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Ilhas Canárias rejeitam receber navio de cruzeiro com surto de hantavírus

CNN Portugal , PP
Há 1h e 3min
Navio de cruzeiro: Foi confirmado um caso de hantavírus no MV Hondius, que se encontra ancorado ao largo de Cabo Verde. AFP/Getty Images via CNN Newsource

Informação foi avançada por Fernando Clavijo, líder do governo regional

O governo regional das Ilhas Canárias, em Espanha, opõe-se a permitir que o navio de cruzeiro de luxo que foi afetado por um surto do mortal hantavírus atracasse no arquipélago, afirmou o seu líder, Fernando Clavijo, esta quarta-feira, escreve a agência Reuters.
 
"Esta decisão não se baseia em quaisquer critérios técnicos, nem existem informações suficientes para tranquilizar o público ou garantir a sua segurança", disse Clavijo à estação de rádio COPE.
 
Acrescentou que tinha solicitado uma reunião urgente com o primeiro-ministro Pedro Sánchez para discutir a questão. Clavijo pertence ao Partido Popular conservador - a principal oposição aos socialistas de Sánchez.
 
Esta quarta-feira de manhã, a emissora estatal espanhola TVE informou que o navio de cruzeiro estava programado para atracar na ilha canária de Tenerife, citando fontes do Ministério da Saúde do país. O ministério não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário da Reuters.

Temas: Navio Cruzeiro Hantavirus Cabo verde Canárias
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