Primeiro dia de negociações de paz trilaterais foram seis horas "muito tensas"

Agência Lusa , JGR
Há 2h e 15min
Rustem Umerov (AP)

O primeiro dia das negociações trilaterais entre a Ucrânia, a Rússia e os Estados Unidos, esta terça-feira em Genebra, ficou marcado pela tensão, com a promessa de nova ronda para quarta-feira.

As negociações, com vista a encontrar uma solução de paz na Ucrânia, ocorreram com uma dezena de participantes ucranianos, liderados pelo ex-ministro da Defesa Rustem Umerov, e russos, encabeçados pelo conselheiro presidencial Vladímir Medinski, além dos representantes dos Estados Unidos Steve Witkoff e Jared Kushner.

A Agência France-Presse, citando uma fonte próxima da delegação russa, escreveu que as negociações de hoje “foram muito tensas” e duraram seis horas, à porta fechada, num hotel em Genebra.

Em Genebra estiveram igualmente presentes representantes da Alemanha, França, Reino Unido e Itália.

De acordo com Rustem Umerov, “os debates centraram-se em questões práticas e nos mecanismos para chegar a possíveis soluções”.

As negociações em Genebra aconteceram horas depois de as forças armadas da Rússia terem lançado um novo ataque contra várias regiões da Ucrânia, utilizando mísseis de cruzeiro e drones.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, considerou este um “ataque maciço”, “deliberadamente calculado para causar o maior dano possível ao nosso setor energético”.

Este ataque aconteceu uma semana que quarto aniversário do início da invasão lançada em 24 de fevereiro de 2022.

Temas: Negociações de Paz Ucrânia Rússia Genebra

Europa

