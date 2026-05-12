Este navio russo afundou-se em circunstâncias misteriosas. É suspeito de transportar reatores nucleares - e foi detetado por Portugal

Há 30 min

Uma investigação espanhola nota que é provável que os reatores transportados fossem do modelo VM-4SG, frequentemente encontrados nos submarinos nucleares da classe Delta IV da Rússia. Abrandamentos drásticos e desvios abruptos da rota original - isto é tudo o que se sabe sobre o naufrágio do Ursa Major

Um navio de carga russo que provavelmente transportava dois reatores nucleares para submarinos, possivelmente com destino à Coreia do Norte, sofreu uma série de explosões e afundou em circunstâncias inexplicáveis, a cerca de 60 milhas (o equivalente a cerca de 97 quilómetros) da costa de Espanha, revelou uma investigação da CNN.

O destino extraordinário do Ursa Major permanece misterioso desde que se afundou a 23 de dezembro de 2024. Mas pode assinalar uma intervenção rara e de alto risco por parte de forças militares ocidentais para impedir a Rússia de enviar uma tecnologia nuclear melhorada a um aliado-chave, a Coreia do Norte, sugere o relatório. O navio partiu apenas dois meses depois de Kim Jong-un ter enviado tropas para ajudar na invasão de Moscovo à Ucrânia.

Uma série de atividades militares recentes próximas do local onde se encontram os seus destroços aprofundou ainda mais o mistério em torno da carga que transportava e do destino. Aeronaves de “detecção” nuclear dos EUA sobrevoaram o navio afundado duas vezes no último ano, de acordo com dados de voo públicos. E os seus destroços foram também visitados, uma semana após o naufrágio, por um navio suspeito de ser de espionagem russo, que provocou mais quatro explosões, de acordo com uma fonte familiarizada com a investigação espanhola sobre o incidente.

O governo espanhol pouco se pronunciou, tendo apenas divulgado um comunicado a 23 de fevereiro, após alguma pressão por parte de deputados da oposição. O Executivo confirmou que o capitão russo do navio tinha dito aos investigadores espanhóis que o Ursa Major transportava “componentes para dois reatores nucleares semelhantes aos utilizados em submarinos” e que não tinha a certeza sobre se estes estavam carregados com combustível nuclear.

A série de acontecimentos que levou o Ursa Major a afundar-se no fundo do Mar Mediterrâneo continua por esclarecer. Pode ter envolvido o uso de um tipo raro de torpedo para perfurar o casco do navio, segundo a investigação espanhola, conforme descrito pela fonte familiarizada com o seu conteúdo. O incidente ocorreu nos últimos dias das últimas semanas da presidência de Joe Biden, quando a guerra na Ucrânia estava no auge a favor de Moscovo e havia um forte desejo dos EUA de não escalar diretamente o conflito com a Rússia.

O Ursa Maior é visível numa fotografia tirada pela Força Aérea Portuguesa enquanto o navio russo navegava em águas portuguesas, em dezembro de 2024. (Força Aérea Portuguesa)

O Ursa Major, também conhecido como Sparta 3 e um navio veterano da campanha militar russa na Síria - onde foi utilizado para evacuar equipamento russo - atracou no porto de abastecimento de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, a 2 de dezembro, antes de se deslocar para uma instalação de contentores nas docas de São Petersburgo. O manifesto público do navio indicava que este se dirigia para Vladivostok, no Extremo Oriente da Rússia, quando partiu a 11 de dezembro, transportando duas grandes “tampas de esgoto”, 129 contentores de transporte vazios e duas grandes gruas Liebherr.

Em outubro desse ano, a proprietária da embarcação, a Oboronlogistics, ligada ao Estado, afirmou num comunicado que os seus navios tinham licença para transportar material nuclear. Imagens de vídeo em time-lapse do carregamento do Ursa Major em Ust-Luga, analisadas pela CNN, mostram contentores a serem colocados no interior do casco, com um espaço vazio deixado por baixo, onde as “tampas de esgoto” viriam a ser colocadas mais tarde.

O navio navegou ao longo da costa francesa, antes de aeronaves e navios da Marinha portuguesa o terem localizado nas suas águas, de acordo com um comunicado da Marinha. Dois navios militares russos, o Ivan Gren e o Aleksandr Otrakovsky, escoltaram o navio e, na manhã de 22 de dezembro, a Marinha portuguesa abandonou a perseguição, acrescentou o comunicado.

Cerca de quatro horas depois, em águas espanholas, o navio abrandou drasticamente, levando as equipas de resgate espanholas a estabelecer contacto por rádio e verificar se se encontrava em perigo, de acordo com a investigação do governo espanhol, realizada pelas autoridades marítimas locais no porto de Cartagena, no sul do país. A tripulação do navio respondeu que estava tudo bem.

Mas cerca de 24 horas depois, o navio desviou-se bruscamente da sua rota e, às 11:53 do dia 23 de dezembro, emitiu um pedido urgente de socorro, segundo a mesma investigação. Tinha sofrido três explosões a estibordo, provavelmente perto da sala das máquinas, que mataram dois tripulantes. Isto deixou o navio inclinado e imóvel, como mostram os vídeos do barco nas redes sociais.

Uma imagem captada a partir de um barco nas proximidades mostra o Ursa Major a inclinar-se na água. (Imagem obtida pela CNN)

Os 14 tripulantes sobreviventes foram evacuados num bote salva-vidas e, mais tarde, recolhidos pelo Salvamar Draco, um navio de resgate espanhol. Às 19:27, um navio militar espanhol chegou para prestar assistência. Mas, meia hora depois, um dos navios militares russos que tinha escoltado o Ursa Major, o Ivan Gren, ordenou que as embarcações nas proximidades se mantivessem a duas milhas náuticas de distância e, posteriormente, exigiu que devolvessem imediatamente a tripulação resgatada.

🛳️🇰🇵 NATO country may have hit Russian ship to prevent transfer of nuclear technology to North Korea, — CNN.



The cargo ship Ursa Major, which was carrying components for two nuclear reactors, sank under mysterious circumstances in December 2024 off the coast of Spain.



According… pic.twitter.com/575Dbm5tSy — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) May 12, 2026

As autoridades de resgate marítimo espanholas insistiram que deviam conduzir uma operação de resgate e enviaram um helicóptero ao navio para verificar se havia sobreviventes. Imagens vistas pela CNN mostram um socorrista a tentar entrar na sala de máquinas do navio, mas a encontrá-la selada. O socorrista espanhol verifica os aposentos à procura de sobreviventes e espreita para dentro dos contentores do navio, onde vê dois cheios de lixo, redes de pesca e outro equipamento, de acordo com o vídeo.

O Ursa Major parecia estável e não parecia que fosse afundar em breve, avançou a fonte familiarizada com a investigação. Mas, às 21:50, o Ivan Gren disparou uma série de foguetes de sinalização vermelhos sobre o local, tendo-se seguido quatro explosões. Foram registados quatro sinais sísmicos semelhantes exatamente nessa hora, nessa área aproximada, cujo padrão se assemelhava ao de minas subaquáticas ou de explosões em pedreiras à superfície, informou a Rede Sísmica Nacional Espanhola à CNN.

Por volta das 23:10, o Ursa Major foi dado como afundado, segundo aquela fonte.

Os 14 sobreviventes russos foram levados para terra na cidade portuária de Cartagena, onde foram interrogados pela polícia e pelos investigadores espanhóis. O capitão russo mostrou-se relutante em falar sobre o suposto conteúdo do navio, temendo pela sua segurança, de acordo com a declaração do governo espanhol aos deputados da oposição.

O capitão foi “pressionado a esclarecer o que entendia por ‘tampas de esgoto’”, itens inicialmente indicados no manifesto do navio, acrescentou o comunicado. “Acabou por confessar que se tratava de componentes de dois reatores nucleares semelhantes aos utilizados em submarinos. Segundo o seu testemunho, e sem que tenha sido possível confirmá-lo, estes não continham combustível nuclear.”

Os sobreviventes do naufrágio do navio de carga russo Ursa Major encontram-se no convés de um navio de salvamento marítimo espanhol à chegada ao porto de Cartagena, Espanha, em 23 de dezembro de 2024. (José Maria Rodríguez/Reuters)

A fonte familiarizada com a investigação afirmou que o capitão russo, identificado como Igor Anisimov, acreditava que seria desviado para o porto norte-coreano de Rason para entregar os dois reatores. A investigação espanhola analisa a escolha improvável de uma viagem de barco à volta do mundo para entregar uma carga composta por duas gruas, 100 contentores vazios e duas grandes tampas de esgoto, navegando de um porto russo para outro, apesar da extensa rede ferroviária que atravessa o país. A investigação sugere que os guindastes estavam a bordo para auxiliar na entrega de uma carga sensível à chegada a Rason.

A tripulação do navio regressou à Rússia dias depois. A CNN contactou um homem com o nome e a aparência do capitão russo. Este negou qualquer envolvimento com o Ursa Major e afirmou estar reformado. Quatro dias após o naufrágio, a Oboronlogistics, descreveu o incidente como um “ataque terrorista direcionado” e afirmou que ocorreram três explosões. Foi encontrado um buraco de 50 por 50 centímetros (20 por 20 polegadas) no casco do navio, com o metal danificado virado para o interior. “O convés do navio estava coberto de estilhaços”, acrescentou o comunicado da empresa.

Uma semana depois, de acordo com a fonte familiarizada com a investigação, as forças armadas russas regressaram ao local. O Yantar - oficialmente um navio de investigação russo, mas acusado de espionagem e perturbação nas águas da NATO - permaneceu sobre os destroços do Ursa Major durante cinco dias, segundo a fonte, antes de terem sido detetadas mais quatro explosões, possivelmente dirigidas aos restos do navio no fundo do mar.

Dados de rastreamento marítimo da empresa de inteligência comercial Kpler mostram que o Yantar esteve na área em janeiro do ano passado, atracando no Egito e depois na Argélia, e enviando um sinal de localização a 20 quilómetros da última posição do Ursa Major em 15 de janeiro.

Provas fundamentais no fundo do Mediterrâneo

Alguns detalhes da investigação espanhola sobre o incidente foram divulgados pela primeira vez pelo jornal local de Cartagena La Verdad em dezembro, o que suscitou uma série de perguntas por parte de deputados da oposição espanhola. O deputado Juan Antonio Rojas Manrique disse à CNN: “Quando alguém não fornece de forma clara e completa a informação que se solicita, suspeita-se, no mínimo, que está a esconder algo… claro.”

Na sua declaração aos legisladores, o governo espanhol afirmou que os destroços do Ursa Major se encontram a cerca de 2.500 metros de profundidade e que a recuperação do seu gravador de dados a essa distância “não é possível sem recursos técnicos significativos e sem riscos”. Os especialistas questionaram por que razão o governo considera isso demasiado arriscado, se não há material radioativo envolvido.

Rojas, um antigo capitão da marinha mercante, também expressou ceticismo, dizendo à CNN: “Hoje em dia, as caixas negras costumam flutuar até à superfície com um localizador para que possam ser encontradas em qualquer acidente. Acho que alguém tem a caixa negra. Mas não sabemos se é a Espanha ou se foram os próprios russos que a localizaram.”

O Ursa Major afundou-se pouco depois de o Ivan Gren, fotografado ao largo da Dinamarca em agosto de 2022, ter chegado ao local, lançando foguetes de sinalização vermelhos, aos quais se seguiram quatro explosões. (EPA-EFE/Shutterstock)

As forças armadas dos EUA também demonstraram interesse na área, tendo enviado por duas vezes uma rara e sofisticada aeronave “detetora de material nuclear”, conhecida como WC135-R e baseada no Nebraska, sobre o local do incidente desde que o Ursa Major se afundou. Fizeram-no uma vez a 28 de agosto do ano passado e novamente a 6 de fevereiro deste ano, de acordo com dados de voo disponíveis publicamente.

Um porta-voz da base da 55.ª Ala em Offutt, Nebraska, Kris Pierce, confirmou que a função da aeronave consiste normalmente em “apoiar a recolha e análise de detritos nucleares”. E acrescentou: “Não podemos fornecer detalhes adicionais relativamente à rota de voo específica, aos resultados da missão ou a qualquer coordenação relacionada com parceiros.” Outro WC135-R seguiu uma rota de voo relativamente semelhante 13 meses antes do naufrágio do Ursa Major, sugerindo que o interesse na área pode ser anterior ao naufrágio ou ser de rotina.

Não é claro se estes dois voos raros e dispendiosos, realizados por aeronaves que normalmente operam em segredo e são utilizadas para detetar atividade nuclear no Ártico russo ou na região do Irão, encontraram quaisquer vestígios de contaminação provenientes dos destroços do Ursa Major. O governo espanhol não deu qualquer indicação de que receie a presença de radiação ao longo da sua costa sul, um destino turístico popular, e não surgiram provas nesse sentido.

Possível partilha de segredos nucleares

A alegação de que a Coreia do Norte era o provável destinatário dos dois reatores que supostamente se encontravam a bordo do navio surge depois de o regime totalitário ter divulgado, em dezembro de 2025, imagens do seu primeiro submarino nuclear. As fotografias, que mostram o líder Kim Jong-un a sorrir, revelam apenas o casco selado da embarcação, sem qualquer indício de que exista um reator nuclear em funcionamento no seu interior.

O líder norte-coreano Kim Jong Un visita o local de construção do que a Coreia do Norte afirma ser um submarino de propulsão nuclear de 8.700 toneladas, em 25 de dezembro de 2025. (KCNA/Reuters)

Mike Plunkett, analista sénior de plataformas navais da Janes, uma empresa de informações de defesa, afirmou que era improvável que os reatores, caso fossem novos, tivessem sido transportados com combustível no interior. “Se estes reatores provêm de submarinos desativados, então estarão radioativos, embora, obviamente, não tanto como se estivessem totalmente carregados com combustível”, afirmou.

Qualquer decisão da Rússia de transferir esta tecnologia para a Coreia do Norte não é “tomada de ânimo leve e é algo que só acontece entre aliados muito próximos”, acrescentou, pelo que, se for verdade, “trata-se de uma jogada importante por parte de Moscovo”. Plunkett descreveu qualquer desenvolvimento deste tipo como “potencialmente muito preocupante, especialmente se se estiver na Coreia do Sul”.

A investigação espanhola, tal como descrita à CNN, destaca o estatuto da Coreia do Norte como aliado estratégico da Rússia e a forma como Pyongyang tem instado abertamente Moscovo a partilhar os seus conhecimentos técnicos nucleares. É provável que tais exigências tenham aumentado depois de, pelo menos, 10.000 soldados norte-coreanos terem sido enviados para a Rússia em outubro de 2024 para combater a incursão da Ucrânia na região de Kursk.

A investigação afirma que é provável que os reatores transportados fossem do modelo VM-4SG, frequentemente encontrados nos submarinos nucleares da classe Delta IV da Rússia, mas apresenta poucas provas para sustentar essa afirmação.

A CNN obteve imagens de satélite da Vantor do Ursa Major atracado na extremidade leste do porto de Ust-Luga, no Golfo da Finlândia, a 4 de dezembro de 2024. Vídeos em timelapse geolocalizados, publicados na conta da empresa proprietária do navio mostram-no a ser carregado com contentores e guindastes nesse local.

Após o naufrágio, o jornal russo Kommersant noticiou que o Ursa Major transportava guindastes portuários e escotilhas destinadas a cobrir os reatores nucleares de um novo quebra-gelo que está a ser construído em Vladivostok. A notícia não fez referência aos dois objetos brancos.

O que causou um buraco do tamanho de uma almofada no casco do Ursa Major?

A investigação espanhola também aborda o impacto inicial que fez com que o Ursa Major se desviasse da rota e se começasse a inclinar, de acordo com a fonte familiarizada com o relatório. O capitão russo disse aos investigadores que não ouviu qualquer impacto ou explosão a 22 de dezembro, quando o seu navio abrandou repentinamente. Só 24 horas depois é que se seguiram três explosões perto da sala das máquinas, matando dois tripulantes, identificados como o segundo mecânico Nikitin e o mecânico Yakovlev, cujos corpos não foram encontrados.

A investigação sugere que o buraco de 50 por 50 centímetros no casco do navio terá sido provavelmente causado por um torpedo supercavitante Barracuda. Acredita-se que apenas os Estados Unidos, alguns aliados da NATO, a Rússia e o Irão possuam este tipo de torpedo de alta velocidade, que expele ar à frente do projétil para reduzir o arrasto da água. Isto permite-lhes atingir velocidades muito elevadas para perfurar o casco do alvo, sendo que alguns modelos, por isso, não utilizam uma carga explosiva para causar danos.

A fonte familiarizada com a investigação acrescentou que o relatório concluiu que a utilização de um dispositivo deste tipo corresponderia ao tamanho do buraco no casco do Ursa Major e que poderia ter causado um impacto silencioso, resultando na desaceleração repentina do barco a 22 de dezembro.

Outros especialistas consultados pela CNN divergiram na sua opinião. Plunkett, o analista da Janes, sugeriu que uma mina limpet era uma explicação mais provável para o tamanho e a localização do buraco. “Parece ter sido um explosivo de carga moldada que foi colocado contra o casco por alguém ou algo”, disse ele.

A Orobonlogistics, assim como os exércitos russo, espanhol e britânico, não responderam a um pedido de comentário. O Pentágono recusou-se a comentar. Vários responsáveis ocidentais pela segurança e pelos serviços secretos contactados pela CNN descreveram o incidente como estranho ou sugeriram que algumas das conclusões da investigação espanhola eram rebuscadas, mas não apresentaram uma explicação alternativa e inofensiva para as explosões iniciais que atingiram o barco, nem para a reação veemente da Rússia à situação.

Os segredos da sua carga e as circunstâncias do seu naufrágio repousam assim no fundo do mar.