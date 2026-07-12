Autoridades procuram homem de 29 anos que desapareceu após mergulhar no mar da Nazaré

Há 20 min

As roupas e o telemóvel da vítima foram encontrados no areal

Um homem de 29 anos desapareceu na madrugada deste domingo na Nazaré, depois de se ter dirigido ao mar e não ter regressado.

O alerta foi dado após o desaparecimento do jovem, que terá abandonado o grupo de amigos com quem se encontrava cerca das 06:00.

O homem estaria, segundo os testemunhos recolhidos, sob o efeito de álcool.

As roupas e o telemóvel da vítima foram encontrados no areal, levando ao desencadeamento de uma operação de busca.

A ocorrência passou a ser coordenada pela Polícia Marítima. No local estão empenhados elementos da Polícia Marítima, da PSP e dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, que realizam diligências para localizar o homem.