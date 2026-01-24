Prisão preventiva para cinco dos 37 detidos do grupo 1143

CNN Portugal , AM
Há 48 min

Os arguidos estão indiciados, em geral, da prática dos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência

Cinco dos 37 alegados membros do grupo neonazi 1143, desmantelado na terça-feira pela Polícia Judiciária, vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva.

Segundo o Tribunal Central de Instrução Criminal, os restantes 32 arguidos foram libertados, 29 dos quais obrigados a apresentar-se semanalmente na esquadra, e três somente com termo de identidade e residência.

Os arguidos estão indiciados, em geral, da prática dos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravados, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida.

