Pelo menos 19 mortos em acidente de autocarro com turistas no Nepal

Agência Lusa , AM
Há 54 min
Emergência

Em menos de um mês, mais de 55 pessoas morreram em acidentes de viação

Pelo menos 19 pessoas morreram e 25 ficaram feridas depois de um autocarro de passageiros ter caído a um rio no Nepal, numa das rotas mais movimentadas do país, informaram as autoridades.

"Dos 44 passageiros que viajavam no autocarro, 19 morreram e 25 ficaram feridos", informou a esquadra da polícia do distrito de Dhading, localizada no centro do Nepal.

Além de cidadãos nepaleses, três estrangeiros viajavam no autocarro, incluindo um britânico, um neozelandês e um cidadão chinês, acrescentaram as autoridades.

O chefe do distrito de Dhading, Bijay Raj Subedi, indicou que o autocarro viajava entre Pokhara e Katmandu quando saiu da estrada e caiu aproximadamente 300 metros no rio Trishuli.

As equipas de resgate, auxiliadas pelas forças de segurança e pelos habitantes locais, foram mobilizadas após o acidente, enquanto os feridos, alguns em estado grave, foram levados para vários centros médicos.

As autoridades indicaram que a investigação ao acidente está em curso.

O Nepal tem um historial de insegurança rodoviária, com acidentes frequentes nas suas principais autoestradas.

Em menos de um mês, mais de 55 pessoas morreram em acidentes de viação, segundo dados da polícia.

Em média, o país regista cerca de 75 acidentes de viação por dia, resultando em aproximadamente sete mortes diárias, de acordo com a Polícia Nepalesa.

Temas: Nepal Feridos Acidente Mortos

País

Região Metropolitana de Coimbra distribui comunicação via satélite pelos 19 municípios

Há 27 min

Pelo menos 19 mortos em acidente de autocarro com turistas no Nepal

Há 54 min

IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após acidente

Há 1h e 13min

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Há 2h e 5min
Mais País

Mais Lidas

Caças americanos intercetam bombardeiros e aviões russos a sobrevoar a costa do Alasca

20 fev, 18:24

Grande incêndio consome armazém de frutas em Óbidos. Camião dos bombeiros despista-se a caminho do fogo

Ontem às 15:02

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Trabalhadora despedida nos EUA porque exigiu dormir 8/9 horas. Se fosse em Portugal: lei impõe 11 horas de descanso "essenciais" entre dias de trabalho

20 fev, 19:55

Esta é uma história de amor. Mas por aviões. Juliana mudou de vida aos 40 anos e é piloto de um A320

Ontem às 08:00

Teve uma carreira de sucesso na América. Agora, com 80 anos, está a "viver só com uma mala" em Itália

21 fev, 19:00

Este golo anulado reabriu a guerra ao VAR em Portugal. "São fraquinhos e este ano estão a errar em demasia"

21 fev, 16:00

Descarga atmosférica atinge 13 pessoas e mata mãe e quatro filhos

Ontem às 12:34

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

Ontem às 11:00

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

Ontem às 00:10

Usa inteligência artificial no trabalho? Há três coisas que deve saber para não ter problemas

21 fev, 18:00