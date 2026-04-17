Marinha resgata velejador solitário ao largo da ilha de São Miguel

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Velejador está "bem, não sendo necessário qualquer tratamento médico urgente"

A Marinha Portuguesa resgatou um velejador solitário ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores, após "a embarcação ter sido atingida por condições meteorológicas adversas”, o que provocou a quebra do mastro, foi hoje anunciado.

Segundo a Marinha, o resgate do velejador solitário do veleiro "Nicola Deux", que se encontrava a navegar a 585 milhas náuticas (cerca de 1.080 quilómetros) a noroeste da ilha de São Miguel, foi coordenado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, desde a manhã de terça-feira, e o navio "NRP Figueira da Foz" está em trânsito para a ilha Terceira, para desembarcar o tripulante, com chegada prevista para o final do dia de hoje.

Em comunicado, a Marinha adianta ainda que “o alerta foi dado pelo tripulante do veleiro de bandeira britânica, através da ativação de uma radiobaliza de emergência", após a embarcação "ter sido atingida por condições meteorológicas adversas verificadas no local, provocando a quebra do mastro".

"De imediato, foi empenhado para a posição do veleiro o navio 'NRP Figueira da Foz', que se encontra em missão na Zona Marítima dos Açores", acrescenta.

O tripulante já foi observado a bordo do navio pela equipa de saúde e o velejador está "bem, não sendo necessário qualquer tratamento médico urgente".

Esta ação contou também com o empenhamento da Força Aérea Portuguesa, através do “RCC Lajes”, bem como de três navios mercantes que se encontravam a operar na área.