77 mil quilómetros depois, Nelson Oliveira tem um recorde mundial

Há 1h e 21min

O ciclista português entra para a história do desporto após terminar a Volta a Itália deste ano

A edição deste ano da Volta a Itália em bicicleta foi histórica para Portugal por vários motivos.

O grande destaque vai para Afonso Eulálio, que liderou a prova durante nove dias e acabou na sexta posição, vencendo também a classificação da juventude.

No entanto, Nelson Oliveira acaba de atingir um recorde invejável ao terminar a prova este domingo. O ciclista português concluiu a sua 23.ª Grande Volta em 23 participações e igualou o polaco Sylvester Szmyd no topo da lista de mais Grandes Voltas terminadas sem qualquer abandono.

A primeira participação de Nelson Oliveira em Grandes Voltas foi na Volta a Espanha de 2011, no seu primeiro ano de World Tour pela RadioShack. Desde então, o corredor participou em outras nove Vueltas, nove Tours de France e quatro Giri d’Italia.

No total, e apenas em Grandes Voltas, foram mais de 77 mil quilómetros percorridos, ou quase duas voltas ao mundo, e 480 etapas, tendo ganho uma, na Volta a Espanha de 2015. Nelson Oliveira é também o português com mais Grandes Voltas iniciadas, acima das 20 de Acácio da Silva e as 19 de Joaquim Agostinho.