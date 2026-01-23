Nova Zelândia procura pelo menos seis desaparecidos após deslizamento de terras

Há 36 min

Os serviços de emergência da Nova Zelândia continuam hoje as buscas por, pelo menos, seis pessoas desaparecidas após o deslizamento de terra que soterrou parte de um parque de campismo na Ilha Norte do país na quinta-feira.

A polícia e equipas especializadas trabalham "sem descanso" na área do parque de caravanas de Mount Maunganui, onde um deslizamento de lama e detritos atingiu um bloco de casas de banho, caravanas e veículos, disse hoje à comunicação social Tim Anderson, subcomissário do distrito policial onde ocorreu o incidente.

"O mais novo dos desaparecidos tem 15 anos", declarou Anderson durante uma conferência de imprensa, evitando entrar em detalhes, mas precisando que há seis pessoas desaparecidas.

O polícia também mencionou que outras três pessoas não fizeram o registo de saída do parque de campismo, embora tenha considerado "improvável" que estejam soterradas sob os escombros.

"Embora não acreditemos que tenham estado envolvidas no deslizamento, são necessárias mais investigações para descartar essa possibilidade", disse o agente, solicitando a colaboração do público para localizar as três pessoas em causa.

O dispositivo de buscas inclui maquinaria pesada, cães e apoio aéreo com helicópteros.

"Não vamos deixar pedra sobre pedra", garantiu Anderson, que disse que os trabalhos de busca e salvamento podem prolongar-se "por dias" e que, até ao momento, nenhum corpo foi recuperado.

Por sua vez, o primeiro-ministro neozelandês, Christopher Luxon, agradeceu o trabalho dos socorristas e voluntários e expressou as condolências pelas duas pessoas (uma avó e o neto) que morreram numa segunda avalanche que afetou a baía de Welcome Bay, na localidade de Papamoa, também na Ilha Norte.

"A dor é imensa. Sei que todo o país os tem presentes hoje. Mais uma vez, o meu agradecimento a todos os heróis que trabalham nas tarefas de resgate", disse Luxon após visitar o parque de caravanas.

Chuvas intensas e ventos fortes afetaram esta semana vastas áreas da costa leste da Ilha Norte da Nova Zelândia, com estradas cortadas em áreas de Northland, Waikato e Baía de Plenty, e milhares de casas sem fornecimento de energia elétrica, de acordo com relatos das autoridades e da comunicação social local.

Além destes incidentes, uma terceira pessoa continua desaparecida depois que um veículo ter sido arrastado pela água ao norte de Auckland.

Entretanto, o serviço meteorológico local alertou que este fim de semana poderão ocorrer novas tempestades, episódios de chuva e ventos fortes em várias regiões, com risco de queda de árvores em terrenos saturados.