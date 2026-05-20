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Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Amílcar Matos
Há 1h e 5min
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Primeiro resultado foi de 1,7 gramas por álcool no sangue, mas o valor revisto continua a constituir crime e até pode acabar punido com pena de prisão

A freguesia de Tolosa, no concelho de Nisa, viveu um dia de festa dedicado ao queijo da cidade alentejana, mas o evento não acabou da melhor forma para um dos principais organizadores.

O presidente da Junta de Freguesia de Tolosa, que minutos antes tinha estado a discursar em plena XXV Feira do Queijo, foi apanhado a voltar para casa durante a noite com uma taxa de 1,33 gramas de álcool no sangue.

José Salgueiro até começou por acusar uma taxa de alcoolemia de 1,7 gramas, mas um segundo teste reduziu o valor para os 1,33 gramas finais, o que continua a consistir, ainda assim, numa taxa crime.

O autarca de 57 anos vai agora ser ouvido pelo Ministério Público no tribunal de Nisa, arriscando mesmo uma pena de prisão de um ano ou uma multa de 120 dias, além da habitual inibição de conduzir num período entre três meses a três anos.

José Salgueiro poderá ainda ficar sem seis pontos na carta de condução.

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Temas: Nisa Tolosa José Salgueiro Taxa de alcoolemia Álcool no sangue
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Crime e Justiça

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