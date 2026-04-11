O que aconteceu quando humanos e neandertais se envolveram

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A maioria dos humanos carrega uma pequena percentagem de ADN neandertal e, em certos casos, esses genes ainda podem influenciar a sua saúde

A descoberta de 2010 de que os primeiros humanos e os neandertais em tempos se envolveram uns com os outros e tiveram bebés foi uma descoberta científica explosiva que eletrificou a área que estuda as origens do ser humano.

Agora, geneticistas da Universidade da Pensilvânia dizem que detêm um melhor entendimento da natureza desses relacionamentos pré-históricos, sugerindo que as relações se deram sobretudo entre neandertais machos e humanas do sexo feminino.

A descoberta intrigante, publicada na quinta-feira na revista especializada Science, poderia ajudar a explicar porque é que a ascendência neandertal presente nos seres humanos atuais está distribuída de forma desigual pelo genoma. No entanto, ainda não é claro porque é que os cruzamentos pré-históricos entre a nossa espécie, Homo sapiens, e os neandertais — que se extinguiram há cerca de 40 mil anos — seguiram em grande parte esse padrão.

“Esta é uma hipótese fascinante e provocadora”, diz Joshua Akey, professor do Instituto Lewis-Sigler de Genómica Integrativa da Universidade de Princeton, que não participou na investigação. “Acho extraordinário que possamos usar sequências genómicas para inferir aspetos da dinâmica social e padrões de acasalamento que ocorreram há dezenas a centenas de milhares de anos.”

Os investigadores não sabem exatamente com que frequência os neandertais e os membros da nossa espécie se encontravam, mas um estudo publicado em 2024 sugeriu que os dois grupos trocaram ADN em vários momentos ao longo dos últimos 250.000 anos, à medida que migravam pelo mundo. Sabe-se também que os neandertais e os Homo sapiens se cruzaram com uma terceira espécie: os denisovanos.

A maioria dos humanos carrega uma pequena percentagem de ADN neandertal, um legado genético dessas interações sexuais. Em certos casos, esses genes ainda podem influenciar a saúde humana. Descobriu-se que o ADN neandertal afeta os ritmos circadianos, o funcionamento do sistema imunológico e a forma como algumas pessoas sentem dor.

Misteriosamente, porém, o cromossoma X humano atual parece ser o que os geneticistas chamam de “deserto arcaico”, o que significa que quase não possui ADN neandertal. (As mulheres têm dois cromossomas X, enquanto os homens têm apenas um, além do cromossoma Y.)

“Não é zero no X, mas está quase desaparecido”, indica o coautor principal do estudo, Alexander Platt, investigador sénior do departamento de genética da Universidade da Pensilvânia. “E, nos últimos 10 anos, tivemos duas famílias de explicações sobre o que aconteceu.”

Talvez, especularam os investigadores, os genes no cromossoma X não sejam bem transferidos entre espécies, ou as variantes genéticas neandertais no cromossoma X fossem de alguma forma desvantajosas para as variantes humanas e, portanto, foram sendo gradualmente eliminadas pelo processo evolutivo da seleção natural. A investigação mais recente, no entanto, descartou esses cenários e sugeriu que uma dinâmica diferente estava em jogo.

Puzzles X

O novo estudo, baseado em informações dos genomas de 73 mulheres e três amostras femininas de neandertais, descobriu que os cromossomas X dos neandertais apresentavam um padrão oposto ao dos seus homólogos Homo sapiens: eles exibiam um excesso relativo de ADN humano muito além do que seria esperado, mesmo que o ADN humano conferisse benefícios genéticos aos neandertais.

Os investigadores identificaram o ADN humano moderno nos genomas neandertais comparando-o com genomas femininos atuais extraídos de populações humanas em África que tinham pouco ou nenhum ADN neandertal, tornando mais fácil garantir que quaisquer sobreposições pudessem ser atribuídas ao ADN do Homo sapiens, em vez do dos neandertais.

A sua análise mostrou que o excesso de ADN humano no cromossoma X neandertal poderia explicar-se de melhor forma por um forte viés sexual no acasalamento entre os dois grupos, que resultou em pouca quantidade de ADN do cromossoma X neandertal a entrar na piscina genética humana. Especificamente, a investigação sugeriu que, quando neandertais e humanos se cruzavam, os pares eram principalmente entre neandertais machos e humanas fêmeas.

“É uma história que envolve quem tem cromossomas X”, refere Platt. “Não obtivemos tantos cromossomas X desses homens neandertais, e eles obtiveram um excesso de ascendência humana moderna nos seus cromossomas X.”

Para além disso, concluiu o estudo, após episódios de cruzamento entre os dois grupos, as gerações subsequentes de homens neandertais teriam sido mais propensas a acasalar com mulheres neandertais que tinham ascendência humana mais moderna.

Um crânio humano em exposição com a imagem de um homem neandertal no Museu de História Natural de Toulouse, em França, fotografado em outubro de 2019. foto Alain Pitton/NurPhoto/Getty Images

A explicação mais simples para esse fenómeno, de acordo com o estudo, foi a “preferência por parceiros”. Por outras palavras, os homens neandertais, as mulheres Homo sapiens e as mulheres neandertais com maior ascendência humana podem ter sido “mais atraentes e desejáveis como parceiros”, por alguma razão desconhecida, indica Platt. Da mesma forma, ele refere que as mulheres Homo sapiens que encontraram homens neandertais podem tê-los visto como parceiros sexuais mais atraentes.

Padrões de migração baseados no sexo — o que significa que os homens neandertais e as mulheres Homo sapiens eram mais propensos a estar no lugar certo, na hora certa, para se misturarem e terem filhos — também podem ter contribuído para isto, destaca o estudo, mas provavelmente não explicam sozinhos a descoberta.

Questões persistentes

Os genomas contêm uma riqueza de informações que os geneticistas podem usar para modelar matematicamente as migrações humanas, os encontros com outras populações e a herança ao longo de milhares de milénios. No entanto, os estudos de modelagem não conseguem captar as nuances do comportamento do mundo real, tornando impossível, por enquanto, traçar um quadro mais completo das relações entre os neandertais e os humanos.

“Todos nós adoraríamos poder andar para trás no tempo e descobrir isso”, refere a coautora do estudo Sarah Tishkoff, professora universitária de Genética e Biologia da Universidade da Pensilvânia. “É possível fazer simulações e modelagens em diferentes cenários e dizer qual deles se encaixa melhor, mas isso não exclui a possibilidade de várias coisas acontecerem ao mesmo tempo.”

Ryan McRae, paleoantropólogo do Museu Nacional de História Natural do Smithsonian, diz que os métodos usados no estudo são sólidos e que as descobertas “superinteressantes” fazem sentido. No entanto, observa que seria muito difícil encontrar evidências arqueológicas de como esses relacionamentos se desenrolaram.

“Num mundo ideal, poderíamos encontrar um sítio neandertal com um grupo de homens neandertais e mulheres humanas, mas é improvável que isso aconteça”, diz.

“Talvez as mulheres humanas se juntassem naturalmente aos grupos neandertais, ou talvez fossem coagidas a isso. Talvez houvesse alguma forma de troca. Infinitas histórias são possíveis”, acrescenta por e-mail.

As descobertas não significam necessariamente que os neandertais abandonassem constantemente as suas próprias mulheres em detrimento das mulheres humanas, mas sugerem que “se uma mulher com alguma ascendência humana estivesse disponível, independentemente de quantas gerações atrás o ancestral humano estivesse, ela era uma companheira mais desejável”, refere McRae.

“Mesmo que encontremos fósseis híbridos de primeira ou segunda geração, saber qual dos pais era de qual espécie só nos diria algo sobre aquele indivíduo, não sobre toda a população ou panorama demográfico”, observa o especialista. “É por isso que este tipo de estudos é tão importante; podem falar sobre impactos em escala mais ampla de uma forma que fósseis individuais não podem.”

Akey, de Princeton, diz por e-mail que o cromossoma X tem uma “história evolutiva excecionalmente complicada” e acrescenta que é cauteloso ao interpretar as diferenças na ascendência neandertal entre o X e outros cromossomas como prova desse padrão de acasalamento.

“Desvendar a história da humanidade é um processo complexo”, sublinha Akey, “e muitas forças evolutivas e processos demográficos diferentes podem interagir de maneiras que são difíceis de deslindar”.