França abre investigação criminal a morte de bebé que ingeriu leite de fórmula da Nestlé

Agência Lusa , TFR
Há 41 min
Nestlé (Reuters)

O Governo francês indicou que as investigações realizadas até agora permitiram identificar um ingrediente como fonte da contaminação

O Ministério Público de Bordéus, em França, anunciou esta quinta-feira a abertura de uma investigação criminal à morte de um bebé que alegadamente ingeriu, no início deste mês, leite de fórmula da marca Nestlé, noticiam os meios de comunicação franceses.

O Ministério Público especificou que a investigação pretende apurar se o leite ingerido pelo lactente continha a toxina cereulida, uma toxina de origem bacteriana que pode causar problemas intestinais, como diarreia e vómitos.

A provável presença desta toxina levou as autoridades francesas a ordenar a retirada de marcas de leite em pó da Nestlé, como Nidal e Guigoz, sendo esta última supostamente ingerida pelo bebé entre 5 e 7 de janeiro.

O bebé, que não tinha duas semanas de vida (nasceu a 25 de dezembro), foi transferido a 7 de janeiro para os serviços de urgência de um hospital nos arredores de Bordéus e morreu no dia seguinte.

A possível presença de cereulida está também na origem da retirada, nas últimas semanas, de leites em pó do grupo francês Danone em Singapura e da multinacional francesa da indústria agroalimentar Lactalis em 18 países, incluindo Espanha e vários da América Latina.

A ONG Food Watch anunciou que apresentará uma denúncia para esclarecer porque é que este leite infantil estava à venda, afirmando que era conhecida a circulação desta bactéria há dois meses.

Segundo a Food Watch, há "milhões de lactentes em todo o mundo afetados".

A organização acusou concretamente a Nestlé de "flagrante falta de transparência nas retiradas de produtos de forma gradual desde dezembro".

Além disso, denunciou a multinacional suíça por "retiradas silenciosas" em alguns países, nas quais não teria informado o consumidor.

Em declarações feitas em meados de janeiro, o responsável da Nestlé, Philipp Navratil, assegurou que, "até ao momento, nenhum caso de doença" relacionado com os produtos Nestlé foi confirmado e lembrou que a retirada dos leites de fórmula foi "uma medida de precaução".

Em todo caso, Navratil apresentou os seus "sinceros pedidos de desculpa pelo incómodo e perturbações" que a marca possa ter causado a pais, familiares, profissionais de saúde e clientes.

Os ministérios da Agricultura e da Saúde também esclareceram que "neste momento não se demonstrou qualquer ligação de causalidade entre o consumo dos leites infantis afetados e o aparecimento de sintomas nos latentes", numa referência aos produtos da Nestlé e da Lactalis.

Ambos os ministérios, num comunicado conjunto emitido hoje, assinalaram que os serviços do Estado "estão plenamente mobilizados para um acompanhamento reforçado da situação".

O governo francês indicou que as investigações realizadas até agora permitiram identificar um ingrediente como fonte da contaminação, "um óleo rico em ácido araquidónico, útil para o bom desenvolvimento dos bebés, produzido por um fornecedor chinês".

Temas: Nestlé Toxina cereulida Cereulida Leite Nestlé Leite fórmula

Relacionados

Nestlé retira alguns lotes de fórmula infantil do mercado após deteção de toxina

Europa

França abre investigação criminal a morte de bebé que ingeriu leite de fórmula da Nestlé

Há 41 min

GUERRA AO MINUTO | Zelensky anuncia "primeira reunião trilateral" entre Ucrânia, Rússia e EUA. Encontro acontece em Abu Dhabi

Há 1h e 36min

Trump diz que vai ter "acesso total" à Gronelândia, Rutte garante que não falaram de soberania: o que decidiram o presidente dos EUA e o líder da NATO?

Há 2h e 7min

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52
Mais Europa

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Montenegro apresenta queixa por "ato de desinformação com elevada difusão pública"

Ontem às 10:37

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

21 jan, 21:22

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

O que fazem juntos reis, ditadores e regimes militares? Está no ar o "Conselho da Paz" de Trump

Ontem às 10:17

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52