Acabou a seca: New York Knicks vencem a NBA 53 anos após jogo épico

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Nova Iorque invadiu o Texas para uma reviravolta inacreditável. Foi assim que tudo aconteceu

Os New York Knicks sagraram-se campeões da NBA pela primeira vez desde 1973, com uma reviravolta épica no último período para derrotar os San Antonio Spurs no jogo 5 das finais da NBA e fechar a série em 4-1.

Os Knicks chegaram a estar a perder por 16 pontos e por nove pontos no início do último período, antes de reagirem com a prestação heróica de Jalen Brunson. A equipa de Nova Iorque venceu por 94-90.

AFTER 53 YEARS, THE KNICKS ARE FINALLY NBA CHAMPIONS ONCE AGAIN!"

THE NEW YORK KNICKS WIN THEIR FIRST CHAMPIONSHIP SINCE 1973 🏆 pic.twitter.com/9bJTGA1oSj — NBA (@NBA) June 14, 2026

A primavera em que a cidade se uniu para celebrar os Knicks, que a dada altura venceram 13 jogos consecutivos na sua caminhada rumo ao título, terminou num verão de título.

As lágrimas após o apito final mostraram o que aquilo significava - não apenas para a equipa, mas para a cidade de Nova Iorque e para uma multidão que sofreu com desilusões nos playoffs e anos de frustração durante mais de cinco décadas. Com o cronómetro a reiniciar, anos de dor foram gritados no Frost Bank Center, e o campo dos Spurs parecia estar inserido em Times Square.

A reviravolta no último período foi incrivelmente apropriada. Uma franquia que renasceu das cinzas ergueu-se mais uma vez, apenas alguns dias depois de ter protagonizado uma das reviravoltas mais incríveis da história da NBA no jogo 4. Os 45 pontos de Jalen Brunson, a maioria deles na segunda parte, carregaram a equipa às costas e levaram a Big Apple a um campeonato que tanto ambicionava há décadas.

Brunson estava em lágrimas após o jogo, mal conseguindo falar quando questionado pela ESPN sobre o significado daquele momento.

Ainda assim sussurrou: "[É] tudo aquilo com que sempre sonhei." Foi nomeado o Jogador Mais Valioso (MVP) das Finais da NBA, recebendo o Prémio Bill Russell.

As câmaras da ESPN registaram o momento entre pai e filho quando Jalen abraçou Rick, o treinador-adjunto que jogou na equipa dos Knicks que chegou às finais de 1999.

Adeptos dos New York Knicks festejam a vitória no jogo 5 das finais da NBA (Heather Khalifa/AP)

Outro começo difícil

A primeira metade começou como tantas outras nesta série. Depois de se terem saído bem no primeiro período, a vantagem dos Spurs cresceu para 16 no início do segundo período, com Victor Wembanyama a usar o seu tamanho e capacidade para levar a equipa a uma grande vantagem. Wembanyama causou estragos na linha defensiva com cinco bloqueios de lançamento antes do intervalo.

À beira de conseguirem história, os Knicks começaram congelados. Durante os primeiros 16 minutos do jogo da madrugada deste domingo acertaram 5 de 26 lançamentos, uns impressionantes 19%. Somados a este início desanimador, houve nove turnovers, todos contribuindo para um desempenho ofensivo mediano que ajudou San Antonio a construir uma vantagem considerável.

Não demorou muito para que a vantagem fosse reduzida para metade, já que os Knicks, como costumam fazer, ligaram a máquina a meio do segundo período.

Foi Brunson a liderar o caminho para Nova Iorque, ao conseguir chegar onde queria no campo, terminando a primeira parte com 16 pontos. Um lançamento de Mikal Bridges a 02:45 do fim do segundo período deixou Nova Iorque a seis pontos, enquanto os adeptos viajantes dos Knicks em San Antonio gritavam - embora a sua folia tenha arrefecido segundos depois, quando Karl-Anthony Towns cometeu a sua terceira falta.

Com Wembanyama e Towns afastados nos últimos dois minutos e na mudança de intervalo, Josh Hart, dos Knicks, sofreu uma falta antidesportiva de De’Aaron Fox ao colocar a bola em contra-ataque. Hart acertou o lance livre para reduzir a vantagem dos Spurs para cinco e Bridges marcou na posse de bola que se seguiu, colocando a diferença em três pontos.

Devin Vassell converteu um arremesso no estouro do cronómetro, dando um bom impulso aos Spurs depois de os Knicks quase apagarem a sua grande vantagem.

Um momento crucial ocorreu logo após o reatamento da partida, quando Towns cometeu a sua quarta falta, mais um jogo em que a estrela dos Knicks se viu em apuros com faltas. Com ele no banco, Wembanyama assumiu o protagonismo e ajudou a sua equipa a retomar a vantagem de dois dígitos a mais de nove minutos do final do período.

A vantagem chegou aos 12 pontos antes de Brunson e os Knicks voltarem a reagir, reduzindo a diferença para cinco pontos a meio do período.

Um momento de controvérsia aconteceu depois de Brunson ter acertado um lançamento de três pontos a 05:29 do final do terceiro período, quando Wembanyama colocou uma das suas longas pernas na zona de aterragem do base. O tornozelo de Brunson torceu ligeiramente e demorou a levantar-se, enquanto os Spurs partiam para o ataque e acertavam mais um cesto de três pontos. Brunson e o seu treinador, Mike Brown, estavam exaltados, acreditando que o astro francês deveria ter sido punido com uma falta antidesportiva.

A falta não foi assinalada - e a história repetiu-se segundos depois, quando Bridges levou uma mão na cara de um defesa dos Spurs. Com o final do período a aproximar-se, a vantagem chegou aos 15 pontos, com os Spurs a abrirem uma sequência de 9-0 enquanto Towns estava no banco.

7-point game headed to the 4th, thanks to Mitchell Robinson!

Watch the final quarter of Game 5 on ABC 🍿 pic.twitter.com/iuz8u9bd97 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Os Knicks foram diminuindo a diferença aos poucos, com Jordan Clarkson a marcar os primeiros pontos do banco de suplentes de Nova Iorque no final do terceiro período e, de seguida, Mitchell Robinson a converter um ressalto ofensivo pouco antes do cronómetro rebentar, deixando o marcador em 72-65 para o último período.

Uma última reação

Os Spurs começaram o último período a reconstruir a sua vantagem - um espetacular afundanço de Wembanayama aumentou a vantagem para nove pontos a 10 minutos do fim.

Brunson não se entregou facilmente, usando outra sequência de pontos para reduzir a vantagem dos Spurs para seis pontos quando o período se aproximava da metade. Após uma posse de bola sem pontuar, Brunson ultrapassou Wembanayama para reduzir a diferença para quatro pontos.

JB FOR 45 TO PUT THE KNICKS UP.



THEY NOW LEAD BY 4 WITH 16.3 LEFT IN GAME 5. https://t.co/No6pOmjHKD pic.twitter.com/EFhChXVqn6 — NBA (@NBA) June 14, 2026

Os Spurs voltaram a perder a posse de bola na jogada seguinte. De repente, o jogo começou a soar mais como um jogo em casa dos Knicks do que como uma partida confortável para os Spurs, à medida que os adeptos visitantes de Nova Iorque sentiam a mudança de ritmo.

Brunson continuou a sua magnífica exibição com uma infiltração que resultou em falta, convertendo os dois lances livres para reduzir a diferença para dois pontos a cinco minutos do final. Os Spurs mantiveram-se frios, permitindo aos Knicks empatar o jogo com o 40.º ponto de Brunson - um layup, com Wembanyama no banco.

Dois lances livres de Brunson a pouco mais de três minutos e meio do fim colocaram os Knicks em vantagem pela primeira vez desde o primeiro período.

Com o cronómetro a zero, os Spurs continuaram frios, mas os Knicks não conseguiram aproveitar a vantagem até que o afundanço de OG Anunoby a dois minutos do fim deu à sua equipa uma vantagem de três pontos.

Um momento crucial aconteceu na posse de bola seguinte, quando Towns cometeu outra falta sobre Wembanyama, a sua sexta na partida, obrigando-o a ir para o banco durante o resto do jogo. O astro parecia cansado e falhou um dos dois lances livres, diminuindo a vantagem dos Knicks.

Um lançamento de Dylan Harper, a pouco mais de um minuto do final, empatou o jogo, mas Brunson respondeu segundos depois, dando aos Knicks uma vantagem de dois pontos. Com o cronómetro a zero, Fox falhou um lançamento de três pontos e os Knicks aproveitaram o ressalto.

Depois de OG Anunoby e Josh Hart terem convertido um de dois lances livres, os Spurs perdiam por quatro pontos e precisavam que alguém resolvesse a situação. Stephon Castle foi o jogador que resolveu, saltando acima da marcação para afundanços após um lançamento de três pontos errado de Wembanyama, reduzindo a desvantagem para dois pontos.

A oito segundos do fim, Harper cometeu falta sobre Mikal Bridges depois de Brunson quase ter perdido a posse de bola numa jogada que facilmente poderia ter sido assinalada como falta.

Bridges converteu um de dois lances livres, dando uma oportunidade aos Spurs. Eles não conseguiram aproveitá-la. Os Knicks cometeram falta rapidamente e Harper falhou dois lances livres, e Anunoby ficou com o ressalto. Converteu um de dois lances livres, colocando o jogo fora do alcance dos Spurs e levando toda a cidade de Nova Iorque às lágrimas de alegria.

O que acabaram de apagar

Os Knicks são uma franquia icónica da NBA e que, apesar da presença dos Nets (primeiro em Nova Jérsia e agora em Brooklyn), faz parte da alma da área metropolitana de Nova Iorque há gerações. Mas estas gerações mais recentes conheceram muito mais desilusões do que seria considerado justo para a maioria das outras equipas.

Durante os primeiros 10 anos após o campeonato de 1973, os Knicks estiveram no ostracismo. Houve algumas participações nos playoffs, mas na maioria das vezes não se qualificaram. Em 1985, um jovem poste chamado Patrick Ewing, que tinha acabado de brilhar em Georgetown, chegou ao Madison Square Garden e uma reviravolta parecia não só possível, como provável.

Patrick Ewing celebra a vitória dos New York Knicks sobre os Chicago Bulls durante as meias-finais da Conferência Este da NBA, em maio de 1994 (Fotografia de Bill Kostroun)

Do final da década de 1980 ao início dos anos 2000, os Knicks de Ewing participavam regularmente nos playoffs. Mesmo assim, estas equipas nunca conseguiam ultrapassar o obstáculo. Em 1994, livraram-se finalmente de Michael Jordan (que foi jogar basebol), venceram uma série dramática das finais da Conferência Este contra os Indiana Pacers em sete jogos e defrontaram os Houston Rockets nas finais da NBA.

A série foi até ao sétimo jogo, mas aquela equipa de 1994 não conseguiu o título. E grande parte da viagem até às finais foi ensombrada pelo caso O.J. Simpson, que começou com um Ford Bronco branco a conduzir lentamente pelas autoestradas do sul da Califórnia a meio do jogo de abertura.

Foram precisos mais cinco anos, mais um regresso de Jordan à NBA e um tricampeonato para que os Knicks regressassem ao maior palco do basquetebol - contra nada mais nada menos que os San Antonio Spurs. Aquela equipa dos Spurs estava prestes a tornar-se a franquia mais consistente do século seguinte e despachou os Knicks com facilidade em cinco jogos.

E depois, durante a maior parte dos 20 anos seguintes, os Knicks foram terríveis.

Claro, tiveram os seus momentos. A Linsanity (referente ao jogador Jeremy Lin) foi divertida. Carmelo Anthony teve muitos anos produtivos. Estrelas vieram e estrelas foram. A única coisa que se manteve foi a derrota.

Uma reviravolta que demorou décadas a acontecer

Foi apenas no ano passado - quando os Knicks tomaram uma série de decisões difíceis na pré-época, contrataram Towns e fizeram de Brunson o seu principal jogador - que, de repente, pareceu uma possibilidade real que os nova-iorquinos pudessem assistir e desfrutar de basquetebol em junho.

Esta trajetória terminou nas mãos de Tyrese Haliburton e dos Indiana Pacers nas finais da Conferência Este, mas o cenário parecia estar pronto para os Knicks em 2025-26.

O que se seguiu foi uma temporada regular repleta de altos e baixos, com os Knicks a terminarem em terceiro lugar na Conferência Este. Mas por detrás deste desempenho modesto ao longo de 82 jogos, havia uma besta pronta para se soltar.

Depois de perder o segundo e terceiro jogo da série de abertura contra os Atlanta Hawks, os Knicks engrenaram. Atropelaram os Hawks no resto da série, vencendo em seis jogos. O adversário seguinte foram os Philadelphia 76ers, que não passaram de um obstáculo insignificante. Os Cleveland Cavaliers, depois de uma surpreendente vitória em sete jogos sobre os Detroit Pistons, a equipa com a melhor campanha da temporada, não conseguiram apresentar qualquer resistência contra os poderosos de Nova Iorque.

Após dois jogos em San Antonio, parecia que a festa terminaria em Nova Iorque em quatro jogos. Os Knicks usaram a sua experiência e garra para conter o ímpeto inicial dos jovens e exuberantes Spurs, acabando por apertar o cerco no segundo e terceiro períodos para construir vantagens sólidas. Resistiram às investidas finais e regressaram ao Madison Square Garden com uma vantagem de dois jogos e os gritos de "Knicks em quatro!" ecoando nos seus ouvidos.

Estes gritos, após a reviravolta no jogo 4, transformaram-se em "Knicks em cinco!". Esses sonhos tornaram-se realidade.