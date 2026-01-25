Um milhão de clientes sem eletricidade. Sete mortos. 17 mil voos cancelados: a tempestade de neve está a paralisar parte dos EUA

Há 2h e 38min

A neve continuará a cair durante esta semana e as temperaturas vão baixar ainda mais

Um milhão de clientes estão sem eletricidade nos EUA devido à tempestade que está a assolar o país. Os estados do sul, onde o gelo se acumulou em diversas infraestruturas e também provocou a queda de galhos de árvores sobre as linhas eléctricas, são os que registam mais cortes de energia, mas a área afetada pelos cortes está a expandir-se em direação ao Atlântico, reporta a CNN.

O Tennessee tem mais de 330 mil clientes sem eletricidade, o Mississipi mais de 160 mil, o Louisiana mais de 135 mil e o Texas mais de 90 mil. Os cortes de energia podem durar dias em Nashville, Mississippi e noutros locais duramente atingidos.

Pelo menos sete pessoas morreram devido às baixas temperaturas. Dois homens morreram na Louisiana devido a hipotermia e três pessoas que pareciam ser sem-abrigo foram encontradas ao ar livre em Nova Iorque, segundo as autoridades locais. Segundo as previsões meteorológicas, o frio prolongar-se-á durante a semana.

À medida que a tempestade se desloca para o nordeste, várias zonas da costa leste já estavam cobertas com uma camada de neve e granizo de 15 a 30 cm ao início da tarde de domingo, prevendo-se a acumulação de maiores quantidades na segunda-feira. Uma mistura de neve, granizo e chuva gelada deverá atingir os estados do leste, incluindo a área de Washington D.C., esta segunda-feira.

Houve mais de 17 mil cancelamentos de voos dentro, para ou para fora dos Estados Unidos na tarde de domingo. Mais de 2 mil voos programados para segunda-feira também já foram cancelados.

As escolas das principais cidades dos Estados Unidos cancelaram as aulas ou transferiram-nas para locais mais seguros. Museus, bibliotecas e outros serviços não essenciais também estão encerrados.

As autoridades apelam aos habitantes do Tennessee para que permaneçam em casa, uma vez que a Polícia Rodoviária tem respondido a um grande número de incidentes nas estradas desde as primeiras horas de domingo. "Os polícias têm trabalhado em condições perigosas para ajudar os automobilistas e apoiar as comunidades locais. Estamos a pedir às pessoas que se mantenham afastadas das estradas, a menos que a viagem seja absolutamente necessária", afirmou Jeff Long, Comissário do Departamento de Segurança.

O Gabinete do Presidente da Câmara de Nova Iorque partilhou um vídeo que mostra Zohran Mamdani a ajudar um automobilista a limpar a neve, uma vez que muitos automobilistas ficaram presos e a neve dificultou as deslocações em toda a cidade.

As I have said, there is no task too big or no job too small. ⁰⁰Happy to lend a hand and help out New Yorkers. Stay safe! https://t.co/U33Gob7bFU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 25, 2026

Prevê-se que este domingo continue anevar mais intensamente numa zona que vai de St. Louis a Pittsburgh e de Nova Iorque a Boston. Na segunda-feira de manhã, as zonas mais afetadas pelos nevões serão partes da Pensilvânia, Nova Iorque, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire e Vermont.

O presidente da Câmara de Nashville, Freddie O'Connell, adverte que a tempestade ainda não terminou na região: "Ainda nem sequer passámos o pior em termos de tempo. Prevemos que as temperaturas muito, muito baixas que estão a chegar tornem as coisas cada vez mais difíceis, especialmente com o grande número de cortes de energia", disse O'Connell à CNN. O presidente da câmara declarou o estado de emergência local para a cidade no domingo.

"O gelo tem sido realmente o efeito paralisante aqui. Acordar com tanto gelo coloca peso em cada um dos ramos de cada uma das árvores. Está nos cabos eléctricos", explicou. "Por isso, ao acordar esta manhã, ouvia-se os ramos a partirem-se das árvores e, nalguns casos, mesmo em frente à nossa janela, no nosso beco, uma árvore enorme caiu e bloqueou-a. Assim, as estradas estão bloqueadas, o que também perturba a capacidade de as equipas chegarem aos locais, quer se trate de limpa-neves ou de equipas de eletricidade. E as árvores estão a derrubar as linhas eléctricas e os postes de eletricidade".