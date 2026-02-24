México mobiliza 10.000 soldados para acabar com violência após morte de "El Mencho"

Agência Lusa , AM
Há 18 min
Confrontos no México após a morte de El Mencho, o poderoso líder de um cartel

Violência já causou dezenas de mortos

O México mobilizou 10.000 soldados na região oeste do seu território para conter a violência desencadeada pela morte do barão das drogas mais procurado do país, que já causou dezenas de mortos.

Nemesio Oseguera, conhecido como El Mencho, líder do Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), foi ferido no domingo durante uma operação militar na cidade de Tapalpa, no Estado de Jalisco (oeste), e morreu durante o transporte de avião para a Cidade do México, segundo o exército.

O anúncio da sua morte provocou uma reação violenta do cartel, cujos alegados membros bloquearam estradas, incendiaram veículos, atacaram postos de gasolina, estabelecimentos comerciais e bancos, e confrontaram as autoridades em 20 Estados mexicanos.

Durante a operação militar e os confrontos que se seguiram, 25 membros da guarda nacional, assim como um agente de segurança e um responsável do ministério público foram mortos, bem como 46 membros do cartel, indicaram as autoridades.

Na capital, Cidade do México, nenhum ato de violência foi reportado.

O governo anunciou hoje o envio de mais 2.500 militares para Jalisco, elevando para 10.000 o número de elementos das Forças Armadas mobilizados desde domingo.

As autoridades esperam pôr rapidamente fim aos distúrbios, a quatro meses do Mundial de Futebol de 2026, coorganizado com os Estados Unidos e o Canadá, e do qual Guadalajara, capital do Estado de Jalisco, será uma das cidades-sede.

"O país está em paz, está calmo", assegurou hoje a presidente Claudia Sheinbaum, indicando que já não havia mais bloqueios nas estradas.

Mas a agência de notícias francesa AFP observou alguns perto de Guadalajara e do local da operação contra o chefe de uma das organizações criminosas mais poderosas do mundo.

"Está tranquilo, mas bem (...) ainda não quero sair", declarou à AFP Serafín Hernandez, um camionista de Morelia, no oeste do país, dizendo temer que o seu veículo fosse incendiado.

"Temos medo, acredito que toda a sociedade tem medo", sobretudo "as pessoas que vão trabalhar", acrescentou Angel Gonzalez, um taxista de 45 anos.

Em Guadalajara, as ruas estavam meio desertas e a maioria das lojas continuaram fechadas hoje.

"A situação é um pouco crítica, mal abriram algumas lojas (...) A minha família não saiu hoje", disse Jorge Martinez à AFP, um reformado de 70 anos que arriscou fazer compras numa farmácia.

Nemesio Oseguera foi considerado o último dos grandes padrinhos desde a captura dos fundadores do cartel rival de Sinaloa, Joaquín Guzmán "El Chapo", e Ismael "Mayo" Zambada, presos nos Estados Unidos.

À frente do CJNG, qualificado em 2025 como "organização terrorista" pelos Estados Unidos, que o acusam de tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina e fentanil, era um dos barões da droga mais procurados pelo México e pelos Estados Unidos, que ofereciam até 15 milhões de dólares pela sua captura.

Uma das suas companheiras foi um elemento-chave para o localizar, explicou em conferência de imprensa o secretário da Defesa Nacional, Ricardo Trevilla.

Forças especiais do exército mexicano cercaram o local onde ele se encontrava e foram alvo de tiros por parte dos homens armados responsáveis pela sua segurança, explicou.

A presidente Claudia Sheinbaum tinha anteriormente confirmado que não houve "participação das forças dos Estados Unidos na operação", mas "muito intercâmbio de informações".

O corpo de Oseguera foi formalmente identificado pelo seu ADN e será entregue à sua família, precisou o secretário de Segurança, Omar Garcia Harfuch.

 Oseguera "não tinha sucessores evidentes", pelo que poderão ocorrer cisões no seio do CJNG, estima Gerardo Rodriguez, especialista em segurança na Universidade das Américas em Puebla, entrevistado pela AFP.

Temas: Nemesio Oseguera Cartel El Mencho México

Mundo

Vítimas de Epstein vão assistir ao discurso de Trump sobre o Estado da União

Há 6 min

México mobiliza 10.000 soldados para acabar com violência após morte de "El Mencho"

Há 18 min

Ex-presidente da Coreia do Sul recorre da condenação no caso da lei marcial

Há 20 min

Ucrânia. Danos no património cultural atingem os 3.800 milhões de euros em quatro anos

Há 36 min
Mais Mundo

Mais Lidas

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

Ontem às 15:00

Só o hospital do Algarve tem por cobrar mais de um milhão de euros a utentes estrangeiros

Ontem às 07:00

Glória tinha 51 anos quando desatou a viajar: "Comer, Orar, Amar" – vamos! Como Elizabeth Gilbert e os seus leitores conquistaram o mundo

21 fev, 11:00

Como um antigo comissário de bordo terá enganado companhias aéreas para conseguir voos gratuitos

21 fev, 17:00

"Putin já iniciou a Terceira Guerra Mundial"

Ontem às 09:06

Benfica reage à suspensão da UEFA a Prestianni

Ontem às 14:29

A Farioli ainda falta aprender um quarto da lição que um famoso DJ tem para nos ensinar

22 fev, 22:28

IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após acidente

Ontem às 07:52

Governo gasta 11.520€ para maquilhagem e cabeleireiro antes de conferências de imprensa

Ontem às 09:13
opinião
Enrique Pinto-Coelho

Prestianni não é um rapaz “incrível”, e o Benfica não diz a verdade

Ontem às 13:34

Ronaldo deixa garantia: «Pertenço à Arábia Saudita, quero continuar aqui...»

22 fev, 00:10