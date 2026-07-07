Transportes públicos que servem zona de Algés reforçados para o NOS Alive

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PSP vai implementar uma operação especial de segurança durante os três dias do Festival

As empresas de transportes públicos que servem a zona de Algés, em Oeiras, vão reforçar os seus serviços entre quinta-feira e domingo para o Festival NOS Alive, evento que vai condicionar o trânsito nas imediações, que será coordenado pela PSP.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão Policial de Oeiras, adiantou que irá implementar uma operação especial de segurança durante os três dias do Festival NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

A PSP adiantou ter preparado um dispositivo policial reforçado, tendo em conta que o evento deverá reunir cerca de 60 mil pessoas por dia, “assente na prevenção, proximidade e resposta rápida, com o objetivo de garantir que o festival decorra em segurança para todos”.

A partir das 15:00 de quinta-feira têm inicio os condicionamentos à circulação automóvel e ao estacionamento nas Avenida Brasília e Avenida Marginal, entre Algés e o Alto da Boa Viagem, assim como no Viaduto da CRIL/IC17 (Algés) e Praça D. Manuel I.

O acesso à CRIL, pela Avenida General Norton de Matos (sentido Norte/Sul), em Miraflores, Avenida Humberto Melo Pereira (cruzamento com a Rua Damião de Góis), no sentido Norte-Sul, e Avenida Ivens, no sentido Lisboa-Cascais, também vão estar condicionados segundo a PSP.

De acordo com a nota, entre as 23:00 e as 04:00, a circulação será interrompida na via descendente da CRIL/IC17, entre o Nó de Miraflores e a rotunda junto à Avenida Brasília.

A PSP recomenda a utilização de percursos alternativos através da A5, N117/Belém e N6-3 (Alto da Boa Viagem) e apela à utilização de transportes públicos como a melhor opção para aceder ao recinto.

Assim, a Carris preparou um ‘shuttle’ especial de regresso, com três destinos: Santa Apolónia (paragens em Belém, Alcântara, Santos e Cais do Sodré), Marquês de Pombal (paragem nas Amoreiras) e Oriente (paragens na Estação de Benfica e Campo Grande).

De acordo com a informação publicada no site oficial da Carris, o ‘shuttle’ especial para o regresso após o festival pode ser apanhado “mesmo à saída do recinto do NOS Alive!”.

Na quinta-feira, os horários são entre as 00:00 e as 03:00 e na sexta-feira entre as 00:00 e as 04:00.

A CP reforça também a oferta com comboios especiais e serviços dedicados para facilitar a deslocação para o festival, com o Comboio Especial_Música, na madrugada de 10 e 12 de julho, entre Santa Apolónia - Porto Campanhã, a sair de Lisboa pelas 03:20.

Na madrugada de 11 de julho, o comboio entre Santa Apolónia e Campanhã sai pelas 02:45.

Já os Comboios Urbanos de Lisboa vão ser reforçados nas madrugadas dos três dias de festival: Algés - Cais do Sodré (01:45, 02:15, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00), Algés – Cascais (02:00, 02:15, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00) e Cais do Sodré – Algés (18:10, 18:30, 18:50, 19:10, 19:20, 19:40).

Também a ligação fluvial entre a Trafaria (Almada) e Lisboa vai ser, a partir de quinta-feira, prolongada até Pedrouços/Algés (Oeiras), num serviço que passa a ser assegurado todos os dias da semana, anunciou a TTSL – Transtejo Soflusa.

O arranque desta nova operação fluvial Trafaria – Porto Brandão até Pedrouços/Algés coincide com o início do festival de música NOS Alive.

No site, a empresa divulgou informação sobre as ligações fluviais nas três madrugadas do festival e que irá realizar, além dos habituais horários de madrugada, carreiras extra nas ligações fluviais de Cais do Sodré - Cacilhas (03:00/04:00) e Terreiro do Paço – Barreiro (03:00/04:00).

A PSP aconselha que os festivaleiros se desloquem para o evento “com antecedência, atendendo à elevada afluência de pessoas ao evento e aos procedimentos de segurança necessários para o acesso ao recinto”, além de verificar quais os itens proibidos que não poderão levar para o recinto do festival.

Como objetos proibidos, a PSP refere que não podem entrar bebidas alcoólicas, armas de fogo e armas brancas, objetos perigosos (canivetes, correntes metálicas, cintos e/ou pulseiras pontiagudas, etc.) ou garrafas reutilizáveis de metal.

Estão ainda impedidos de entrar objetos de vidro, latas (bebida e spray), garrafas com água com tampa acima de 500ml, ‘selfie sticks’ e hastes rígidas, além de tendas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas.

É ainda proibida a entrada de cartazes de grandes dimensões ou que contenham frases “ofensivas, discriminatórias ou relacionadas com ações extremistas”.

De acordo com a PSP, à entrada do recinto serão realizadas revistas de segurança e “todos os objetos não autorizados serão removidos”, sendo que os objetos apreendidos nas revistas “não serão devolvidos”, pelo que a PSP recomenda que não sejam transportados para o recinto.

Os participantes poderão utilizar o bengaleiro, localizado junto às bilheteiras, para guardar objetos não permitidos, mediante o pagamento de um euro.