Advogado de Maduro diz que EUA bloquearam pagamento dos seus honorários por Caracas

Agência Lusa , AM
Há 34 min
Nicolás Maduro e Cilia Flores levados pela DEA para o tribunal (Stinger)

Ex-presidente venezuelano é acusado de tráfico de droga

Um advogado do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, queixou-se de que as autoridades americanas estão a bloquear o pagamento dos seus honorários pelas autoridades venezuelanas, num documento judicial divulgado em Nova Iorque.

O ex-presidente venezuelano é acusado de tráfico de droga.  

Numa carta datada de 20 de fevereiro, o advogado Barry Pollack explica ao juiz Alvin Hellerstein ter pedido uma autorização especial ao Tesouro americano para poder receber os seus honorários pelas autoridades venezuelanas, que estão sujeitas às sanções americanas.  

O jurista adianta ter obtido essa autorização a 9 de janeiro junto do Office of Foreign Assets Control (OFAC), tanto para Nicolás Maduro como para a sua esposa, Cilia Flores, que também está a ser processada em conjunto e que também representa.  

Mas, sem explicação, a autorização foi imediatamente revogada poucas horas após ter sido concedida, apenas para Nicolás Maduro, acrescenta o advogado.

"Ao recusar autorizar o governo venezuelano a pagar as custas da defesa do Senhor Maduro, a OFAC obstrui a sua capacidade de assegurar os serviços de um advogado e, por conseguinte, o seu direito constitucional - garantido pela sexta emenda [da Constituição] - de ser representado pelo advogado da sua escolha", escreve Barry Pollack.

O advogado acrescenta que não está a solicitar, nesta fase, qualquer iniciativa por parte do juiz, mas simplesmente deseja informá-lo da situação.

No entanto, "se a OFAC não der seguimento ao pedido de restabelecimento da autorização inicial, ou a rejeitar, o Senhor Maduro apresentará nos próximos dias uma moção formal para solicitar a intervenção do tribunal", alerta o defensor de Nicolas Maduro.

O presidente venezuelano, de 63 anos, e a mulher, de 69, foram levados à força para os Estados Unidos no início de janeiro, após terem sido capturados em Caracas durante uma operação militar americana.

Ambos foram desde então formalmente indiciados por tráfico de droga por um tribunal de Manhattan e foram presos numa prisão federal no Brooklyn.

O casal deverá comparecer em Tribunal novamente no dia 26 de março.

Temas: Nicolás Maduro Venezuela Caracas Pagamentos

E.U.A.

Advogado de Maduro diz que EUA bloquearam pagamento dos seus honorários por Caracas

Há 34 min

Forças cubanas matam quatro pessoas a bordo de uma lancha registada nos EUA

Ontem às 23:18
02:21

CNN e NPR investigam ficheiros com denúncias de alegada vítima de Trump

Ontem às 22:16
02:13

Polígrafo. Trump acabou mesmo com oito guerras?

Ontem às 22:14
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório

Ontem às 12:12

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

24 fev, 16:13

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora

Ontem às 07:00

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Tiroteio em Lisboa faz três feridos

Ontem às 07:18

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

24 fev, 21:00

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

24 fev, 23:19