Um clássico instantâneo que custa um rim

Há 1h e 2min

FIO DE JOGO || Não são só as camisolas antigas que são valorizadas

Quem coleciona ou compra peças de moda sabe a pressão que é estar no site da marca quando lança um produto muito aguardado. Refresh, refresh, refresh, preencher o captcha e os dados de pagamento à velocidade da luz e rezar para que tudo corra bem.

Há oito anos, milhares de pessoas viveram essa pseudo-angústia não devido a uma peça de alta-costura de uma marca que o comum dos mortais nunca ouviu falar, mas sim devido a uma camisola de futebol.

De acordo com a BBC, a camisola principal da Nigéria para o Mundial de 2018 esgotou no site da Nike pouco depois de ser colocada à venda. Na loja principal da marca americana em Londres, centenas de pessoas fizeram fila à porta à espera de pôr as mãos numa das camisolas.

Contudo, o mais impressionante não foi o que aconteceu no dia do lançamento, mas sim antes. Foram colocadas três milhões de pré-reservas para a camisola, uma marca difícil de replicar.

Mas porquê tanto sucesso? O designer da Nike Matthew Wolff explicou ao canal público britânico o processo de conceção da popular camisola. "Inspirámo-nos diretamente na própria história dos equipamentos da Nigéria. O equipamento de 2002 serviu de referência — aquele tom brilhante de verde era algo que eu queria trazer de volta. E, obviamente, também nos inspirámos no equipamento de 1994-95. O objetivo não era inventar algo do nada, mas sim retomar elementos já presentes na identidade futebolística do país", disse Wolff.

Alex Iwobi durante o jogo da Nigéria contra a Islândia no Mundial de 2018 (Darko Vojinovic/AP)

"O momento foi perfeito em muitos aspetos. A Nigéria estava a viver um momento de destaque cultural a nível mundial na moda, na música, na poesia, na arte, no cinema, etc. O equipamento surgiu no meio dessa onda e acho que teve impacto porque a onda estava a crescer".

Porém, o equipamento não foi apenas popular entre os nigerianos, mas sim entre adeptos comuns, colecionadores e até pessoas normais que não percebem de futebol. Com o interesse e as constantes ruturas de stock, o passo seguinte não foi difícil de adivinhar: o scalping, a arte de comprar artigos muito procurados e revendê-los quase imediatamente com uma margem de lucro assinalável.

"Foi a primeira camisola de futebol que ultrapassou imediatamente o seu PVP (preço de venda ao público recomendado) logo no lançamento. Antes disso, só os ténis é que faziam esse tipo de coisa”, explicou ao The Athletic Doug Bierton, dono do site Classic Football Shirts. Atualmente, o site britânico tem à venda algumas unidades já usadas por mais de 200 euros. Talvez isso ajude a explicar as longas filas em Londres.

Quanto à prestação da Nigéria no Mundial da Rússia, pouco há a dizer. Perderam com a Croácia no jogo inaugural, reganharam a esperança no apuramento para os oitavos com uma vitória sobre a Islândia, mas a Argentina de Messi negou na última jornada a passagem das Super Águias.