 3.405 milhões de euros no banco, provocando várias polémicas políticas e mediáticas pelo uso de dinheiro público.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Com o fim antecipado deste mecanismo, em final de 2024, passou a ser possível a venda do banco e o pagamento de dividendos.

Em junho de 2025, os acionistas do Novo Banco concordaram a venda ao BPCE “por um montante equivalente a uma valorização de aproximadamente 6,4 mil milhões de euros”, tendo os acordos sido assinados em outubro.

Com a alienação, o Lone Star encaixa 4.800 milhões de euros e o Estado português 1.600 milhões de euros.

Temas: Novo Banco BPCE Venda do Novo Banco
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Economia

Banco de Portugal regista prejuízo de 1,4 mil milhões em 2025

Há 1h e 39min

Reservas de ouro do Banco de Portugal valorizam-se quase 50%

Há 1h e 44min

Venda do Novo Banco ao grupo francês BPCE "será concluída na próxima semana", revela Governo

Há 2h e 6min

Venda do Novo Banco ao grupo francês BPCE será concluída na próxima semana

Há 3h e 31min
Mais Economia

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

"O verão vai ser terrível": ministro da Administração Interna faz apelo "muito sério" e "em nome de todos"

Ontem às 14:06