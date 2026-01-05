Trump disse que a Venezuela roubou o petróleo dos Estados Unidos. Isto foi o que realmente aconteceu

5 jan, 15:23

Atualmente, a Venezuela produz pouco mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia - apenas cerca de 0,8% da produção mundial de crude. É menos de metade do que produzia antes de Maduro assumir o controlo do país em 2013 e menos de um terço dos 3,5 milhões de barris que bombeava antes de Chávez assumir o poder

Às 7 horas da manhã, a terra começou a tremer. De repente, o petróleo jorrou do poço numa erupção gigantesca que atingiu 60 metros de altura e pulverizou os apavorados moradores de La Rosa.

O poço de petróleo mais produtivo do planeta acabara de ser descoberto. Com ele, a transformação da Venezuela numa superpotência petrolífera começara - para o bem e para o mal.

Já se sabia que a Venezuela possuía petróleo bruto - os exploradores espanhóis do século XV observaram indígenas a usar petróleo para fazer fogo e asfalto para remendar suas canoas. Mas a riqueza petrolífera da Venezuela foi contestada até que as companhias estrangeiras passaram a interessar-se seriamente pela região durante a Primeira Guerra Mundial, quando o combustível era muito procurado e as nações ocidentais começaram a temer a escassez de abastecimento.

Os topógrafos da Venezuelan Oil Concessions (VOC), a afiliada local da Royal Dutch Shell, passaram grande parte da década de 1910 a explorar a região com sucesso moderado. Mas em 31 de julho de 1922, tomaram uma decisão de grande importância: a VOC decidiu perfurar mais profundamente Los Barrosos-2, um poço de petróleo na Bacia de Maracaibo que tinha sido perfurado quatro anos antes, mas que tinha sido abandonado, de acordo com Orlando Méndez, da Associação Americana de Geólogos de Petróleo, um historiador venezuelano do campo petrolífero.

A VOC continuaria a perfurar Los Barrosos-2 por meses. Na segunda semana de dezembro, a perfuradora chegou a uma profundidade de quase 442 metros e atingiu areias betuminosas. O petróleo e o gás começaram a fluir e, a 14 de dezembro, o solo tremeu, o jorro começou a sair do solo e não foi possível contê-lo durante mais de uma semana.

Foi um desastre ecológico de grandes proporções. Mas colocou a Venezuela numa trajetória de um século de riqueza estonteante, crises significativas e turbulência política. Essa caminho acabou por conduzir à extraordinária captura do presidente Nicolás Maduro pelas forças norte-americanas no sábado, uma operação impressionante que poderá vir a restaurar a hegemonia petrolífera dos Estados Unidos no país.

Um futuro incerto

O presidente Donald Trump afirmou que um dos principais objetivos da recente operação militar na Venezuela era colocar o sector petrolífero do país sob o controlo dos EUA e dar às empresas petrolíferas americanas a possibilidade de reconstruir o país.

“As companhias petrolíferas vão entrar e reconstruir o sistema”, disse Trump no domingo à noite. "Foi o maior roubo da história da América. Nunca ninguém roubou a nossa propriedade como eles o fizeram. Tiraram-nos o petróleo. Tiraram-nos as infraestruturas e todas elas estão podres e deterioradas, e as companhias petrolíferas vão entrar e reconstruí-las."

Se isso acontecer, será dispendioso, complexo e potencialmente perigoso.

“Será um longo caminho de volta para o país, considerando o seu declínio de décadas sob os regimes de Chávez e Maduro, bem como o facto de que o histórico dos EUA em mudanças de regime não é um sucesso inequívoco”, disse Helima Croft, chefe de estratégia global de commodities da RBC Capital Markets.

Segundo Croft, a concretização do objetivo de Trump exigirá efetivamente que as empresas petrolíferas americanas desempenhem um “papel quase governamental” para aumentar a capacidade e desenvolver as infraestruturas. Segundo Croft, isso poderá custar 10 mil milhões de dólares por ano, afirmam os executivos do sector petrolífero.

Isto é consistente com as estimativas da Petróleos de Venezuela, SA, mais conhecida como PDVSA, a empresa petrolífera estatal da Venezuela. A PDVSA reconhece que os seus oleodutos não são atualizados há 50 anos e que o custo de atualização da infraestrutura para voltar aos níveis máximos de produção custaria 58 mil milhões de dólares.

Outra complicação: a PDVSA é gerida por militares há décadas e a economia da Venezuela depende exclusivamente do seu sucesso. Trump reconheceu que as forças armadas dos EUA poderão ter de manter uma presença de longo prazo no terreno para garantir a segurança das infraestruturas petrolíferas da Venezuela.

Nesta foto de arquivo de 25 de maio de 2020, o petroleiro iraniano Fortune está ancorado no cais da refinaria El Palito, perto de Puerto Cabello, Venezuela. Ernesto Vargas/AP

Nas últimas semanas, responsáveis da administração Trump contactaram empresas petrolíferas norte-americanas para avaliar o interesse em regressar à Venezuela, mas as empresas de energia mostraram-se relutantes em comprometer-se, especialmente devido às grandes questões sobre a estabilidade futura do país, de acordo com duas fontes familiarizadas com as negociações.

Por enquanto, a administração Trump diz que está a trabalhar com Delcy Rodríguez, que foi vice-presidente e ministra da Energia de Maduro, para ajudar os Estados Unidos a governar o país - apesar de a oposição da Venezuela ter informado várias vezes a administração Trump sobre os seus planos de privatizar a indústria petrolífera, caso assumisse o controlo do governo, disseram as fontes.

“É impossível trazer as empresas americanas para a Venezuela sem um acordo com o governo”, disse Homayoun Falakshai, analista-chefe de pesquisa de petróleo bruto da Kpler. "Uma vez feito isso (e pode levar meses, no mínimo), as empresas americanas terão uma presença mais forte e enviarão a maior parte da sua produção de volta para a Costa do Golfo dos EUA, que anseia por petróleo bruto ácido."

Se tudo correr bem - e isso é um grande “se” - a indústria petrolífera dos EUA poderá recuperar o seu parceiro mais importante, com o qual faz negócios há mais de um século. Mas, como diz Trump, nem sempre foi uma parceria fácil.

A importância estratégica da Venezuela

Em 1929, a Venezuela tinha-se transformado completamente de um exportador agrícola numa economia baseada no petróleo. Mais de 100 empresas petrolíferas estrangeiras estavam a fazer negócios no país, que se tornou o segundo maior produtor de petróleo do mundo, atrás dos Estados Unidos, de acordo com o Conselho de Relações Exteriores.

O ditador da Venezuela na altura, o general Juan Vicente Gómez, acolheu com agrado a entrada de empresas. Mas o governo e o povo da Venezuela não estavam a colher os frutos do facto de as maiores empresas do mundo - Standard Oil, Shell e Gulf - terem efetivamente tomado conta da economia do país.

General Juan Vicente Gómez, presidente da Venezuela. Arquivo Bettmann/Getty Images

Gómez morreu em 1935, e seus sucessores procuraram reformas. A Venezuela aprovou a Lei de Hidrocarbonetos de 1943, que obrigava as empresas petrolíferas estrangeiras a entregar metade de seus lucros com o petróleo, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

Era um preço que as empresas petrolíferas estavam dispostas a pagar. Isto porque a Venezuela estava em vantagem.

Por um lado, a Venezuela era rica em petróleo, com 303 mil milhões de barris de crude - cerca de um quinto das reservas mundiais, de acordo com a Administração de Informação Energética dos EUA (EIA). Mas, mais importante ainda, o seu crude pesado e ácido é extraordinariamente barato, fica perto dos Estados Unidos e pode ser refinado em derivados essenciais para a indústria americana, incluindo asfalto, óleo para aquecimento e gasóleo. O crude leve e doce do Texas é bom para fazer gasolina - e só.

Democracia e controlo estatal

Os Estados Unidos pensaram que tinham tido um golpe de sorte em 1953, quando a Venezuela se tornou uma democracia - e um importante aliado dos Estados Unidos. O país democrático e rico em petróleo tornou-se um contrapeso à Cuba comunista. Em 1963, o presidente John F. Kennedy chamou ao residente venezuelano Rómulo Betancourt “o melhor amigo da América” na América do Sul.

Mas a Venezuela tornou-se membro fundador da OPEP em 1960, juntamente com o Irão, o Iraque, o Kuwait e a Arábia Saudita, o que lhe conferiu maior influência nos assuntos mundiais e mais poder sobre as empresas que faziam negócios no seu território.

Nesse ano, a Venezuela criou a empresa estatal Venezuelan Petroleum Corporation e aumentou o preço das transacções comerciais no país para 65% dos lucros das empresas. No entanto, a Venezuela continuou a ser a maior e mais importante fonte de petróleo dos Estados Unidos. Na década de 1970, as refinarias americanas foram construídas especificamente para o petróleo venezuelano, de acordo com Phil Flynn, analista de mercado sénior do Price Futures Group.

O presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez (1922-2012) e sua mulher Blanca Rodríguez (1926-2020). Aubrey Hart/Evening Standard/Hulton Archive/Getty Images

Em 1976, o presidente Carlos Andrés Pérez criou a PDVSA para gerir a indústria petrolífera do país. A PDVSA estabeleceu parcerias com empresas petrolíferas estrangeiras a um custo elevado - uma participação de 60% nas suas joint ventures.

Dada a importância estratégica da sua relação com a Venezuela, os Estados Unidos não reagiram de forma significativa à nacionalização efetiva dos seus ativos petrolíferos. Também ajudou o facto de a PDVSA ter pago às companhias petrolíferas americanas mil milhões de dólares pela participação.

Mas a Venezuela passou por tempos difíceis na década de 1980, quando os preços do petróleo caíram. O país também se endividou seriamente quando comprou metade da refinaria americana Citgo em 1986 (e o resto em 1990). Pérez instituiu medidas de austeridade que se revelaram imensamente impopulares - e que acabaram por conduzir à ascensão de Hugo Chávez.

Chávez, Maduro e o declínio

Chávez assumiu o poder em 1999 e transformou a Venezuela num Estado socialista.

Nacionalizou os ativos das empresas petrolíferas estrangeiras, incluindo a ExxonMobil e a ConocoPhillips. O governo de Chávez assumiu o controlo direto da PDVSA e utilizou efetivamente os lucros da PDVSA como caixa multibanco para os militares, o que levou os trabalhadores qualificados a abandonar a empresa. A infraestrutura petrolífera da Venezuela deteriorou-se e desmoronou-se.

Maduro assumiu o controlo do país em 2013, após a morte de Chávez. Os preços do petróleo voltaram a cair um ano mais tarde, lançando a Venezuela numa situação de calamidade económica, com hiperinflação e migração em massa para fora do país.

Pessoas nadam perto da refinaria de petróleo El Palito, perto de Puerto Cabello, Venezuela, 29 de janeiro de 2024. Matias Delacroix/AP

As sanções internacionais contra o governo venezuelano também contribuíram para o declínio da indústria petrolífera do país, de acordo com a EIA. O governo dos EUA impôs sanções à Venezuela desde 2005, e a primeira administração Trump em 2019 bloqueou efetivamente todas as exportações de petróleo bruto da PDVSA para os Estados Unidos. Em 2022, o então presidente Joe Biden concedeu à Chevron uma licença para operar na Venezuela como parte de um esforço para baixar os preços do gás - uma licença que Trump revogou em março, mas posteriormente reemitiu com a condição de que nenhuma receita fosse para o governo de Maduro.

O colapso das infraestruturas venezuelanas e a falta de recursos da PDVSA impediram que as empresas petrolíferas do país produzissem a quantidade de crude de que eram capazes.

Atualmente, a Venezuela produz pouco mais de 1 milhão de barris de petróleo por dia - apenas cerca de 0,8% da produção mundial de crude. É menos de metade do que produzia antes de Maduro assumir o controlo do país em 2013 e menos de um terço dos 3,5 milhões de barris que bombeava antes de Chávez assumir o poder.

*Kylie Atwood contribuiu para este artigo