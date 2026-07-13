Prisão preventiva para os dez detidos dos no Name Boys

Há 1h e 29min

Os dez detidos dos no Name Boys por homicídios na forma tentada e ofensas à integridade física sobre adeptos do Sporting no final de um jogo de futsal ficaram em prisão preventiva, sabe a CNN Portugal.

A CNN apurou ainda que todos os detidos têm a possibilidade de passagem para prisão domiciliária.

Em causa estão crimes violentos e graves como homicídios na forma tentada cometidos num confronto com adeptos rivais, do Sporting, em fevereiro passado à margem de um dérbi de futsal entre os dois clubes.

Na altura tinham sido detidos um total de 124 adeptos envolvidos numa rixa junto ao Pavilhão João Rocha, onde decorreu o jogo, e ao Estádio de Alvalade. Desses, 63 eram afetos ao Benfica e 61 ao Sporting, conforme informou a PSP, mas acabaram libertados, sem interrogatório, no âmbito de um processo sumário que baixou a inquérito, para investigação.