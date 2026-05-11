Dois mortos e vários feridos após carro abrir fogo indiscriminadamente em Nice

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Terceiro caso do género em poucos dias na cidade do sul de França

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas na sequência de um tiroteio ocorrido durante a tarde desta segunda-feira em Nice, no sul de França.

De acordo com a BFM TV, o tiroteio ocorreu numa zona “sensível”, no bairro de Moulins, a oeste da cidade costeira.

Segundo o autarca da cidade, Éric Ciotti, pelo menos duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas, naquilo que é referido como um caso “terrorífico”.

La terrible fusillade qui a une nouvelle fois eu lieu place des Amaryllis a fait au total 11 victimes.



2 personnes sont décédées. 3 sont en urgence absolue. 3 en urgence relative, 3 autres choquées. — Eric Ciotti (@eciotti) May 11, 2026

O jornal Le Figaro refere que duas pessoas abriram fogo indiscriminadamente a partir de um carro numa praça central daquele bairro, tendo depois fugido na mesma viatura.

Ainda segundo o jornal francês, o total de feridos será seis, sendo que três deles estão em situação considerada crítica.

Este é o terceiro em quatro dias na cidade de Nice, depois de terem sido ouvidos disparos na mesma zona na sexta-feira.