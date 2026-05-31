Newark a ferro e fogo. Recolher obrigatório imposto após dias de protestos contra "comida com minhocas" em centro de detenção do ICE

Há 2h e 11min

Administração Trump critica políticos por se manifestarem sobre as condições no centro de Delaney Hall - diz que “há apenas um pequeno grupo de indivíduos que se recusa a comer porque queria a comida do seu grupo étnico ou a comida típica da sua etnia”. Advogado que representa várias pessoas detidas na instalação contraria versão: "Eu não diria, como afirmou o sr. Mullin, que essa é uma ‘escolha étnica de alimento’ – acho que eles simplesmente não querem comer minhocas”

As autoridades impuseram recolher obrigatório nos arredores de Delaney Hall, uma instalação do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA) em Newark, no estado de New Jersey, que tem sido alvo de protestos recentes devido às alegadas condições desumanas para as pessoas ali detidas.

“Devido à escalada da situação em Delaney Hall e à crescente necessidade de intervenção policial, uma ação imediata é necessária para proteger a segurança pública”, disse o autarca de Newark, Ras J. Baraka, em comunicado no início da manhã deste domingo. “Vários indivíduos já foram detidos na posse de armas, o que ressalta a gravidade da ameaça.”

O recolher obrigatório entrou em vigor à meia-noite de domingo e permanecerá em vigor todas as noites, das 21h às 6h da manhã, até novo aviso, adiantou Baraka no comunicado.

O anúncio surgiu depois de manifestantes e agentes da polícia terem entrado em confronto novamente no exterior das instalações na noite de sábado.

“Um grande grupo de indivíduos tomou medidas agressivas” e “tentou avançar para a zona designada para a polícia, atacando a barreira”, disse a procuradora-geral do estado, Jennifer Davenport, em comunicado. Vídeos captados no local mostram agentes da polícia montados a cavalo a avançar contra a multidão enquanto gás lacrimogéneo parecia tomar conta do ar e os manifestantes usavam cadeiras e outros objetos para deflagrar um incêndio na rua.

A manifestação de sábado à noite ocorreu horas depois de um grupo de apoio ao ICE ter entrado em confronto com manifestantes anti-ICE do lado de fora do centro de detenção.

Agentes da lei em motocicletas foram destacados para o local durante o dia de ontem para ajudar a controlar a multidão, enquanto outros agentes da polícia ergueram barricadas de metal na tentativa de manter os dois grupos separados.

Agentes da polícia de Newark chegam ao local em frente ao centro de detenção Delaney Hall, em Newark, New Jersey, na manhã de sábado. foto Eduardo Munoz/Reuters

Alguns “grupos extremistas nacionais” estiveram envolvidos no protesto de sábado no centro de detenção, disse a governadora de New Jersey, Mikie Sherrill, sem identificar os grupos em questão.

Com o aumento do número de participantes no protesto, uma equipa das forças especiais SWAT chegou com equipamento antimotim completo, acompanhada por agentes da polícia de outros departamentos da região e da polícia estatal de New Jersey. O protesto permaneceu ordeiro, afirmou o tenente-coronel da polícia estatal, David Sierotowicz, numa conferência de imprensa ontem à tarde.

Os organizadores do protesto “Apoie o ICE” haviam instado os participantes a manterem-se seguros e pacíficos e a respeitarem as leis.

No sábado, agentes da polícia de Newark instalaram uma cerca em frente ao centro de detenção de Delaney Hall. foto Eduardo Munoz/Reuters

Os manifestantes reuniram-se durante dias em frente à instalação privada com capacidade para 1.000 pessoas, onde condições desumanas têm sido relatadas há meses.

As tensões aumentaram durante o feriado do Memorial Day, quando centenas de detidos iniciaram uma greve de fome para protestar contra a comida estragada e as condições precárias, disseram alguns dos seus advogados.

Durante uma reunião de gabinete na quarta-feira, o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, criticou os políticos que se manifestaram sobre as condições na instalação, dizendo que “há apenas um pequeno grupo de indivíduos que se recusa a comer porque queria a comida do seu grupo étnico ou a comida típica da sua etnia”.

“Muitos detidos receberam comida com minhocas, e eu não diria, como afirmou o sr. Mullin, que essa é uma ‘escolha étnica de alimento’ – acho que eles simplesmente não querem comer minhocas”, denunciou Alex Minogue, advogado do Nova Law Group, que representa pessoas detidas na instalação do ICE, à CNN no sábado.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) continua a refutar as alegações de condições de vida desumanas.

“Políticos defensores de cidades-santuário estão a espalhar calúnias categoricamente falsas sobre a instalação Delaney Hall do ICE em New Jersey”, disse a secretária interina do DHS, Lauren Bis, num comunicado na sexta-feira. “Este tipo de calúnias está a incitar tumultos violentos do lado de fora da instalação do ICE em New Jersey”, acusou.

“Nenhum infrator da lei na história da civilização humana foi mais bem tratado do que imigrantes ilegais”, lê-se ainda no mesmo comunicado. “Eles recebem três refeições por dia, atendimento médico e têm direito a um processo legal completo.”

Enquanto isso, o deputado de New Jersey Rob Menendez disse ter visto com os próprios olhos as “condições desumanas” e a falta de assistência médica adequada nas instalações.

“O governo pode continuar a divulgar comunicados à imprensa ou pode vir ao local e ver com os próprios olhos”, disse Menendez em entrevista à CNN no sábado.

Embora tenha havido algumas mudanças “graduais”, como a contratação de um segundo médico em tempo integral para os detidos, deve haver pressão contínua sobre a administração Trump para que resolva as condições das instalações, acrescentou o deputado.

Polícia estatal estabelece zona de protesto

As autoridades de New Jersey anunciaram na sexta-feira que a polícia estatal ia assumir as operações de segurança pública dos agentes do ICE em frente ao Delaney Hall “para ajudar a acalmar os ânimos” após dias de protestos que, por vezes, se intensificaram.

“A nossa principal prioridade é a segurança pública e temos de aproveitar esta oportunidade para acalmar os ânimos”, disse Sherrill em conferência de imprensa na sexta-feira, durante a qual anunciou que a polícia estatal ia estabelecer uma “zona de protesto pacífica e protegida na área em frente ao Delaney Hall”.

O ICE “concordou em retirar-se da área imediata, diminuindo a potencial agitação dos manifestantes”, adiantou Sierotowicz na conferência de imprensa de sexta-feira.

Manifestantes anti-ICE exibem cartazes em frente ao Delaney Hall em Newark, New Jersey, no sábado, 30 de maio. foto CNN

Isso ocorreu depois de funcionários do GEO Group – que administra o Delaney Hall – terem pintado linhas amarelas na calçada e afixado placas de “propriedade privada” e “proibida a entrada” nos principais acessos ao centro na manhã de sexta-feira.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) disse à CNN que o anúncio do estado é “uma vitória para a lei e a ordem”, reiterando a sua declaração anterior de que a governadora se recusou a permitir que a polícia estatal auxiliasse os agentes do ICE nos protestos. Num comunicado divulgado na sexta-feira, Mullin agradeceu à governadora por "agora permitir que a polícia estatal de New Jersey coopere connosco".

Confrontos entre manifestantes e agentes da polícia estatal ocorreram na noite de sexta-feira, enquanto os agentes tentavam abrir caminho para a saída de veículos das instalações do ICE em New Jersey, informou a procuradora-geral do estado. foto David Dee Delgado/Reuters

No sábado, a governadora reiterou o seu apelo aos manifestantes, instando-os a protestar "pacificamente em áreas seguras e a trabalhar juntos para acalmar os ânimos".

"Temos de nos concentrar em defender melhores condições para os detidos, para as suas famílias e, em última instância, para o encerramento de Delaney Hall", disse Sherrill.

"Apoiamos o direito constitucional de todos os americanos a protestar pacificamente”, sublinhou Mullin em comunicado no sábado. “Ninguém tem o direito de causar tumultos e agredir agentes da polícia. Esperamos fortalecer esta parceria e trabalhar juntos para remover o pior dos piores das comunidades de New Jersey."

Confrontos com a polícia

Confrontos entre manifestantes e agentes da polícia estatal, incluindo alguns a cavalo, ocorreram na noite de sexta-feira, enquanto os agentes tentavam abrir caminho para que os veículos saíssem do local, disse a procuradora-geral de New Jersey, Jennifer Davenport, em comunicado.

“Um número limitado de pessoas não atendeu aos repetidos pedidos para libertar uma passagem segura para os veículos e teve atitudes perigosas, incluindo o uso de fogo de artifício e o lançamento de bombas de gás lacrimogéneo contra os policiais, colocando todos em risco”, disse Davenport.

As forças de segurança emitiram vários comunicados de dispersão para dar aos manifestantes “múltiplas oportunidades de obedecer”, já que “agitadores cercaram uma viatura policial identificada e fizeram ameaças aos agentes, gerando preocupações imediatas de segurança”, disse Sierotowicz no sábado.

Após as ordens de dispersão, foram avistadas pessoas a recolher máscaras, máscaras de gás, fogos de artifício, pedras e outros projéteis de uma área de barracas próxima, acrescentou.

Agentes da polícia a cavalo avançaram pela multidão para repelir os manifestantes, como mostrou um vídeo da Freedom News TV obtido pela CNN. Mais tarde, manifestantes foram vistos a atirar panos da loiça e lixo contra veículos do ICE, deixando o chão coberto de detritos.

A polícia estatal está a garantir "interações mínimas corpo a corpo", e nenhum dos agentes disparou balas de borracha ou agrediu alguém com cassetete na noite de sexta-feira, disse Davenport no dia seguinte.

Um manifestante chuta uma lata de gás lacrimogéneo enquanto agentes da polícia com equipamento antimotim fazem a guarda nas proximidades, do lado de fora do Delaney Hall, na sexta-feira. foto David Dee Delgado/Reuters

Um tijolo sobre o capô de um veículo policial danificado em frente ao Delaney Hall, após um protesto na sexta-feira em Newark, New Jersey. foto Andres Kudacki//AP

Seis manifestantes foram detidos na noite de sexta-feira, cinco dos quais vindos de fora do estado, de acordo com a governadora. Todos foram detidos sob suspeita de conduta desordeira, de porem pessoas em perigo e de obstrução à justiça, adiantou a polícia estatal.

Nove pessoas foram detidas durante protestos semelhantes na noite de quinta-feira, disse Mullin num comunicado enviado à CNN. "Qualquer pessoa que agredir agentes da lei será processada sob todo o rigor da lei", acrescentou.

Dependendo de como os protestos continuarem, o Departamento de Segurança Interna (DHS) havia dito anteriormente que estava a considerar retirar agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP) do serviço no Aeroporto de Newark para auxiliar os agentes do lado de fora de Delaney Hall, uma medida que poderia levar a atrasos em viagens aéreas.

"Um aumento na presença do ICE na área exterior de Delaney Hall é uma ameaça à segurança pública”, disse Sherrill em comunicado no sábado. “Sabemos que vidas estariam em risco se isso acontecesse. E eu não aceitarei esse risco."

A governadora disse que a ação da polícia estatal para desocupar o exterior da instalação do ICE foi crucial. "Isso foi absolutamente necessário para proteger a segurança pública e evitar uma escalada por parte do ICE."

Holly Yan, David Williams, Taylor Romine, Sarah Boxer, Chris Boyette, Sarah Dewberry e Hanna Park, da CNN, contribuíram para esta reportagem.