Há menos jovens "Nem-Nem" em Portugal e na União Europeia

Há 1h e 49min

A taxa de jovens entre os 15 e os 29 anos que não trabalham nem estudam desceu para 9% em Portugal

A percentagem de jovens dos 15 aos 29 anos que, em 2025, não trabalhavam, não estudavam nem frequentavam qualquer formação, conhecidos como geração "Nem-Nem", recuou para 11% na União Europeia (UE), divulga hoje o Eurostat.

Segundo os dados do serviço estatístico europeu, o indicador registou uma ligeira descida face a 15,2% em 2015 e 11,1% em 2024, aproximando-se do objetivo de reduzir a taxa destes jovens para 9% até 2030.

Em Portugal, a taxa de jovens “Nem-Nem” foi, em 2025, de 9%, que o Eurostat compara com a de 13,1% de 2015.

Entre os mais jovens (15-19 anos), apenas 5,3% eram “Nem-Nem”, ao passo que a taxa mais do que duplicou para as faixas dos 20-24 anos (12,8%) e dos 25-29 anos (14,7%).

Entre os Estados-membros, as percentagens mais baixas de jovens que não trabalhavam nem estudavam no ano passado foram registadas nos Países Baixos (5,3%), na Suécia (5,9%) e na Eslovénia (7,6%).

Em contrapartida, as taxas mais elevadas verificaram-se na Roménia (19,2%), na Bulgária (13,8%) e na Grécia (13,6%).