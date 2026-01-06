A captura de Maduro é um golpe para a China. Mas já está a ser aclamada como um modelo para Taiwan

6 jan, 13:48

Enquanto as forças especiais dos EUA estavam nas fases finais de planeamento de uma ousada operação noturna no coração da capital venezuelana, o presidente Nicolás Maduro posava para fotografias com o principal enviado da China para a América Latina e tecia elogios à liderança de Pequim.

“Agradeço ao presidente Xi Jinping a sua fraternidade contínua, como a de um irmão mais velho”, afirmou Maduro ao diplomata chinês Qiu Xiaoqi, enquanto o riso ecoava durante a troca de palavras no Palácio de Miraflores, em Caracas.

Horas depois, Maduro foi arrancado do seu quarto por comandos de elite da Delta Force do Exército dos EUA, e a China confrontava-se com a dura realidade de ter acabado de perder um dos seus parceiros mais firmes na América Latina.

A China e a Venezuela mantêm relações estreitas há décadas, forjadas por uma ideologia política partilhada e uma desconfiança mútua de um mundo liderado pelos Estados Unidos.

Através de uma “parceria estratégica para todas as circunstâncias”, estabelecida em 2023, Pequim puxou Caracas ainda mais para a sua órbita, com um aprofundamento da ajuda económica e do apoio diplomático.

A maior parte das exportações de petróleo venezuelanas segue para a China, e empresas chinesas financiam extensos projetos de infraestruturas e investimentos em todo o país, com Pequim a emprestar milhares de milhões a Caracas nas últimas décadas.

A iniciativa de Trump parece ter abalado essa relação, pelo menos por agora, levantando questões sobre o acesso preferencial da China ao petróleo venezuelano e o futuro da sua influência política e económica na região em geral.

Pequim foi rápida a condenar a captura de Maduro, acusando Washington de se comportar como o polícia do mundo. As redes sociais chinesas também explodiram com entusiasmo e discussão sobre as ações dos EUA.

Até ao final da noite de segunda-feira, temas ligados à captura de Maduro por Trump tinham registado mais de 650 milhões de visualizações no Weibo, a plataforma de redes sociais da China semelhante ao X, com muitos utilizadores a sugerirem que poderia oferecer um modelo para uma potencial tomada militar de Taiwan por Pequim.

Se os EUA conseguem raptar um líder no seu próprio quintal, perguntam muitos, porque não pode a China fazer o mesmo?

O Partido Comunista Chinês, no poder, reivindica a democracia autogovernada como seu território, apesar de nunca a ter controlado, e prometeu absorver a ilha, pela força se necessário. Nos últimos anos, Pequim intensificou a intimidação militar de Taiwan, incluindo a simulação de bloqueios.

"Intimidação unilateral"

O Presidente da China, Xi Jinping, fala com o primeiro-ministro irlandês Micheál Martin durante uma reunião bilateral no Grande Palácio do Povo, em Pequim, China, na segunda-feira. Andy Wong/AFP/Getty Images

Mas, enquanto a perspetiva de capturar o líder de Taiwan pode ter alimentado o fervor nacionalista online, oficialmente Pequim adotou um tom marcadamente diferente, descrevendo a incursão dos EUA como um “ato hegemónico” e apelando à libertação imediata de Maduro e da sua esposa.

Na segunda-feira, Xi lançou uma nova crítica negativa a Washington ao condenar a “intimidação unilateral” que “mina gravemente a ordem internacional”, durante uma reunião com o primeiro-ministro irlandês.

“Todos os países devem respeitar a escolha independente de outros povos quanto aos seus caminhos de desenvolvimento e cumprir o direito internacional e os propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas - com as grandes potências, em particular, a darem o exemplo”, afirmou.

Os meios de comunicação estatais não perderam tempo a aproveitar o incidente para sublinhar o que descreveram como hipocrisia dos EUA: “A invasão dos EUA tornou cada vez mais claro para todos que aquilo a que os Estados Unidos chamam uma ‘ordem internacional baseada em regras’ é, na realidade, nada mais do que uma ordem baseada na espoliação, impulsionada pelos interesses dos EUA”, lê-se num comentário da agência estatal Xinhua.

Uma conta nas redes sociais ligada ao Exército Popular de Libertação centrou-se mais na força e segurança da China, alertando que capacidades militares fracas podem convidar a crises.

“Sem capacidades nucleares e centrais robustas, é impossível dissuadir grandes potências predatórias — quanto mais proteger a segurança do povo quando uma crise surge de repente”, escreveu.

Ainda assim, a retórica de Pequim sobre soberania tem estado notavelmente ausente noutros conflitos.

Quando a Rússia, outro parceiro estratégico, invadiu a Ucrânia em 2022, a China ficou aquém de condenar Moscovo ou de se opor à guerra, optando antes por ecoar a narrativa russa que responsabiliza os Estados Unidos e os seus aliados da NATO por provocarem o conflito.

A crescente influência da China na América Latina

Depósitos de armazenamento de petróleo numa instalação da China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), perto de Ningbo, na China, na segunda-feira. Qilai Shen/Bloomberg/Getty Images

A China emergiu como o maior comprador de crude venezuelano nos últimos anos, depois de Trump ter imposto sanções à nação sul-americana em 2019. Nos últimos meses de 2025, até 80% das exportações terão seguido para a China, de acordo com uma atualização de mercado publicada no mês passado pela empresa de análise de dados Kpler.

Investidores e analistas do setor petrolífero acreditam, no entanto, que as ações dos EUA contra a Venezuela dificilmente terão um impacto significativo no abastecimento de petróleo da China, tendo em conta a produção relativamente modesta da Venezuela e o papel de compradores não estatais.

Sob os governos de Maduro e do seu antecessor Hugo Chávez, a produção de crude da Venezuela caiu para um terço do seu pico, descendo para cerca de um milhão de barris por dia — um nível em forte contraste com o estatuto do país como detentor das maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo.

A maioria dos importadores chineses de crude venezuelano são também pequenos refinadores independentes, conhecidos como teapots, que são atraídos pelo petróleo sobretudo devido aos seus elevados descontos.

Trump sugeriu que a China poderia continuar a comprar algum crude venezuelano, mas em volumes reduzidos. O acordo sob Trump provavelmente acabaria com os grandes descontos que tornaram o petróleo atrativo para os teapots.

Para além da energia, Pequim também elogiou a Venezuela como um “importante parceiro comercial e destino de investimento para a China na América Latina”.

Na década desde 2007, a China emprestou à Venezuela 62,5 mil milhões de dólares, quase metade de todo o financiamento chinês à América do Sul nesse período, tornando o país o maior recetor individual de financiamento chinês a nível mundial, segundo a investigação do Stimson Center, com sede em Washington.

"Taiwan não é a Venezuela"

Obstáculos antitanque em tempo de guerra numa praia em Kinmen, Taiwan, com a cidade chinesa de Xiamen em segundo plano, a 7 de outubro de 2023. Alex Wong/Getty Images

À medida que a conversa se vira inevitavelmente para saber se o ataque dos EUA à Venezuela poderá encorajar a China, em Taiwan muitos desvalorizam essas ameaças.

Wang Ting-yu, deputado do partido no poder em Taiwan e membro da comissão de assuntos externos e defesa do parlamento, rejeitou a ideia de que a China pudesse seguir o precedente dos EUA e atacar a ilha.

“A China não é os EUA, e Taiwan não é a Venezuela. Comparações de que a China pode fazer o mesmo em Taiwan são erradas e inadequadas”, defendeu Wang, acrescentando que “a China nunca teve falta de hostilidade militar em relação a Taiwan; o que lhe falta são meios exequíveis”.

Embora Xi Jinping descreva há muito a “reunificação” com Taiwan como inevitável, especialistas dizem que Pequim continuará a avançar com cautela.

William Yang, analista sénior do think tank International Crisis Group, com sede na Bélgica, afirmou que a ação dos EUA contra a Venezuela é improvável que tenha “qualquer impacto direto e fundamental” no cálculo da China sobre uma eventual invasão de Taiwan.

Em vez disso, disse Yang, os fatores que determinam o calendário de Pequim para assumir o controlo de Taiwan resumem-se à situação económica interna da China, às capacidades do Exército de Libertação Popular, à situação política interna de Taiwan, bem como à política de Washington em relação a Taiwan e à China.

Mas as ações de Washington criam um novo normal, alertou.

“A conclusão para Taiwan é que o recurso a opções militares para atingir determinados objetivos de política externa vai provavelmente tornar-se uma nova norma e uma nova realidade em todo o mundo”, afirmou Yang à CNN. “Taiwan deve realmente levar isso a sério e começar a pensar sobre como melhorar as capacidades de defesa de Taiwan e melhorar a capacidade de Taiwan de manter a dissuasão contra a China.”

E, mais longe, na América Latina, permanecem dúvidas sobre o futuro da estratégia de longo prazo da China numa região que Washington tradicionalmente viu como o seu “quintal”.

Dan Wang, diretor para a China da consultora de risco político Eurasia Group, afirmou que, embora a destituição de Maduro represente um “grande revés” para a influência estratégica mais ampla de Pequim na região, o país pode continuar a alavancar o seu investimento na América do Sul, especialmente no fornecimento de energia e nas telecomunicações - onde qualquer esforço para retirar as empresas chinesas de projetos de infraestruturas críticas pode levar à instabilidade social.

Yang ecoou essa perspetiva, dizendo que Pequim é mais propensa a dar prioridade à minimização das consequências para os seus interesses económicos — em vez de se envolver numa competição geopolítica total com os EUA na região.

*Wayne Chang, da CNN em Taipé, e Joyce Jiang, em Pequim, contribuíram para este artigo