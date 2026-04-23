Pescador morre em naufrágio em Sagres. Segundo ocupante da embarcação conseguiu nadar até terra

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Cidadão espanhol, com cerca de 50 anos, escapou ileso e não necessitou de assistência médica

Um homem com cerca de 50 anos, de nacionalidade espanhola, escapou ileso após o naufrágio de uma embarcação semirrígida ao largo da Ponta de Sagres, na tarde desta quinta-feira, incidente que resultou na morte de um pescador de 57 anos.

O alerta foi dado pelas 17:10, mobilizando de imediato diversos meios de socorro, incluindo tripulantes das Estações Salva-Vidas de Sagres, elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima de Lagos, bem como os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo e um helicóptero do INEM.

À chegada ao local, a vítima mortal foi retirada da água pelos tripulantes da Estação Salva-Vidas, com o apoio de um surfista que se encontrava nas proximidades. Foram iniciadas manobras de suporte básico de vida, mas, apesar dos esforços, não foi possível reverter a situação. O óbito viria a ser confirmado no local pelo médico do INEM.

O corpo será transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Portimão, após contacto com o Ministério Público.

Já o segundo ocupante da embarcação conseguiu alcançar terra pelos próprios meios, não necessitando de assistência médica.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado para prestar apoio, enquanto o proprietário da embarcação foi notificado para proceder à sua remoção.

A ocorrência está a ser investigada pelo Comando Local da Polícia Marítima de Lagos.