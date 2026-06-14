Autocarros destruídos, agressões a polícias e muitas detenções: foram assim os festejos dos adeptos "possuídos" do New York Knicks

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Adeptos eufóricos dos Knicks inundaram as ruas de Nova Iorque na noite de sábado, enchendo cruzamentos e subindo a postes de iluminação e autocarros, para celebrar a primeira vitória do campeonato da NBA da equipa em mais de 50 anos.

Até ao início deste domingo, várias detenções tinham sido efetuadas, segundo a NYPD, que acrescentou que detalhes sobre o número de pessoas detidas e as possíveis acusações seriam divulgados mais tarde.

Para os adeptos reunidos em frente ao Madison Square Garden, foi uma noite de emoção pura, segundo relatou Shimon Prokupecz da CNN.

Quando os Knicks selaram a vitória, a celebração explodiu com adeptos a fazer high-fives enquanto cânticos ecoavam.

“Estou completamente fora de mim… eu sabia que íamos conseguir”, disse um adepto à CNN momentos após o apito final.

O jogo foi disputado no Texas, mas os adeptos dos Knicks reuniram-se por toda a cidade para ver a equipa recuperar no quarto período e conquistar o título.

(CNN)

O trânsito nas ruas à volta do Garden ficou completamente parado após o jogo, enquanto a NYPD mantinha uma forte presença.

A celebração, em grande parte pacífica, espalhou-se pelas ruas à volta do Garden, com alguns adeptos a subir a sinais de trânsito e a saltar para cima de veículos. Em Times Square, ouviam-se cânticos de “Let’s go Knicks”.

À medida que as celebrações se prolongaram pela noite dentro, alguns na multidão lançaram fogo de artifício na Times Square, segundo vídeos da Freedom News TV obtidos pela CNN. Perto do Madison Square Garden, agentes da polícia ordenaram repetidamente que as multidões recuassem enquanto detinham pessoas e tentavam desobstruir as ruas.

Noutros pontos de Times Square, agentes intervieram depois de uma multidão ter começado a danificar um autocarro escolar estacionado, arrancando parte do capot. O autocarro também foi visto a ser abanado por pessoas na multidão.

Na Sixth Avenue, as tensões escalaram por volta das 2 horas da manhã depois de vários carros da polícia terem sido danificados e os seus para-brisas partidos. Garrafas e caixas térmicas foram atiradas contra os agentes à medida que mais polícia avançava, reportou Prokupecz.

Mais tarde, depois de ter sido ateado um pequeno incêndio em lixo, as unidades formaram uma linha para empurrar as pessoas para fora da rua enquanto unidades de controlo de multidões se juntavam atrás delas, com os cavalos equipados com proteção ocular.

O proprietário dos Knicks, James Dolan, tinha anteriormente apelado aos adeptos para não exagerarem. “Queremos que toda a gente esta noite em Nova Iorque esteja em segurança, ok? Celebrem, mas com segurança”, disse numa conferência de imprensa após o jogo.

Um desfile de vitória terá lugar na quinta-feira, segundo anunciou o presidente da Câmara de Nova Iorque, Zohran Mamdani.

“A celebração marcará o primeiro desfile de confettis na história dos Knicks e honrará uma equipa que trouxe um campeonato da NBA a uma cidade que esperou gerações por este momento”, lê-se no comunicado da autarquia.

Eletricidade no ar

Antes do jogo de sábado à noite, Nova Iorque já agia como uma cidade possuída, com sinais de antecipação e entusiasmo impossíveis de ignorar.

Barreiras metálicas cercavam o Madison Square Garden e havia pontos de controlo policiais à volta da Penn Station, enquanto as autoridades municipais tentavam evitar uma repetição do caos de quarta-feira à noite, quando dezenas de adeptos foram detidos após a vitória histórica dos Knicks.

Com o Mundial de futebol a decorrer mesmo do outro lado do Hudson, e um concerto esgotado dos 5 Seconds of Summer dentro do Madison Square Garden, as ruas de Nova Iorque eram um turbilhão de cores e lealdades, com adeptos do Brasil e de Marrocos a misturarem-se com os fãs dos Knicks numa rara colisão de duas das maiores obsessões desportivas do mundo e tudo o resto que uma noite de sábado traz à cidade.

Milhares de adeptos de desporto encheram a zona junto ao Madison Square Garden logo cedo, transformando uma das áreas mais movimentadas numa enorme maré de amarelo, vermelho, laranja e azul, enquanto corriam para garantir os melhores lugares dentro da área cercada para a watch party de sábado.

Adeptos de futebol a caminho do primeiro jogo do Mundial em Nova Jérsia atravessavam as multidões com as suas camisolas, enquanto outros vestiam equipamento dos Knicks e posavam em frente ao “meca” do basquetebol.

O poste dos New York Knicks Karl-Anthony Towns, à direita, abraça o extremo Og Anunoby após derrotar os San Antonio Spurs no jogo 5 da final da NBA, sábado em San Antonio. (Darren Abate/AP)

A contagem decrescente para o caos

Quando os Knicks vencem, a cidade transforma-se.

Buzinas de carros tornam-se instrumentos de percussão e escadas de incêndio tornam-se bancadas. “Empire State of Mind”, “New York, New York” e “Juicy” saem de colunas e janelas abertas de apartamentos e até carruagens de metro, e até os nova-iorquinos mais indiferentes irrompem em cânticos.

A euforia rapidamente deu lugar ao caos após o Jogo 4 na noite de quarta-feira. Milhares de adeptos inundaram as ruas à volta do Madison Square Garden, alguns subindo a semáforos, andaimes e gruas de construção, outros saltando para veículos em movimento. Vídeos mostraram adeptos em cima de táxis, pendurados em estruturas e a avançar por cruzamentos.

A NYPD disse que 56 pessoas foram detidas após o Jogo 4, incluindo 15 detenções formais. Dez agentes ficaram feridos. A polícia afirma que os adeptos bloquearam o trânsito, tentaram virar um táxi, incendiaram fogo de artifício em multidões densas, danificaram vários veículos da NYPD, atiraram garrafas e outros objetos, envolveram-se em confrontos e subiram a edifícios, postes de iluminação e equipamentos de construção.

As multidões à volta do Garden ultrapassaram as 10 mil pessoas na noite de quarta-feira. As cenas ecoaram celebrações anteriores dos playoffs, incluindo uma enorme concentração de watch party de cerca de 7 mil pessoas no Bryant Park durante o Jogo 2, que se tornou violenta e destrutiva, segundo uma fonte policial.

Na noite de segunda-feira, um homem de 39 anos vestido com uma camisola dos Spurs foi espancado e agredido enquanto caminhava pela West 47th Street, cerca de 15 quarteirões da arena. O homem foi vaiado e depois atacado por pessoas que tentavam rasgar-lhe a camisola, mostram vídeos. Depois de tentar defender-se e afastar pessoas, foi derrubado por trás e pontapeado antes de lhe roubarem o telemóvel, segundo a NYPD. A vítima foi hospitalizada em estado estável.

O Madison Square Garden cancelou a sua watch party oficial do Jogo 4 devido a uma disputa pública com autoridades da cidade sobre restrições de segurança. A decisão surgiu depois de executivos da MSG terem criticado duramente a NYPD e o presidente da câmara Mamdani pelo plano de segurança da cidade, que incluía um grande perímetro e medidas adicionais de controlo de multidões à volta do recinto.

Dolan argumentou que as restrições foram “concebidas para impedir as pessoas de celebrarem à volta do Madison Square Garden” e disse que a arena não instalaria ecrãs exteriores para o Jogo 4 como resultado. Mamdani respondeu a Dolan no X antes do jogo de quarta-feira, dizendo: “A MSG pediu uma licença para uma watch party de 500-999 pessoas. Aprovámos essa licença para 999 pessoas.”

A NYPD disse no dia seguinte ao jogo que comportamento violento voltou a ocorrer após o Jogo 4, afirmando que isso “demonstra exatamente porque” o departamento aumentou a sua presença à volta do Madison Square Garden.