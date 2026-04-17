Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Marinha resgata velejador solitário ao largo da ilha de São Miguel

Agência Lusa , AM
Há 31 min
Nicola Deux

Velejador está "bem, não sendo necessário qualquer tratamento médico urgente"

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Marinha Portuguesa resgatou um velejador solitário ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores, após "a embarcação ter sido atingida por condições meteorológicas adversas”, o que provocou a quebra do mastro, foi hoje anunciado.

Segundo a Marinha, o resgate do velejador solitário do veleiro "Nicola Deux", que se encontrava a navegar a 585 milhas náuticas (cerca de 1.080 quilómetros) a noroeste da ilha de São Miguel, foi coordenado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, desde a manhã de terça-feira, e o navio "NRP Figueira da Foz" está em trânsito para a ilha Terceira, para desembarcar o tripulante, com chegada prevista para o final do dia de hoje.

Em comunicado, a Marinha adianta ainda que “o alerta foi dado pelo tripulante do veleiro de bandeira britânica, através da ativação de uma radiobaliza de emergência", após a embarcação "ter sido atingida por condições meteorológicas adversas verificadas no local, provocando a quebra do mastro".

"De imediato, foi empenhado para a posição do veleiro o navio 'NRP Figueira da Foz', que se encontra em missão na Zona Marítima dos Açores", acrescenta.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O tripulante já foi observado a bordo do navio pela equipa de saúde e o velejador está "bem, não sendo necessário qualquer tratamento médico urgente".

Esta ação contou também com o empenhamento da Força Aérea Portuguesa, através do “RCC Lajes”, bem como de três navios mercantes que se encontravam a operar na área.

Temas: Nicola Deux Açores Marinha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Agente da PSP esfaqueado na esquadra de Marrazes, em Leiria

Há 8 min

Marinha resgata velejador solitário ao largo da ilha de São Miguel

Há 31 min

Menor que matou a mãe em Vagos condenado a três anos em regime fechado

Há 53 min

AIMA assegura que imigrantes estão regulares mesmo com documentos expirados

Há 1h e 24min
Mais País

Mais Lidas

É o "início de uma nova fase de cooperação". Reino Unido assina acordo com UE e regressa ao programa Erasmus+

15 abr, 19:43

Previsão aponta para grande descida no preço do gasóleo. Gasolina também deve descer

Ontem às 13:33

EUA perdem um dos drones mais raros e caros do mundo no Golfo Pérsico

Ontem às 10:31

"Amazon da guerra": como a Ucrânia criou um supermercado digital de drones que está a aterrorizar o exército russo

Hoje às 07:00

Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Hoje às 07:16

Ex-namorada de António Pedro Cerdeira recorda violência doméstica em tribunal. "Levei tanta tareia"

Ontem às 10:50

Avião da Jet2.com aterra de emergência em Faro com 141 passageiros a bordo

Ontem às 16:19

Exclusivo. Dermatologista do Santa Maria obrigado a devolver 818.756,11€ por cirurgias indevidas

15 abr, 19:59

Morreu José Luís Tinoco, compositor, pintor, 'arquiteto' de canções como "No teu poema"

Ontem às 08:21

Atleta do Benfica em coma induzido após acidente de carro

Ontem às 13:43

Alerta na aviação: Europa só tem seis semanas de combustível e já há companhias a cancelar voos e a falar em aumento de preços

Ontem às 15:27

Seguro nomeia cinco novos membros do Conselho de Estado

Ontem às 13:05