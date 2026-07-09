No Name Boys: PSP avança para detenção de uma dezena de adeptos do Benfica por homicídios tentados 

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Caso teve origem em fevereiro do ano passado, à margem de um dérbi de futsal entre Benfica e Sporting, tendo na altura sido detidos 124 adeptos que se envolveram numa rixa

A PSP tem em marcha na manhã desta quinta-feira uma operação para a detenção de cerca de dez elementos da claque No Name Boys, do Benfica, por crimes violentos e graves como homicídios na forma tentada cometidos num confronto com adeptos rivais, do Sporting, em fevereiro passado à margem de um dérbi de futsal entre os dois clubes, apurou a CNN Portugal.

Na altura tinham sido detidos um total de 124 adeptos envolvidos numa rixa junto ao Pavilhão João Rocha, onde decorreu o jogo, e ao Estádio de Alvalade. Desses, 63 eram afetos ao Benfica e 61 ao Sporting, conforme informou a PSP, mas acabaram libertados, sem interrogatório, no âmbito de um processo sumário que baixou a inquérito, para investigação.

Essa investigação avançou, entre a PSP e o DIAP de Lisboa, que depois de apurados todos os factos decidiu agora emitir mandados de detenção para cerca de uma dezena de elementos da claque do Benfica por crimes como ofensas graves à integridade física e até homicídios tentados, que podem levar a medidas até de prisão preventiva.