Reino Unido confirma dois casos de hantavírus ligados ao cruzeiro MV Hondius

Há 45 min

Há ainda um caso suspeito em Tristan da Cunha

A agência de segurança sanitária do Reino Unido confirmou que dois cidadãos britânicos contraíram hantavírus após um surto registado a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.

As autoridades acompanham ainda um caso suspeito de um cidadão britânico em Tristan da Cunha. A UK Health Security Agency revelou também que sete cidadãos britânicos desembarcaram do navio em Santa Helena a 24 de abril.

Dois regressaram entretanto ao Reino Unido por meios próprios e encontram-se em isolamento domiciliário, sem apresentarem sintomas. Ambos estão a ser acompanhados pelas autoridades de saúde britânicas.

Quatro dos passageiros permanecem em Santa Helena e um sétimo cidadão britânico foi localizado fora do Reino Unido.

"Todos os passageiros e tripulantes britânicos a bordo do MV Hondius deverão cumprir um período de isolamento de 45 dias após o regresso ao Reino Unido, e a UKHSA acompanhará de perto estas pessoas, realizando testes sempre que necessário", lê-se na nota.

O responsável científico da UKHSA, Robin May, afirmou que a situação continua em evolução e garantiu que as autoridades britânicas estão a trabalhar com parceiros internacionais para apoiar os passageiros britânicos a bordo do MV Hondius, que deverá atracar em Tenerife no domingo.

As autoridades insistem que o risco para a população em geral permanece muito baixo e asseguram que serão aplicadas medidas rigorosas de controlo de infeção durante todo o processo de repatriamento dos passageiros britânicos.