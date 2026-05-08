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Reino Unido confirma dois casos de hantavírus ligados ao cruzeiro MV Hondius

CNN Portugal , AM
Há 45 min
MV Hondius (AP)

The UK government continues to work with international authorities in preparing for the arrival of British nationals to the UK from the MV Hondius cruise ship where an outbreak of Hantavirus was confirmed by the World Health Organization.

Two British nationals have confirmed hantavirus, with an additional suspected case of a British national on Tristan da Cunha. None of the British citizens onboard are currently reporting symptoms but they are being closely monitored.

The ship is expected to dock in Tenerife on Sunday, according to the latest updates from the Spanish Health Ministry. UK government staff will be on the ground ready to support the British nationals disembarking. British Passengers and ship crew not displaying any symptoms of hantavirus will be escorted by UK Government staff to an airport and given free passage back to the UK.




 

Há ainda um caso suspeito em Tristan da Cunha

A agência de segurança sanitária do Reino Unido confirmou que dois cidadãos britânicos contraíram hantavírus após um surto registado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.

As autoridades acompanham ainda um caso suspeito de um cidadão britânico em Tristan da Cunha. A UK Health Security Agency revelou também que sete cidadãos britânicos desembarcaram do navio em Santa Helena a 24 de abril.

Dois regressaram entretanto ao Reino Unido por meios próprios e encontram-se em isolamento domiciliário, sem apresentarem sintomas. Ambos estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde britânicas.

Quatro dos passageiros permanecem em Santa Helena e um sétimo cidadão britânico foi localizado fora do Reino Unido.

"Todos os passageiros e tripulantes britânicos a bordo do MV Hondius deverão cumprir um período de isolamento de 45 dias após o regresso ao Reino Unido, e a UKHSA acompanhará de perto estas pessoas, realizando testes sempre que necessário", lê-se na nota.

O responsável científico da UKHSA, Robin May, afirmou que a situação continua em evolução e garantiu que as autoridades britânicas estão a trabalhar com parceiros internacionais para apoiar os passageiros britânicos a bordo do MV Hondius, que deverá atracar em Tenerife no domingo.

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As autoridades insistem que o risco para a população em geral permanece muito baixo e asseguram que serão aplicadas medidas rigorosas de controlo de infeção durante todo o processo de repatriamento dos passageiros britânicos.

Temas: Navio de cruzeiro Surto Hantavirus MV Hondius Reino Unido
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