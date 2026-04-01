2.800 nepaleses à beira da expulsão: Governo do Nepal pede ajuda a Portugal

1 abr, 22:46

Ministério dos Negócios Estrangeiros do Nepal pediu ajuda ao seu homólogo no Governo português, Paulo Rangel, na sequência do caso de 2.800 nepaleses burlados com um carimbo falso

O caso foi noticiado há menos de uma semana no Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal): mais de dois mil imigrantes correm o risco de ser obrigados a sair de Portugal devido a uma burla de que foram vítimas, que os levou a apresentar um registo criminal verdadeiro com um carimbo que, afinal, era falso da embaixada portuguesa na Índia.

Os imigrantes são todos do Nepal, vivem há anos em Portugal e, diariamente, dezenas passam a noite à porta da sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, para apresentar queixa contra o homem (também nepalês) que os enganou.

A Polícia Judiciária confirmou à TVI/CNN Portugal que recebeu centenas de queixas em três semanas e a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) adiantou que foram identificados, até ao momento, 2.800 pedidos de residência com carimbos falsificados.

Num comunicado, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Nepal, Shisir Khanal, indica que falou esta quarta-feira com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros da República Portuguesa, Paulo Rangel, pedindo ao “homólogo português que reconsiderasse a situação de mais de 2 mil cidadãos nepaleses que enfrentam dificuldades processuais e legais em Portugal devido a carimbos falsos colocados em documentos autênticos, especialmente certificados de registo criminal, alegadamente autenticados pelas embaixadas de Portugal e do Nepal em Nova Deli”.

Na resposta, o governante nepalês refere que Paulo Rangel elogiou a comunidade nepalesa pela sua contribuição para a economia portuguesa e garantiu que iria “abordar positivamente esta questão junto das entidades competentes, com vista à revisão dos casos dos cidadãos nepaleses afetados, aplicando uma abordagem humanitária”