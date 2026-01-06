Nestlé retira alguns lotes de fórmula infantil do mercado após deteção de toxina

Agência Lusa , AM
6 jan, 07:20
Nestlé

Foi detetada a presença de uma toxina numa das matérias-primas usada

A Nestlé anunciou na segunda-feira a retirada preventiva de lotes específicos de fórmulas infantis NAN e Alfamino Júnior após ter sido detetada a presença de uma toxina numa das matérias-primas usada.

Numa publicação divulgada na segunda-feira no seu site, a Nestlé indica que foram afetados lotes específicos PreNAN 400g, NAN SUPREMEPro 1 e 2 (800g), NAN TOTAL 1 (400g e 800g), NAN TOTAL 2, NAN OPTIPRO 1 (800g e 200ml), NAN AR (800g) e Alfamino Júnior.

A empresa destaca que ”até ao momento não foi confirmada nenhuma incidência associada ao consumo destes lotes”.

“Após a realização de uma análise, detetou-se a potencial presença de cereulida numa matéria-prima. Como tal, decidimos realizar esta medida preventiva retirando os produtos”, refere a empresa.

A Nestlé informa que a cereulida é uma toxina criada por certas estirpes do microorganismo Bacillus cereus, que pode causar vómitos intensos e diarreia, e é normalmente encontrado em materías-primas e ocasionalmente em alimentos como leite e produtos lácteos.

“O Bacillus cereus é um microorganismo cujas estirpes, na maioria, não têm impacto na segurança alimentar. No entanto, tem potencial para criar toxinas, uma das quais é a cereulida, que pode causar intoxicação alimentar”, pode ler-se no site.

A Nestlé explica que no caso de existirem sintomas, estes aparecem entre 30 minutos e seis horas após o consumo e podem ser: vómitos intensos e diarreia, ligado a sonolência, devendo ser procurado um médico.

Segundo a empresa, se o bebé não apresentar sintomas, "não há motivo para preocupação".

No caso de ter adquirido ou usado um dos produtos com o lote incluído na retirada “deve deixar de utilizar o produto e o valor despendido será reembolsado na íntegra”, explica a empresa.

A Nestlé informa ainda que o número do lote pode ser consultado na parte de baixo das latas ou, nos formatos líquidos, no topo das embalagens.

Temas: Fórmulas infantis Nestlé Nestlé Alfamino Alfamino Júnior NAN

Saúde

Atraso no socorro reabre debate sobre cobrança de taxa por macas retidas nos hospitais

Há 1h e 12min

Tratar a obesidade custa "300 e tal euros por mês", é "imenso": "Estamos a lutar para que o Estado comparticipe"

Há 1h e 20min
03:21

"O SNS está a falhar à população há décadas. Temos cinco milhões de pessoas a pagar para ir ao privado"

Ontem às 21:08
05:25

Criador do sistema de triagem do INEM diz que associar um "caso pontual" à introdução do novo programa "é prematuro"

Ontem às 21:00
Mais Saúde

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41