Ilhas Canárias rejeitam receber navio de cruzeiro com surto de hantavírus

Há 1h e 3min

Informação foi avançada por Fernando Clavijo, líder do governo regional

O governo regional das Ilhas Canárias, em Espanha, opõe-se a permitir que o navio de cruzeiro de luxo que foi afetado por um surto do mortal hantavírus atracasse no arquipélago, afirmou o seu líder, Fernando Clavijo, esta quarta-feira, escreve a agência Reuters.



"Esta decisão não se baseia em quaisquer critérios técnicos, nem existem informações suficientes para tranquilizar o público ou garantir a sua segurança", disse Clavijo à estação de rádio COPE.



Acrescentou que tinha solicitado uma reunião urgente com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir a questão. Clavijo pertence ao Partido Popular conservador - a principal oposição aos socialistas de Sánchez.



Esta quarta-feira de manhã, a emissora estatal espanhola TVE informou que o navio de cruzeiro estava programado para atracar na ilha canária de Tenerife, citando fontes do Ministério da Saúde do país. O ministério não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.