Um mês após captura de Maduro, Venezuela oscila entre esperança e temor

Agência Lusa , AM
Há 2h e 23min
Nicolás Maduro (AP)

Nicolás Maduro foi detido pelos EUA a 3 de janeiro

Em transição desde o afastamento, a 3 de janeiro, de Nicolás Maduro do poder, o ambiente na Venezuela é de calma, contrastando com o sentimento da população, que mistura esperança com temor e incerteza com ponderação.

“Passou um mês, continuamos a observar, a vigiar o que acontece. Há esperança e temor quando ao futuro político e económico. Esperança de que rapidamente a situação se estabilize, que a economia melhore rapidamente, mas também temor a eventuais situações de repressão e possível violência entre a população”, explicou Carlos Martínez à Lusa.

O construtor civil, de 60 anos, diz que a situação exige ponderação e cautela e sublinhou que já viveu situações complicadas no país, entre os quais o violento 'Caracazo', uma explosão social em protesto contra medidas económicas, que desencadeou saques a estabelecimentos comerciais e mais de 270 mortos.

“Estamos politicamente e socialmente mais maduros e entendemos os riscos, mas esta mudança abrupto gera ansiedade e tensões difíceis de minimizar e que vão requerer um esforço global da sociedade para controlar”, disse.

Maria Eugenia Pérez, uma 'concierge' de 45 anos de idade, ainda se arrepia ao lembrar o zumbido dos helicópteros norte-americanos que em 03 de janeiro voaram sobre Caracas, rompendo a tranquilidade de uma noite de Ano Novo.

Os Estados Unidos lançaram um ataque contra a Venezuela para capturar o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

“Senti medo e continuo a sentir. A transição, a tutelagem de forças estrangeiras não tem sido o melhor em vários outros países. Necessitamos de ter estabilidade política. Estamos cansados de anos de crise económica, social, e de conflituosidade”, disse Pérez.

Andreína Marquéz, uma contabilista de 41 anos, continua incrédula quanto a uma mudança real no país, mas acredita que “algo terá que melhorar” e que os venezuelanos precisam reencontrar-se.

“Foi anunciada uma amnistia para os presos políticos e isso representa um avanço, a possibilidade de uma abertura política, de eleições livres e democráticas, de pluralismo ideológico, de uma reconciliação, mas é preciso que haja também justiça”, disse.

Segundo Eduardo Yepez, um empregado de mesa de 50 anos, os clientes dos restaurantes continuam a falar das suas preocupações, da instabilidade no país, mas evitam tomar uma posição política.

“Alguns mais atrevidos comentam que algo tem que mudar em breve no país, porque as coisas não estão bem, estão agravando-se sem travão desde há anos”, mas adverte que cada vez há menos clientes nos restaurantes e que a situação económica não está a melhorar.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Maduro e a mulher prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos se declararam inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.

Temas: Nicolás Maduro Venezuela Eua

E.U.A.

Elon Musk funde a empresa aeroespacial SpaceX com a startup xAI

Há 1h e 19min

Bill e Hillary Clinton aceitam depor no Congresso sobre caso Epstein

Há 1h e 46min

"O frio não dá sinais de tréguas". Treze mortes por hipotermia em vaga de frio que afeta Nova Iorque há uma semana

Há 2h e 8min

Um mês após captura de Maduro, Venezuela oscila entre esperança e temor

Há 2h e 23min
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

31 jan, 22:00

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

1 fev, 08:30

Há uma nova depressão a caminho de Portugal e chega já esta terça-feira. Leonardo traz muita chuva, vento e não só

Ontem às 20:05

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

1 fev, 12:00

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Nas margens do Mondego, teme-se pela vida. "O meu filho pede-me para não o deixar morrer a dormir"

1 fev, 19:42

Tekever mobiliza drones, um 'cérebro digital' e mais de 100 voluntários para mapear estragos da Kristin em Leiria

Ontem às 15:17

O homem mais rico do mundo tomou uma posição para garantir que a "espinha dorsal" da Ucrânia não cai nas mãos da Rússia

Ontem às 23:05

Há mais nove concelhos em situação de calamidade. Veja a lista aqui

1 fev, 19:12

Mulher de 30 anos morta a tiro em Lisboa

Ontem às 07:08

"Estamos quase em guerra". Barragens libertaram em dois dias água suficiente para três anos de consumo da Grande Lisboa

Ontem às 02:26

EUA chegam a um acordo com a Índia que pode acabar num grande golpe à máquina de fazer dinheiro de Putin

Ontem às 17:51