Homens armados raptam pelo menos 52 pessoas, incluindo crianças, em ataque a aldeia na Nigéria

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 50min
Nigéria (Getty)
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Os assaltantes apoderaram-se de espingardas e incendiaram um veículo de patrulha militar, antes de atacarem a aldeia e raptarem dezenas de pessoas

Pelo menos 52 pessoas, entre as quais crianças, foram raptadas por homens armados durante num ataque este fim de semana a uma aldeia no Estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, anunciaram esta segunda-feira fontes locais.

"Inicialmente, raptaram mais de 100 pessoas", antes de libertarem algumas e, por fim, retiveram 52, declarou Shehu Abullahi, morador de Kasuwar Daji, cuja filha de 12 anos se encontra entre as pessoas raptadas.

Outro habitante, Ahmad Usman, contou que "os homens armados foram de casa em casa, raptando muitas pessoas", acrescentando que raptaram as mulheres dos filhos e duas adolescentes da família.

Um porta-voz do exército, Olaniyi Osoba, afirmou, por seu lado, que as tropas tinham repelido "com sucesso" o ataque contra a base militar.

No entanto, os assaltantes mataram um soldado e um polícia e "sequestraram um número indeterminado de habitantes" da aldeia, acrescentou.

Homens armados em motociclos invadiram, na noite de sábado para domingo, a aldeia de Kasuwar Daji, na zona de governo local de Kaura Namoda, atacando primeiro uma base militar nos arredores da localidade, relataram os habitantes à agência de notícias France-Presse (AFP).

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Os assaltantes apoderaram-se de espingardas e incendiaram um veículo de patrulha militar, antes de atacarem a aldeia e raptarem dezenas de pessoas, de acordo com os testemunhos recolhidos.

Os sequestros tornaram-se uma importante fonte de rendimentos para os grupos armados na Nigéria, quer se trate de extremistas no nordeste ou de gangues criminosos, que controlam grande parte do noroeste.

Estes grupos operam em vastas zonas rurais do noroeste e do centro da Nigéria, onde a presença do Estado é fraca. O grupo criminoso é conhecido por impor impostos aos agricultores, roubar gado, saquear aldeias e estar envolvido em atividades mineiras ilegais.

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Temas: Nigéria Rapto Estado de Zamfara Ataque Homens armados
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