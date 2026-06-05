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Homens armados raptam sete alunos de uma escola no noroeste da Nigéria

Agência Lusa , TFR
Há 2h e 40min
Nigéria (Getty)
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Até ao momento não há informações sobre para onde foram levados

Homens armados invadiram um dormitório escolar no noroeste da Nigéria e raptaram sete estudantes, informou a polícia.

O ataque ocorreu na madrugada de quarta-feira, na zona de Kaura Namoda, no estado de Zamfara, disse o porta-voz da polícia, Yazid Abubakar, em comunicado.

Um dos estudantes conseguiu escapar e está sob custódia.

O porta-voz da polícia disse que estavam a ser feitos esforços para resgatar os restantes seis alunos, mas que não havia até ao momento informações sobre para onde foram levados.

Zamfara tem sido um foco de grupos armados que realizam raptos para receber dinheiro de resgates, com a captura de estudantes a aumentar nos últimos anos em todo o país.

Um levantamento do jornal local Premium Times apurou que pelo menos 1.900 alunos foram levados de 20 escolas desde o rapto em massa de mais de 200 raparigas em Chibok, no estado de Borno, em 2014.

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Temas: Nigéria Rapto Estudantes
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