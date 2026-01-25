Um milhão de clientes sem eletricidade. Sete mortos. 17 mil voos cancelados: a tempestade de neve está a paralisar parte dos EUA

CNN Portugal , MJC
Há 2h e 38min
Neve em Nova Iorque (AP)

A neve continuará a cair durante esta semana e as temperaturas vão baixar ainda mais

Um milhão de clientes estão sem eletricidade nos EUA devido à tempestade que está a assolar o país. Os estados do sul, onde o gelo se acumulou em diversas infraestruturas e também provocou a queda de galhos de árvores sobre as linhas eléctricas, são os que registam mais cortes de energia, mas a área afetada pelos cortes está a expandir-se em direação ao Atlântico, reporta a CNN.

O Tennessee tem mais de 330 mil clientes sem eletricidade, o Mississipi mais de 160 mil, o Louisiana mais de 135 mil e o Texas mais de 90 mil. Os cortes de energia podem durar dias em Nashville, Mississippi e noutros locais duramente atingidos.

Pelo menos sete pessoas morreram devido às baixas temperaturas. Dois homens morreram na Louisiana devido a hipotermia e três pessoas que pareciam ser sem-abrigo foram encontradas ao ar livre em Nova Iorque, segundo as autoridades locais. Segundo as previsões meteorológicas, o frio prolongar-se-á durante a semana.

À medida que a tempestade se desloca para o nordeste, várias zonas da costa leste já estavam cobertas com uma camada de neve e granizo de 15 a 30 cm ao início da tarde de domingo, prevendo-se a acumulação de maiores quantidades na segunda-feira. Uma mistura de neve, granizo e chuva gelada deverá atingir os estados do leste, incluindo a área de Washington D.C., esta segunda-feira.

Houve mais de 17 mil cancelamentos de voos dentro, para ou para fora dos Estados Unidos na tarde de domingo. Mais de 2 mil voos programados para segunda-feira também já foram cancelados.

As escolas das principais cidades dos Estados Unidos cancelaram as aulas ou transferiram-nas para locais mais seguros. Museus, bibliotecas e outros serviços não essenciais também estão encerrados.

As autoridades apelam aos habitantes do Tennessee para que permaneçam em casa, uma vez que a Polícia Rodoviária tem respondido a um grande número de incidentes nas estradas desde as primeiras horas de domingo. "Os polícias têm trabalhado em condições perigosas para ajudar os automobilistas e apoiar as comunidades locais. Estamos a pedir às pessoas que se mantenham afastadas das estradas, a menos que a viagem seja absolutamente necessária", afirmou Jeff Long, Comissário do Departamento de Segurança.

O Gabinete do Presidente da Câmara de Nova Iorque partilhou um vídeo que mostra Zohran Mamdani a ajudar um automobilista a limpar a neve, uma vez que muitos automobilistas ficaram presos e a neve dificultou as deslocações em toda a cidade.

Prevê-se que este domingo continue anevar mais intensamente numa zona que vai de St. Louis a Pittsburgh e de Nova Iorque a Boston. Na segunda-feira de manhã, as zonas mais afetadas pelos nevões serão partes da Pensilvânia, Nova Iorque, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire e Vermont.

O presidente da Câmara de Nashville, Freddie O'Connell, adverte que a tempestade ainda não terminou na região: "Ainda nem sequer passámos o pior em termos de tempo. Prevemos que as temperaturas muito, muito baixas que estão a chegar tornem as coisas cada vez mais difíceis, especialmente com o grande número de cortes de energia", disse O'Connell à CNN. O presidente da câmara declarou o estado de emergência local para a cidade no domingo.

"O gelo tem sido realmente o efeito paralisante aqui. Acordar com tanto gelo coloca peso em cada um dos ramos de cada uma das árvores. Está nos cabos eléctricos", explicou. "Por isso, ao acordar esta manhã, ouvia-se os ramos a partirem-se das árvores e, nalguns casos, mesmo em frente à nossa janela, no nosso beco, uma árvore enorme caiu e bloqueou-a. Assim, as estradas estão bloqueadas, o que também perturba a capacidade de as equipas chegarem aos locais, quer se trate de limpa-neves ou de equipas de eletricidade. E as árvores estão a derrubar as linhas eléctricas e os postes de eletricidade".

Temas: Neve Nova Iorque Tempestade de neve

Relacionados

Pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal afetados pelo mau tempo nos EUA e Canadá

Neve e chuva causam mais de 60 mortos no Afeganistão em três dias

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Mau tempo não dá tréguas: chuva, vento e algum frio regressam no início da semana para colocar todo o país em alerta

E.U.A.

Um milhão de clientes sem eletricidade. Sete mortos. 17 mil voos cancelados: a tempestade de neve está a paralisar parte dos EUA

Há 2h e 38min
19:40

"O temporal está declarado". Mário Crespo explica "uma semana sinistra" que anuncia o "fim de uma ordem mundial"

Há 3h e 39min
04:15

Estratégia de Defesa Nacional americana "humilha a Rússia"

Há 3h e 44min

O herói desconhecido do discurso “Eu tenho um sonho”, de Martin Luther King

Ontem às 17:00
Mais E.U.A.

Mais Lidas

A Rússia decidiu lançar o seu maior ataque do ano durante as inéditas negociações com Ucrânia e EUA

24 jan, 15:23

Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

24 jan, 17:59

A tragédia que matou uma portuguesa na Passagem de Ano está provocar uma crise diplomática no meio da Europa

Ontem às 08:30

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Manifestantes feridos postos em sacos para cadáveres, doentes executados em hospitais no Irão

Ontem às 14:15

Ela mudou-se da Califórnia para a Suécia em busca de uma nova aventura — e já visitou Portugal. Mas não estava preparada para tanto sossego

Ontem às 16:00

Cansaço, frio e palpitações: os sinais da tiroide que não deve ignorar

Ontem às 11:02

Principal general chinês acusado de vender segredos nucleares aos EUA

Ontem às 17:54

Mulheres chinesas forçadas a trabalhar sem descanso em rede de exploração sexual nas Baleares

24 jan, 14:15
opinião
Bernardo Mota Veiga

A bitcoin morreu e ainda ninguém a avisou?

Ontem às 15:03

Identificado mecanismo que explica risco de pneumonia grave após gripe

24 jan, 08:11

Após mais uma morte às mãos do ICE, procuradora-geral de Trump exige ao Minnesota bases de dados dos eleitores e fim das cidades-santuário

Ontem às 13:40