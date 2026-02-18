Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

Há 27 min

A Marinha está a monitorizar e acompanhar o navio de pavilhão da Federação Russa SPARTA IV que desde domingo navega “de sul para norte” ao longo da costa portuguesa, estando atualmente ao largo da Nazaré, distrito de Leiria.

Em resposta a questões enviadas pela agência Lusa, a Marinha portuguesa adiantou que “se encontra a monitorizar e acompanhar, com uma unidade naval, o navio mercante de pavilhão da Federação Russa SPARTA IV, desde a sua entrada em águas nacionais (Zona Económica Exclusiva), no passado dia 15 de fevereiro pelas 20:00”.

“O navio navega de sul para norte ao longo da costa portuguesa, mantendo-se neste momento ao largo da Nazaré, fora dos corredores de tráfego marítimo, em zonas com profundidades superiores a 3.000 metros”, acrescenta o ramo.

De acordo com a Armada, este acompanhamento vai continuar “até que o navio abandone as águas de jurisdição nacional”.

O acompanhamento de navios russos por parte da Marinha portuguesa tem sido habitual, sobretudo desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.