Quem era Niño Guerrero, líder de um dos maiores grupos criminosos da Venezuela morto num ataque dos EUA?

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Um dos principais líderes do Tren de Aragua, um cartel e organização designada como terrorista pelos EUA, foi morto num ataque militar dos EUA, declarou o presidente Donald Trump na sexta-feira.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como Niño Guerrero, foi creditado por transformar uma gangue prisional venezuelana numa operação transnacional com ramificações que se estendem por grandes áreas da América Latina, dos Estados Unidos e até através do Atlântico até Espanha.

Guerrero, que constava como fugitivo mais procurado pelo US Immigration and Customs Enforcement, foi morto num “ataque cinético rápido e letal”, anunciou Trump na sexta-feira à noite na Truth Social.

A sua publicação incluiu um vídeo que mostra um edifício com telhado verde a desaparecer sob uma nuvem de fumo causada por uma enorme explosão.

O presidente disse que o ataque foi “coordenado de perto com os nossos amigos na Venezuela, com quem estamos a trabalhar muito bem”.

Foi realizado no início desta semana em colaboração com as forças de segurança venezuelanas, acrescentou mais tarde o secretário da Defesa Pete Hegseth no X.

O Comando Sul dos Estados Unidos realizou um ataque cinético letal para matar Niño Guerrero, o líder do Tren de Aragua, a 12 de junho de 2026. (Truth Social/@realDonaldTrump)

O governo da Venezuela disse que a operação conjunta envolveu partilha de informações e apoio técnico especializado.

“Durante a operação, ocorreram confrontos com membros destas estruturas criminosas, resultando na morte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como ‘Niño Guerrero’, líder de uma organização criminosa”, afirmou o ministério das comunicações do país num comunicado.

O comandante do Comando Sul dos EUA, Gen. Francis Donovan, disse que a operação conjunta tinha como alvo “um complexo do Tren de Aragua”, num comunicado no X.

Homem procurado

A gangue Tren de Aragua foi fundada dentro da prisão de Tocorón, no estado venezuelano de Aragua, de onde deriva o seu nome.

O gangue controlava a prisão - chegando mesmo a construir uma piscina e restaurantes no interior - até o governo venezuelano ter retomado o controlo em outubro de 2023. Mas Guerrero, que deveria ser um recluso, não foi encontrado e estava em fuga desde então.

O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de 5 milhões de dólares por informações que levassem à sua captura no final de 2024.

Depois, em dezembro, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque acusou Guerrero de ordenar, dirigir e facilitar atos de terrorismo dentro dos EUA.

Na altura, o procurador Jay Clayton descreveu-o como o “mentor da evolução do Tren de Aragua de uma gangue prisional venezuelana para uma organização terrorista transnacional”. (Clayton foi desde então nomeado por Trump para Diretor da Inteligência Nacional).

Esse anúncio fez parte de uma grande campanha de pressão contra a Venezuela, os seus líderes e os cartéis de droga que operam no país.

Expansão da rede

Durante anos, o Tren de Aragua - também conhecido como “TdA” - não só aterrorizou a Venezuela como também países como Bolívia, Colômbia, Chile e Peru.

E o gangue expandiu lentamente a sua influência para os EUA e até para Espanha, onde o irmão de Guerrero foi detido em março de 2024, levando a polícia a identificar a primeira célula suspeita do Tren de Aragua no país.

O general reformado Óscar Naranjo, antigo vice-presidente da Colômbia, chamou já a gangue “a organização criminosa mais disruptiva atualmente em operação na América Latina”.

A dimensão total das suas operações é desconhecida. Embora a gangue se tenha concentrado sobretudo no tráfico de seres humanos e noutros crimes contra migrantes, também tem sido ligada a extorsão, rapto, branqueamento de capitais e tráfico de droga, segundo o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA.

O grupo adotou o nome entre 2013 e 2015, mas as suas operações são anteriores, segundo um relatório da Transparency Venezuela.

Um desafio para as autoridades é saber quantos membros do Tren de Aragua já estão nos EUA. Alguns imigrantes venezuelanos na Flórida e noutros estados dizem estar a começar a ver o mesmo tipo de atividade criminosa de que fugiram na Venezuela; mas a Insight Crime, um think tank dedicado ao crime organizado, afirmou em outubro de 2025 que a “reputação do Tren de Aragua parece ter crescido mais rapidamente do que a sua presença real nos Estados Unidos”.

Gangue alvo de Trump

No início do seu segundo mandato, Trump designou o Tren de Aragua como organização terrorista.

Em março passado, a sua administração gerou controvérsia ao deportar mais de 200 pessoas, algumas das quais alegadamente membros do Tren de Aragua, para uma prisão de segurança máxima no El Salvador - apesar de as autoridades terem apresentado poucas provas de ligação à gangue e de muitos dos deportados terem negado qualquer envolvimento.

A partir de setembro passado, o Departamento de Defesa começou a visar alegados barcos de tráfico de droga que operavam no Caribe e no Pacífico oriental, alguns dos quais ligados ao gangue.

Mais de 200 pessoas foram mortas em ataques a esses barcos. A administração Trump não forneceu provas públicas da presença de narcóticos nos barcos atingidos, nem da sua afiliação com cartéis de droga.

A CIA também realizou um ataque de drone em dezembro passado a uma instalação portuária na costa da Venezuela, que acreditava ser usada pelo Tren de Aragua para armazenar droga e transferi-la para barcos, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Na sua declaração de sexta-feira à noite, o governo da Venezuela afirmou estar comprometido com o combate ao crime organizado no país.

A presidente em exercício Delcy Rodríguez tem sido apoiada pela Casa Branca para liderar o país desde que o presidente ordenou uma operação militar contra a Venezuela em janeiro, que resultou na captura do então presidente Nicolás Maduro. Maduro foi transferido para custódia dos EUA. Declarou-se inocente das acusações de conspiração de narcoterrorismo, conspiração para importação de cocaína, posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos, e conspiração para posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos.