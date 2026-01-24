Bombeiros ajudam a entregar refeições nas aldeias de Vila Pouca de Aguiar

Agência Lusa , AM
Há 1h e 48min

O distrito de Vila Real esteve sob aviso vermelho, que esta tarde passou a amarelo, por causa da neve que começou a cair na sexta-feira

Em Vila Pouca de Aguiar, os bombeiros estão este sábado no terreno a ajudar a entregar refeições a utentes das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e a apoiar a população nas aldeias mais afetadas pela neve.

Um manto branco cobriu o concelho do distrito de Vila Real e atingiu principalmente as aldeias dos locais mais altos, como a serra do Alvão e o planalto de Jales.

Por isso mesmo, o comandante dos bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, Hugo Silva, disse à agência Lusa que os seus operacionais andam no terreno com a missão de ajudar e de “chegar mais próximo das populações”.

“Não podemos estar em todos os sítios, mas estamos a fazer um reconhecimento para ver se faz falta alguma coisa”, salientou.

O comandante explicou que, neste território envelhecido, a população fica também mais vulnerável nestas situações em que, por causa da neve, são muitos os constrangimentos na circulação rodoviária para estas aldeias mais isoladas.

E foi também pelas dificuldades de circulação, que os bombeiros ajudaram as IPSS na distribuição das refeições aos utentes do serviço domiciliário.

“Como as carrinhas dos lares não têm condições para circular, os bombeiros andam, em conjunto com as funcionárias, para fazer a distribuição e [prestar] outros cuidados que sejam necessários”, apontou Hugo Silva.

Pelo caminho, acrescentou, os operacionais vão também ajudando outras pessoas que ficam com os carros atolados ou outros que se aventuram nestas estradas, com neve e gelo, com veículos não apropriados às condições meteorológicas que se fazem sentir.

“Dentro das nossa possibilidades, com as viaturas quatro por quatro, tentamos rebocar e pô-las em locais seguros, tentamos sensibilizar as pessoas para não saírem de casa e não correrem riscos desnecessários”, salientou.

Por precaução, as escolas fecharam em muitos concelhos e, neste sábado, os maiores constrangimentos estão a sentir-se em estradas, principalmente nas de montanha.

Um pouco por todo o lado, bombeiros e elementos dos serviços municipais de Proteção Civil e da GNR estiveram no terreno em ações de apoio à população, sensibilização, limpeza de estradas e espalhamento de sal, por causa da neve e do gelo.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que, pelas 13:00 de hoje, as principais vias rodoviárias do distrito estão transitáveis, à exceção do Itinerário Principal 4 (IP4) que se encontra fechado ao trânsito desde sexta-feira de manhã, entre os nós da Campeã (Vila Real) e de Aboadela (Amarante), na zona da serra do Marão.

Também, nesta mesma zona do Marão, a Estrada Nacional 15 (EN15) está intransitável, tal como a Estrada Municipal 1205 que liga o Alto do Velão a Campanhó, em Mondim de Basto.

Temas: Neve Depressão Ingrid Vila Pouca de Aguiar Refeições

