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Autoridades procuram homem de 29 anos que desapareceu após mergulhar no mar da Nazaré

Daniela Rodrigues
Há 20 min
Polícia Marítima
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As roupas e o telemóvel da vítima foram encontrados no areal

Um homem de 29 anos desapareceu na madrugada deste domingo na Nazaré, depois de se ter dirigido ao mar e não ter regressado.

O alerta foi dado após o desaparecimento do jovem, que terá abandonado o grupo de amigos com quem se encontrava cerca das 06:00. 
O homem estaria, segundo os testemunhos recolhidos, sob o efeito de álcool.

As roupas e o telemóvel da vítima foram encontrados no areal, levando ao desencadeamento de uma operação de busca.

A ocorrência passou a ser coordenada pela Polícia Marítima. No local estão empenhados elementos da Polícia Marítima, da PSP e dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, que realizam diligências para localizar o homem.

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