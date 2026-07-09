Deixaram o líder da extrema-direita do Reino Unido a falar sozinho com um caixote do lixo

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Os habituais adversários políticos de Nigel Farage ficaram fora de cena depois de uma manobra arriscada do líder do Reform UK

Uma aposta política parece ter saído pela culatra de forma espetacular.

Quando o líder da direita populista do Reino Unido, Nigel Farage, anunciou a sua demissão do cargo parlamentar e a convocação de uma eleição especial no meio de uma série de alegações sobre financiamento pessoal, procurou uma postura superior, declarando que os "juízes das minhas ações" deveriam ser os seus eleitores.

Em vez disso, os partidos rivais descartaram as suas ações como uma manobra política e disseram que não participariam nas eleições, deixando o seu principal adversário como um comediante que usa um caixote do lixo como vestuário, cujas propostas incluem obrigar os ciclistas infratores a andar de monociclo.

Farage, líder do partido Reform UK - que lidera a maioria das sondagens de opinião no Reino Unido - enfrenta acusações de não ter declarado milhões de libras em presentes de doadores ricos e está a ser investigado pelo órgão de supervisão das normas do parlamento. Negou qualquer irregularidade.

Demitiu-se do cargo de membro do parlamento por Clacton-on-Sea, o seu círculo eleitoral no sudeste de Inglaterra, esta terça-feira, no meio da crescente controvérsia sobre doações financeiras não declaradas. Depois apresentou a mudança como uma forma de deixar que o povo de Clacton decidisse o seu futuro político, em vez de uma "elite" que, segundo ele, procura desacreditá-lo.

"Decidi que o povo de Clacton deve julgar as minhas ações", disse Farage. "Lutarei para vencer. Lutarei para dar continuidade à revolução política iniciada pelo Reform."

Mas a decisão foi rapidamente rejeitada pelos seus adversários habituais. Os principais partidos políticos do Reino Unido - o Partido Trabalhista, no poder, o Partido Conservador, de direita, e os Liberais Democratas, de centro - anunciaram que iriam boicotar a votação em Clacton.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que se demitiu da liderança do Partido Trabalhista no mês passado, disse que a medida era uma “manobra desesperada”, enquanto um porta-voz de Andy Burnham, amplamente considerado o futuro primeiro-ministro do país, afirmou que se tratava de um “truque para desviar a atenção das graves acusações contra os fundadores de Farage”.

Com os habituais adversários políticos fora de cena, as únicas figuras que se têm apresentado até agora para desafiar Farage são marginais - a mais conhecida delas é um homem conhecido no Reino Unido como “Conde Binface”, um comediante satírico que se descreve online como um “político espacial”.

Binface, uma criação do argumentista e comediante Jon Harvey, candidata-se às eleições britânicas há anos. Faz parte de uma longa tradição no Reino Unido de candidatos satíricos que se opõem a políticos proeminentes como forma de chamar a atenção para os seus absurdos, ou simplesmente como jogada publicitária. Binface, cuja personagem e figurino se tornaram mais elaborados com o tempo, tornou-se o mais conhecido do género.

“Que comece o jogo, Nige”, publicou Binface na rede social X, plataforma onde conta com mais de 200 mil seguidores, após a demissão de Farage.

A decisão dos principais partidos de boicotar a eleição suplementar, conhecida no Reino Unido como eleição suplementar, visa demonstrar que se trata de uma manobra de Farage para desviar a atenção do escrutínio sobre a sua riqueza privada.

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, que, tecnicamente, teve de aceitar a demissão de Farage como deputado, afirmou na rede social X: "É uma farsa e uma manobra desesperada para desviar a atenção, e os habitantes de Clacton merecem melhor. Mas se ele quiser passar o verão a discutir com um caixote do lixo, não vou impedi-lo".

Mas os apoiantes de Farage afirmam que os principais partidos estão com medo do arquitecto-chefe do Brexit, cujo partido obteve grandes ganhos nas recentes eleições para o governo local.

O porta-voz para assuntos internos da Reform UK, Zia Yusuf, criticou os líderes partidários que boicotam as eleições por recusarem a oportunidade de enfrentar Farage depois de o terem atacado durante anos.

"Covarde e transparente. O establishment está em apuros", publicou no X.

Entretanto, Binface viu-se no centro das atenções dos media britânicos, com alguns comentadores a especularem mesmo que, embora fosse improvável que derrotasse Farage, poderia atrair um número substancial de votos de protesto, muito maior do que a sua pequena base eleitoral habitual.

Numa aparição na rádio BBC esta quarta-feira, descrita ironicamente pelo apresentador como a “entrevista da manhã”, o humorista brincou perguntando se os políticos que se recusaram a participar na disputa tinham medo dele, e não de Farage.

“Estão a fugir do velho Binny, ou pensam que o Nigel está a tramar alguma coisa?”, questionou no programa “Today”, da BBC Radio 4.

Questionado sobre qual seria o seu apelo para o povo de Clacton, o comediante respondeu: “Eu não sou o Nigel Farage”.