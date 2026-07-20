Barras e moedas de ouro roubadas em assalto a empresa no centro de Lisboa

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Assalto a escritório causa prejuízo de 140 mil euros

Um furto de metais preciosos ocorrido esta segunda-feira, pelas 09:00, num escritório, na Rua Arco Marquês do Alegrete, em Lisboa, está a ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP).

O crime foi cometido através de arrombamento, tendo os suspeitos conseguido entrar nas instalações da empresa e subtrair barras de ouro, barras de prata e moedas de ouro.

Os metais preciosos furtados estão avaliados em cerca de 140 mil euros, representando um prejuízo significativo para a empresa. A CNN sabe que se trata da empresa New Greenfil, que exerce atividade nesta área dos metais preciosos.

O caso encontra-se sob investigação das autoridades competentes, que procuram identificar os autores do furto e recuperar os bens subtraídos.