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Fecharam um lar e abriram outro. GNR detém duas mulheres suspeitas de maus-tratos a idosos

Daniela Rodrigues
Há 1h e 18min
GNR e INEM

Operação da GNR em Óbidos levou à detenção de dois suspeitos e à retirada de idosos em situação de risco, no âmbito de uma investigação por maus-tratos

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Duas mulheres foram detidas por militares do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR no decorrer de uma operação policial na localidade de Olho Marinho, no concelho de Óbidos, no âmbito de uma investigação por suspeitas do crime de maus-tratos a idosos.

A ação surge no seguimento de um processo anterior relacionado com o encerramento de uma estrutura ilegal de acolhimento de idosos no concelho de Peniche, ocorrido em julho de 2025.

Durante a operação foram cumpridos três mandados de busca domiciliária, uma busca não domiciliária e dois mandados de detenção. As diligências permitiram ainda a apreensão de diverso material informático e documentação considerada relevante para a investigação em curso.

No decorrer das buscas, os militares encontraram dois idosos, um em cada habitação alvo da operação. Face às circunstâncias apuradas no local, foi solicitada a intervenção da Segurança Social, que procedeu à retirada e acolhimento das vítimas.

As duas detidas serão presentes a primeiro interrogatório judicial esta quarta-feira, permanecendo até lá nas celas do Posto Territorial da Batalha.

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Temas: NIAVE Lar de idosos Batalha
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