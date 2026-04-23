Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Pescador morre em naufrágio em Sagres. Segundo ocupante da embarcação conseguiu nadar até terra

Daniela Rodrigues
Há 35 min
Polícia Marítima

Cidadão espanhol, com cerca de 50 anos, escapou ileso e não necessitou de assistência médica

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Um homem com cerca de 50 anos, de nacionalidade espanhola, escapou ileso após o naufrágio de uma embarcação semirrígida ao largo da Ponta de Sagres, na tarde desta quinta-feira, incidente que resultou na morte de um pescador de 57 anos.

O alerta foi dado pelas 17:10, mobilizando de imediato diversos meios de socorro, incluindo tripulantes das Estações Salva-Vidas de Sagres, elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, bem como os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e um helicóptero do INEM.

À chegada ao local, a vítima mortal foi retirada da água pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas, com o apoio de um surfista que se encontrava nas proximidades. Foram iniciadas manobras de suporte básico de vida, mas, apesar dos esforços, não foi possível reverter a situação. O óbito viria a ser confirmado no local pelo médico do INEM.

O corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão, após contacto com o Ministério Público.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já o segundo ocupante da embarcação conseguiu alcançar terra pelos próprios meios, não necessitando de assistência médica.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio, enquanto o proprietário da embarcação foi notificado para proceder à sua remoção.

A ocorrência está a ser investigada pelo Comando Local da Polícia Marítima de Lagos.

Temas: Naufrágio Sagres Pescadores Pescador
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Ex-funcionário apanhado com 278 obras de arte após morte de patrão americano. PJ encontra quadros de Picasso e Miró e artefactos a. C.

Há 1 min

Embarcação afunda-se no Douro: um morto e um sobrevivente

Há 24 min

Sindicato das chefias da Guarda Prisonal diz que dos 526 chefes apenas 231 estão no ativo

Há 30 min

CGTP pede "participação maciça" de trabalhadores no 25 de Abril e no 1.º de Maio contra o pacote laboral

Há 32 min
Mais País

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

Ontem às 16:24

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Hoje às 07:00

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Hoje às 12:30

Durante anos, Trump alimentou teorias da conspiração. Agora, as teorias da conspiração estão a virar-se contra ele

Ontem às 19:58

Secretário da Marinha dos EUA deixa abruptamente o cargo enquanto o bloqueio naval ao Irão continua

Ontem às 23:11

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Hoje às 09:26

Portugal "adotou de imediato medidas corretivas" após notificação da Comissão Europeia sobre "graves deficiências" nos aeroportos

Ontem às 18:02

Zelensky diz que "a Ucrânia já se encontra numa tragédia tão grande" que não pode esperar até que a guerra no Irão termine

Ontem às 16:39

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

21 abr, 17:42

Seguro pergunta a jovem se "há mesmo uma diferença substancial" de salários entre Portugal e Espanha. A resposta: "Muito significativa"

19 abr, 18:48