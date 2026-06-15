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Enteado do príncipe herdeiro da Noruega condenado a quatro anos de prisão por violação e violência doméstica

CNN
Há 52 min
Marius Borg Høiby (Lise Aserud/AP)
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Høiby declarou-se inocente das acusações mais graves que enfrentava, incluindo as de violação, embora tenha admitido algumas infrações menos graves

O enteado do príncipe herdeiro da Noruega foi considerado culpado de dois crimes de violação, um crime de violência doméstica e outros delitos, tendo sido condenado a quatro anos de prisão, decidiu esta segunda-feira um tribunal de Oslo.

Marius Borg Høiby, de 29 anos, que passou a integrar a família real quando a sua mãe, Mette-Marit, casou com o príncipe Haakon em 2001, foi absolvido de outras duas acusações de violação.

Høiby declarou-se inocente das acusações mais graves que enfrentava, incluindo as de violação, embora tenha admitido algumas infrações menos graves. O arguido pode recorrer da decisão.

Os procuradores tinham pedido uma pena de sete anos e sete meses de prisão.

O julgamento, que durou sete semanas, captou a atenção do país nórdico, revelando detalhes sobre a dependência de drogas de Høiby, vídeos gravados por si próprio de encontros sexuais e mais de 800 mensagens eletrónicas apresentadas como prova. Segundo foi ouvido em tribunal, uma das alegadas violações ocorreu na cave da residência da família do príncipe herdeiro.

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