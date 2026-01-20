Motivações raciais, ideológicos ou de orientação sexual: PJ alerta para aumento exponencial dos crimes de ódio

Marta Coropos Carvalho
Há 1h e 2min
Polícia Judiciária (PJ)

A Unidade de Contraterrorismo da Polícia Judiciária tem em curso uma megaoperação para o desmantelar de uma associação criminosa de extrema-direita relacionada com atos de discriminação e incitamento ao ódio

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) alertou esta terça-feira para um aumento significativo dos crimes de ódio em Portugal, revelando que, nos últimos anos, este tipo de criminalidade cresceu "sete vezes" face a registos anteriores.

Na conferência de imprensa desta tarde, Luís Neves afirmou que a violência politicamente motivada não é um fenómeno novo no país e traçou um paralelismo entre o extremismo atual e episódios marcantes da história recente, desde a atuação das FP-25 de Abril, "que foram desmanteladas depois de um trabalho árduo da instituição" nos anos 80, até aos crimes cometidos por estruturas de matriz neonazi.

"Passámos de uma dezena [de crimes de natureza de ódio] para sete vezes mais", afirmou, sublinhando que muitos destes casos assentam em motivações raciais, religiosas, ideológicas ou relacionadas com a origem e a orientação sexual das vítimas.

Luís Neves recordou que Portugal já enfrentou diferentes formas de terrorismo e de violência política, evocando o homicídio do ativista do PSR José Carvalho, em 1989, e o assassínio de Alcindo Monteiro, em 1995, no Bairro Alto, crime que classificou como "hediondo" e que "marcou historicamente" o país.

Segundo o diretor nacional da PJ, a investigação em curso incide sobre uma associação criminosa organizada, com fundadores, lideranças, divisão de funções, financiamento e apoio logístico, ligada a uma ideologia neonazi. Embora não envolva exatamente os mesmos membros ao longo das décadas, trata-se, afirmou, de uma estrutura que se mantém ativa no tempo, com sentimento de pertença e vontade coletiva.

O responsável destacou que este tipo de investigação tem uma forte componente preventiva. "A nossa obrigação é defender a integridade física das pessoas e, sobretudo, a vida", afirmou, explicando que a figura jurídica da associação criminosa permite atuar antes da prática de crimes de resultado, como homicídios, incêndios ou agressões graves.

Luís Neves sublinhou ainda que a atuação da PJ se enquadra estritamente na legalidade e no processo penal, bem como nos princípios constitucionais da igualdade dos cidadãos e nos compromissos internacionais assumidos por Portugal no combate à discriminação.

"Não queremos voltar a ter pessoas mortas, pessoas inválidas ou casas incendiadas", declarou, lembrando que investigações anteriores relacionadas com esta mesma matriz criminosa resultaram em condenações efetivas de prisão, algumas das quais transitaram em julgado recentemente.

O diretor nacional da PJ garantiu que a instituição continuará a agir contra crimes de natureza politicamente motivada, "seja qual for a origem".

Temas: Neonazis Contraterrorismo Polícia judiciária Diretor nacional da PJ Crimes de ódio

Relacionados

Crimes de ódio: PJ faz buscas à cela de Mário Machado em Alcoentre 

Crime e Justiça

Motivações raciais, ideológicos ou de orientação sexual: PJ alerta para aumento exponencial dos crimes de ódio

Há 1h e 2min

Crimes de ódio: PJ faz buscas à cela de Mário Machado em Alcoentre 

Hoje às 10:19

Atropelamentos aumentam em 2025, mas mortes diminuem

Hoje às 07:43

Dezassete automóveis e motociclos apreendidos em Setúbal

Hoje às 07:35
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Espingarda G3 furtada do Museu dos Combatentes recuperada em casa de militar do Exército

Ontem às 10:33

A aversão ao álcool está a levar a cena festiva global numa direção inesperada

18 jan, 18:00

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Hoje às 08:37

Ventura vence no concelho com mais casas destinadas a residência secundária dos proprietários

18 jan, 20:48

"Não compreendo o que estás a fazer na Gronelândia”. Trump expõe mensagens privadas com Macron

Hoje às 08:24

Cientistas observam pela primeira vez interações de neutrinos solares com núcleos atómicos

Ontem às 11:25

Entre Seguro e Ventura, há ministros de Cavaco e Passos que tiveram uma decisão "fácil": "É a escolha do bom senso"

Hoje às 07:00

Trump tem tarifas, a Europa tem uma "bazuca comercial". Este impasse na Gronelândia pode ficar feio. E depressa

Ontem às 18:00

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18

O "enigmático" gato-dourado africano é tão raro que ninguém sabe quantos existem

18 jan, 12:00

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Hoje às 12:51