Aeroporto Luís de Camões ficará a 20 minutos de comboio do centro de Lisboa. Abertura prevista a partir de 2035

Há 1h e 48min

Infraestrutura deverá abrir com capacidade para 56 milhões de passageiros anuais, duas pistas e um terminal com cerca de 500 mil metros quadrados

O Aeroporto Luís de Camões ficará a cerca de 20 minutos do centro de Lisboa por ferrovia, segundo o plano apresentado esta quarta-feira, que prevê a abertura da linha de alta velocidade e da ligação dedicada ao aeroporto em 2034.

A nova estação será servida por quatro linhas e três plataformas, com ligações diretas de longo curso a várias regiões do país, anunciou o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Espírito Santo, durante a sessão denominada "Expansão e modernização do sistema aeroportuário nacional: ligar Portugal ao Mundo", que decorre no Centro de Congressos e Reuniões do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Os dados fazem parte do relatório técnico do novo aeroporto, entregue pela ANA - Aeroportos ao Governo na semana passada, que prevê submeter o Estudo de Impacte Ambiental ao Governo até ao final do mês.

A estimativa oficial aponta para 20 milhões de passageiros por ano a viajar de e para o aeroporto através de serviços ferroviários.

A infraestrutura deverá abrir com capacidade para 56 milhões de passageiros anuais, duas pistas e um terminal com cerca de 500 mil metros quadrados.

Novo aeroporto pode custar até 8,9 mil milhões de euros

O novo Aeroporto Luís de Camões deverá representar um investimento entre 7,9 mil milhões e 8,9 mil milhões de euros, a preços de 2024, segundo o mesmo relatório técnico.

O intervalo agora apresentado atualiza a estimativa avançada pela ANA em 2025 no relatório preliminar, que apontava para um investimento de 8,5 mil milhões de euros.

A construção deverá começar em 2029 e ficar concluída até 2033, de acordo com o calendário que acompanha os documentos.

Após os trabalhos de testes e certificação, a abertura do novo aeroporto está prevista a partir de 2035, antecipando também o prazo anteriormente previsto que aponta para meados de 2037.