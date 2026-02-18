Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

Agência Lusa , PF
Há 27 min
Marinha portuguesa acompanha navios da frota russa (DR)

De acordo com a Armada, este acompanhamento vai continuar “até que o navio abandone as águas de jurisdição nacional”

A Marinha está a monitorizar e acompanhar o navio de pavilhão da Federação Russa SPARTA IV que desde domingo navega “de sul para norte” ao longo da costa portuguesa, estando atualmente ao largo da Nazaré, distrito de Leiria.

Em resposta a questões enviadas pela agência Lusa, a Marinha portuguesa adiantou que “se encontra a monitorizar e acompanhar, com uma unidade naval, o navio mercante de pavilhão da Federação Russa SPARTA IV, desde a sua entrada em águas nacionais (Zona Económica Exclusiva), no passado dia 15 de fevereiro pelas 20:00”.

“O navio navega de sul para norte ao longo da costa portuguesa, mantendo-se neste momento ao largo da Nazaré, fora dos corredores de tráfego marítimo, em zonas com profundidades superiores a 3.000 metros”, acrescenta o ramo.

De acordo com a Armada, este acompanhamento vai continuar “até que o navio abandone as águas de jurisdição nacional”.

O acompanhamento de navios russos por parte da Marinha portuguesa tem sido habitual, sobretudo desde o início da guerra na Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022.

Temas: Navio russo Marinha SPARTA IV

País

Onze KC-46 Pegasus, 12 caças F-16 Viper, um cargueiro militar C-17 Globemaster III: o que se passou mesmo na Base das Lajes?

Há 27 min

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

Há 27 min

Reaberta estrada para Ereira em Montemor-o-Velho após vários dias isolada

Há 33 min

PJ investiga burla informática que lesou médicos da ULS de Entre Douro e Vouga

Há 2h e 6min
Mais País

Mais Lidas

Ucrânia recupera numa semana território que a Rússia demorou dois meses a conquistar

Ontem às 12:49

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

Hoje às 13:22

Encontrado carro do casal desaparecido em Montemor-o-Velho. Corpos já foram retirados da viatura

Hoje às 09:25

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

Hoje às 15:06

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

16 fev, 17:03

Relação confirma que processo de ex-CEO contra a TAP fica no tribunal cível

16 fev, 18:34

Arranca a 4.ª tentativa para haver mais professores em Portugal, mais bem pagos e mais jovens

Hoje às 07:00

Jovem roubou num hotel em Portugal computador e iPad da NATO para tentar vendê-los na embaixada da Rússia em Lisboa

Hoje às 16:03

Governo quer reduzir o prazo para os professores sem habilitação pedagógica obterem a profissionalização

Ontem às 21:31

Carro em que seguiam Venâncio e Fátima foi filmado a 1,5 km do local onde foi encontrado

Hoje às 10:04

A China está a construir submarinos a uma velocidade nunca vista - porque isso é um problema para os EUA

Ontem às 10:07

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

16 fev, 21:17