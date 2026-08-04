Encontraram o corpo de Nirmal Purja e de outros nove alpinistas. Agora segue-se uma missão arriscada para os recuperar

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Grupo desapareceu durante uma expedição a um pico com mais de oito mil metros de altura

As equipas de resgate localizaram o corpo do famoso alpinista nepalês Nirmal Purja, que morreu juntamente com outras nove pessoas depois de uma avalanche ter atingido a sua expedição no Paquistão, na semana passada.

Purja, que fez história ao longo dos anos ao escalar alguns dos picos mais altos do mundo, fazia parte de uma expedição ao Broad Peak, com 8.047 metros de altura, no norte do Paquistão, quando a tragédia aconteceu.

“O seu legado viverá nas inúmeras vidas que transformou e nas pessoas que inspirou a escalar as suas próprias montanhas”, pode ler-se numa publicação no Instagram feita no sábado pela Fundação Nimsdai, que fundou em 2022.

Purja, de 43 anos, estava entre os 10 alpinistas de várias nacionalidades que desapareceram na passada quinta-feira após a avalanche na cordilheira de Karakoram.

As autoridades paquistanesas confirmaram que todos os 10 morreram.

As equipas de resgate localizaram o corpo de Purja, que ainda não foi levado de volta para o acampamento base, informou o Clube Alpino do Paquistão no domingo.

“As condições são muito perigosas”, explicou o socorrista Sirbaz Khan à CNN esta segunda-feira. “Duas ou três avalanches têm ocorrido todos os dias enquanto procuramos os corpos.”

E acrescentou: “A dado momento, gritei para o meu colega: ‘Cuidado!’. Vimos um corpo a ser arrastado pela avalanche.”

Nirmal Purja, um alpinista mundialmente famoso que se dedicou a dar visibilidade à comunidade Sherpa do Nepal, viu a sua morte confirmada no sábado, após uma avalanche fatal no Paquistão (Prabin Ranabhat/Pacific Press/Sipa USA/AP)

“Ontem, oito sherpas ajudaram-nos a tentar alcançar o corpo de Nims (Purja) - no ponto onde está preso - mas é muito arriscado”, disse Khan.

Tal como Purja, Khan é um alpinista de renome - o primeiro paquistanês a escalar todos os 14 picos acima dos oito mil metros sem oxigénio suplementar. Esta missão de resgate é a sua 20.ª ascensão ao Broad Peak.

Falando entre lágrimas, nas suas encostas perigosas, Khan, de Hunza, expressou a sua dor após saber que o vizinho e aluno estava entre os mortos.

A única forma de resgatar os restantes alpinistas em segurança, acredita, é através de uma “corda longa” - uma corda lançada de um helicóptero sem aterrar.

“O meu coração não aceita toda esta perda”, disse Khan.

"Estamos a utilizar drones e helicópteros para aceder à montanha. Estamos a dar o nosso melhor e também não queremos perder mais vidas no processo.

"Voluntários da comunidade local vieram fornecer alimentos no acampamento base, localizado no ponto final da avalanche. Estou muito feliz por estar rodeado de pessoas tão bondosas e generosas do Paquistão."

Pelo menos cinco pessoas tiveram as suas mortes confirmadas, entre as quais Purja, a alpinista omanita Nadhira Al Harthy, o alpinista nepalês Pur Bahadur Gurung "Yukta" e a alpinista norte-americana Sarah Mallory Geis.

Nima Sherpa foi identificado no domingo como a quinta vítima mortal, numa publicação no Instagram da fundação de Purja. "Nenhuma palavra pode aliviar a dor desta perda inimaginável", acrescentou a publicação. Não foi informada qualquer nacionalidade, embora o termo "sherpa" indique geralmente nacionalidade ou ascendência nepalesa.

Os sherpas e as equipas de expedição juntaram-se à operação de resgate no passado fim de semana, após uma suspensão temporária devido ao "mau tempo".

Situada na extremidade oeste dos Himalaias, a cordilheira de Karakoram, no Paquistão, é conhecida pelo seu clima imprevisível, com deslizamentos de rochas e avalanches frequentes e uma curta temporada de escalada no verão.

A região alberga quatro picos com mais de 7.925 metros (os chamados "8.000ers") - incluindo o K2, vizinho do Broad Peak e o segundo mais alto do mundo, com 8.600 metros.

A melhor altura para escalar o pico é de 15 a 30 de julho, o que torna as condições atuais mais arriscadas, disse o fotógrafo de montanha Tehsin Razi à CNN.

Razi sobreviveu a uma avalanche enquanto escalava o Broad Peak em julho passado e descreveu as condições desafiantes.

"Foi muito assustador. Estava sentado no acampamento base e, de repente, houve uma enorme explosão e toneladas de neve em pó caíram a pique", disse.

"Escondi-me atrás de uma rocha enorme e fiquei agachado, com as mãos sobre a cabeça, para proteger a cabeça e os ossos de objetos que pudessem cair."

"Qualquer pessoa que suba as montanhas do Karakoram recebe formação sobre como se proteger em caso de avalanche, uma vez que são muito comuns nesta região e a esta altitude. Mas o risco existe sempre."

As operações de resgate dos restantes alpinistas continuam.

No sábado, as equipas de emergência manifestaram preocupação à CNN sobre a possibilidade de outra avalanche cair e prejudicar a operação.

Purja, um antigo soldado do exército britânico, elevou o perfil do alpinismo no panorama mundial ao bater repetidamente recordes como prova de resistência. Em 2019, fez história ao escalar todos os 14 picos do mundo acima dos oito mil metros - apelidados pela NASA de "Oito Mil" - em pouco mais de seis meses.

Kiani, que já tinha escalado com Purja, descreveu-o como "muito destemido" e disse que "ele tornou o impossível possível".

Numa entrevista à CNN em 2019, Purja afirmou que queria usar a sua influência para homenagear as capacidades do povo Sherpa do Nepal. "Mesmo sendo alpinistas de elite, não receberam o devido reconhecimento", disse Purja. "Esperava poder dar-lhes visibilidade."

Al Harthy, a alpinista omanita que faleceu na quinta-feira, também já tinha falado à CNN, descrevendo a sua ambição de escalar um dos Oito Mil. Utilizou a sua visibilidade para incentivar outras mulheres e raparigas muçulmanas - incluindo as suas 32 sobrinhas - a praticar desportos de resistência.

"A nossa fé... faz-nos levantar de novo. Dá-nos força, dá-nos poder", disse Al Harthy em 2021. "[As minhas sobrinhas] são muito fortes e lutam pelos seus direitos", acrescentou. "Acordo sempre de manhã e digo: 'Alhamdulillah, graças a Deus estou aqui'."

Lex Harvey, Ross Adkin e Xiaoqian Lin, da CNN, contribuíram para esta reportagem