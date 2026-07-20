Homem com material anti-ICE atirou objeto incendiário contra edifício em Nova Iorque

Há 1h e 33min

Imagens mostram uma coluna de fumo no local pouco depois de o objeto ser lançado

Um homem foi detido por suspeitas de ter lançado um engenho incendiário na manhã desta segunda-feira contra um edifício federal na cidade de Nova Iorque - um incidente que causou ferimentos ligeiros a várias pessoas - disseram as autoridades.

O incidente ocorreu no 26 Federal Plaza, em Manhattan - um edifício que alberga escritórios de agências governamentais, incluindo o FBI e o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) - informou o FBI.

Acredita-se que o dispositivo é composto por fogos de artifício e um líquido inflamável, de acordo com fontes policiais independentes, citando uma avaliação preliminar dos investigadores. Não é claro se o dispositivo atingiu o edifício, disse uma fonte policial com conhecimento do incidente, mas um vídeo mostra polícias a emergir de uma densa coluna de fumo no exterior do edifício.

Detalhes sobre o alegado motivo não foram divulgados de imediato. O homem sob custódia transportava uma pistola de ar comprimido e material anti-ICE, de acordo com duas fontes policiais, sendo que uma delas identificou o material como um cartaz anti-ICE. Puxava um carrinho com duas espingardas, mais fogos de artifício e outros artigos diversos que foram descobertos dentro do carrinho, disse uma fonte policial.

Pelo menos três pessoas sofreram ferimentos ligeiros, segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Iorque. Duas recusaram assistência médica e outra foi levada para o Hospital New York-Presbyterian.

O homem acusado de arremessar o objeto também sofreu ferimentos ligeiros, mas não está em risco de vida, segundo fonte com conhecimento da situação.

“O que aconteceu em frente ao número 26 da Federal Plaza esta manhã foi profundamente perturbador”, disse o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani. “Estou aliviado por ninguém ter ficado gravemente ferido e por um suspeito estar sob custódia. A minha equipa está em contacto com o Departamento de Polícia de Nova Iorque (NYPD) e vamos apoiar a investigação federal”, afirmou o autarca.

A polícia está a investigar os antecedentes do homem para verificar se há antecedentes criminais na cidade de Nova Iorque ou qualquer contacto com a polícia envolvendo problemas de saúde mental, de acordo com uma fonte policial.

“A nossa administração continuará a garantir que todos os nova-iorquinos estão seguros na sua cidade - e responsabilizará qualquer pessoa que ameace essa segurança”, reiterou o autarca.

Mark Morales, da CNN, contribuiu para esta reportagem