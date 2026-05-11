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Dois mortos e vários feridos após carro abrir fogo indiscriminadamente em Nice

António Guimarães
Há 16 min
CNN ALERTA

Terceiro caso do género em poucos dias na cidade do sul de França

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio ocorrido durante a tarde desta segunda-feira em Nice, no sul de França.

De acordo com a BFM TV, o tiroteio ocorreu numa zona “sensível”, no bairro de Moulins, a oeste da cidade costeira.

Segundo o autarca da cidade, Éric Ciotti, pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas, naquilo que é referido como um caso “terrorífico”.

O jornal Le Figaro refere que duas pessoas abriram fogo indiscriminadamente a partir de um carro numa praça central daquele bairro, tendo depois fugido na mesma viatura.

Ainda segundo o jornal francês, o total de feridos será seis, sendo que três deles estão em situação considerada crítica.

Este é o terceiro em quatro dias na cidade de Nice, depois de terem sido ouvidos disparos na mesma zona na sexta-feira.

Temas: Nice Tiroteio Mortos França Moulins
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